La industria metalúrgica cayó a niveles de pandemia y crece la preocupación en el sector

La actividad metalúrgica volvió a desplomarse en septiembre, con un retroceso interanual del 5,2% y una caída mensual del 1,1%, según el último relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

El uso de la capacidad instalada descendió a 44,5%, el nivel más bajo desde los meses críticos de la pandemia en 2020. Con un escenario de apertura importadora, dólar planchado y sin acceso al crédito, las fábricas trabajan muy por debajo de su potencial.

Producción estancada y caída generalizada

De acuerdo al estudio de ADIMRA, la actividad metalúrgica acumula apenas un 0,7% de crecimiento en lo que va del año, pero se encuentra 18% por debajo de los niveles recientes y 30% respecto a sus picos históricos.

El documento advierte que “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos”, y que la parálisis actual refleja una situación similar a la del 2024, otro año marcado por la recesión.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, remarcó que “la industria argentina necesita ser tenida en cuenta, porque si no afectará los niveles de empleo. Argentina necesita más producción para consolidar un crecimiento sostenido”.

Maquinaria agrícola y autopartes, los más golpeados

El análisis sectorial muestra que Maquinaria Agrícola (-4,8%), que venía liderando el crecimiento desde comienzos de año, profundizó su caída, mientras que Autopartes sufrió un derrumbe del 10,8%, seguido por Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%).

El único rubro que mostró una mejora fue Carrocerías y Remolques (+5,4%), que se mantiene como excepción dentro de un panorama dominado por los números rojos.

Desde la entidad empresaria advirtieron que la eliminación del Impuesto PAIS y la flexibilización de las compras internacionales generaron una competencia desigual, especialmente frente a las importaciones chinas y brasileñas, que ingresan al país a precios más bajos.

“La apertura indiscriminada nos está dejando sin margen”, plantearon industriales, que también criticaron la derogación de la normativa que restringía el ingreso de maquinaria usada desde 1995.

El mapa provincial: retrocesos en todo el país

A nivel regional, Buenos Aires (-6,2%) y Córdoba (-6,2%) encabezan las caídas. En tanto, Santa Fe (-3,5%), que había mostrado ocho meses de crecimiento consecutivo, volvió a terreno negativo.

También se registraron bajas en Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%), lo que confirma una desaceleración generalizada en todo el país.

El nivel de empleo del sector cayó 3,2% interanual y 0,3% mensual, aunque ADIMRA aclaró que las pymes están “reteniendo personal capacitado” para evitar despidos inmediatos. “El impacto pleno en el desempleo se sentirá a fin de año”, adelantaron fuentes de la cámara.

Importaciones en alza y exportaciones en baja

En agosto, las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron US$ 2.281 millones, un incremento interanual del 28,4% y del 55,4% en toneladas, con un crecimiento mensual sostenido del 4,8% desde mediados de 2024.

En contraste, las exportaciones del sector totalizaron US$ 445 millones, lo que representa una caída del 6,2% interanual, afectadas por un dólar estable y menor competitividad externa.

El uso de la capacidad instalada, que había alcanzado un pico del 52,5% en diciembre pasado, se fue deteriorando mes a mes y hoy se ubica en su nivel más bajo en cinco años, reflejando la falta de dinamismo productivo en la era Milei.

Perspectivas: sin señales de recuperación

De cara a los próximos meses, el 74,4% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos de personal.

En el sector advierten que la apertura importadora y la caída del mercado interno podrían profundizar el deterioro del empleo y el cierre de pymes, en un contexto de baja inversión y costos financieros elevados.