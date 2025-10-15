Clausura: tras la fecha 12, habría Superclásico en octavos de final
Tras una jornada intensa, las tablas de posiciones del Clausura, la Anual y los promedios comienzan a definir el futuro de varios equipos.
Con cinco victorias consecutivas, el equipo de Diego Placente va por la hazaña ante los Cafeteros en la semifinal del Mundial Sub 20.Deportes15 de octubre de 2025Andrés Montero
La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, enfrentará a Colombia este miércoles desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile, por las semifinales del Mundial Sub 20. La Albiceleste buscará llegar a la gran final del certamen juvenil después de 18 años.
El encuentro será transmitido en vivo por D Sports y Telefé, y promete ser uno de los duelos más atractivos del torneo, con dos selecciones que llegan invictas y con gran poder ofensivo.
Cómo llega la Selección Argentina a la semifinal
El conjunto argentino atraviesa un gran momento. En cuartos de final venció 2-0 a México con goles de Maher Carrizo y Mateo Silvetti, mostrando solidez y efectividad.
En los octavos de final había goleado 4-0 a Nigeria, mientras que en la fase de grupos sumó tres victorias consecutivas frente a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Con esos resultados, la Albiceleste llega a las semifinales con cinco triunfos en igual cantidad de partidos.
El máximo goleador del equipo es Alejo Sarco, quien acumula cuatro tantos y pelea por ser el artillero del torneo, ya que Benjamín Cremaschi de Estados Unidos tiene cinco, pero su selección fue eliminada en cuartos.
Las bajas que preocupan a Diego Placente
Para este compromiso, el técnico Diego Placente deberá realizar cambios obligados. Maher Carrizo no podrá estar por acumulación de amarillas, mientras que Valente Pierani sufrió un esguince de rodilla.
Ambos son titulares habituales, y sus reemplazantes serían Ian Subiabre y Juan Manuel Villalba, respectivamente. A pesar de las ausencias, el entrenador confía en mantener la intensidad y el nivel mostrado durante todo el certamen.
Cómo llega Colombia al duelo ante la Albiceleste
Del otro lado, Colombia llega con credenciales sólidas. Terminó primero en el Grupo F con cinco puntos, producto de una victoria frente a Arabia Saudita (1-0) y empates ante Noruega (0-0) y Nigeria (1-1).
En los octavos de final, venció 3-1 a Sudáfrica, y en los cuartos, superó 3-2 a España con un hat-trick de Neyser Villareal, figura del equipo y uno de los goleadores del torneo junto a Cremaschi.
Sin embargo, Villareal no podrá estar frente a Argentina, ya que, al igual que Carrizo, llegó al límite de amarillas y deberá cumplir una fecha de suspensión.
Formaciones probables del partido
Selección Argentina (DT: Diego Placente)
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba, Julio Soler; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Ian Subiabre o Santino Andino y Alejo Sarco.
Selección de Colombia (DT: César Torres Ramírez)
Jordan García; Julio Bazán, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan Arizala; Kéner González, José Cavadía o Jordan Barrera, Elkin Rivero; Óscar Perea, Emilio Aristizábal y Joel Canchimbo.
Dónde ver el partido en vivo y todos los datos del encuentro
Hora: 20:00
TV: D Sports y Telefé
Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago de Chile)
El ganador se clasificará a la gran final del Mundial Sub 20, instancia que Argentina no disputa desde 2007. La ilusión del conjunto nacional está intacta, y los dirigidos por Placente buscarán seguir haciendo historia en suelo chileno.
