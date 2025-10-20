Carrió pidió votar “diputados serios y valientes”

En la recta final de la campaña legislativa, Elisa Carrió recorrió Mar del Plata junto a Juan Manuel López y Elsa Llenderrozas, principales candidatos de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires, y llamó a “votar diputados serios y valientes” frente a los extremos que, según sostuvo, “no representan a la clase media argentina”.

La fundadora del espacio acompañó este fin de semana al jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados en una caminata por la avenida Güemes.

Desde allí, afirmó: “En momentos difíciles hay que votar diputados serios y valientes. Les pido que acompañen con su voto a la Coalición Cívica para defender nuestra identidad de clase media, que es la que nos sostiene. Nunca fuimos oportunistas, ni cuando integramos una coalición de gobierno”. En redes sociales, el espacio reforzó el mensaje con una consigna directa: “Nosotros no somos los extremos”.

“Una alternativa para quienes no se sienten representados”

Durante la recorrida, López destacó que las visitas a distintas localidades bonaerenses buscan “mostrar una alternativa para quienes no se sienten representados ni por el kirchnerismo ni por el actual oficialismo”.

“Es una elección legislativa y tenemos la posibilidad de mejorar el Congreso, que hoy está muy degradado”, aseguró el diputado nacional.

El itinerario incluyó una visita a la fábrica de cerveza Baum y a la destilería Kalmar, junto al también candidato Matías Yofe, y las diputadas bonaerenses Maricel Etchecoin y Romina Braga. “En nuestro paso por Mar del Plata visitamos dos proyectos distintos pero con algo en común: el trabajo, la creatividad y el amor por lo que hacen”, expresó Braga en redes.

Antes, en Balcarce, López y Elsa Llenderrozas se habían reunido con el intendente radical Esteban Reino. Tras el encuentro, Llenderrozas reafirmó los ejes de su campaña: “Buscamos fortalecer la calidad institucional y el equilibrio fiscal. Necesitamos un Estado sensible con los jubilados, las familias con discapacidad y quienes más lo necesitan”.

“La provincia está mal administrada”

En declaraciones previas, Llenderrozas había trazado un diagnóstico crítico sobre la gestión bonaerense. “La provincia está mal, está mal administrada por el gobernador Axel Kicillof. Hay un colapso total del sistema IOMA, una crisis educativa muy grave y otra en los servicios de salud”, enumeró.

“La recesión económica es muy grande, hay pérdida de empleo, y casi el 70% de los argentinos no llega a fin de mes. Muchos compran alimentos con tarjeta de crédito en cuotas”, advirtió sobre el escenario nacional.

Frente a ese panorama, la candidata del radicalismo y la Coalición Cívica planteó la necesidad de romper la lógica binaria entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. “Los bonaerenses creen que solo se puede votar a uno de los dos extremos. Nosotros somos una opción coherente, que defiende la transparencia y la educación pública de calidad”, subrayó.

Llenderrozas también apuntó contra los casos de financiamiento irregular en La Libertad Avanza: “El caso de José Luis Espert fue gravísimo. Era el primer candidato en la provincia y fue denunciado por financiamiento con fondos del narcotráfico. Lo más grave es que el Presidente lo sostuvo y lo defendió por más de una semana”.

Y fue tajante: “La sociedad tolera la corrupción cuando la economía funciona. Pero hoy, con ajuste y recesión, la corrupción volvió a ser el principal problema de los argentinos”.

El cierre de campaña de la Coalición Cívica será el jueves 23 de octubre en el comité de la UCR de Magdalena, desde las 20 horas. Vale recordar que el domingo 26 de octubre, los bonaerenses elegirán 35 diputados nacionales, en el marco de los 127 cargos legislativos que se renuevan en todo el país.