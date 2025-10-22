Fuerza Patria volverá a concentrar su operativo electoral en La Plata, donde este domingo esperará los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Según confirmaron fuentes partidarias, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) —referenciado en Axel Kicillof—, La Cámpora y el Frente Renovador compartirán un búnker unificado en el Hotel Gran Brizo, el mismo escenario donde el peronismo celebró su triunfo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza.

El gobernador busca repetir la fórmula que le dio resultado en aquellos comicios: una recorrida por municipios del conurbano en la previa y una noche central en la capital provincial. Hasta el jueves, Kicillof realizará actos en distintas secciones electorales, y el domingo encabezará el operativo político en La Plata junto a Sergio Massa, referentes de La Cámpora y los 35 candidatos a diputados nacionales del espacio.

El ministro de Gobierno Carlos Bianco, a cargo de la organización, adelantó: “Seguramente haya alguna actividad adicional, quizá el día jueves”, en referencia a los cierres parciales de campaña previstos en Almirante Brown, Berazategui y San Martín, distritos claves del Gran Buenos Aires.

Expectativa por los resultados y una victoria provincial

En el comando político de Fuerza Patria nadie espera reeditar los 13 puntos de ventaja de septiembre, pero sí se trabaja bajo la hipótesis de una nueva victoria en la provincia de Buenos Aires, territorio que representa el núcleo electoral del peronismo.

La puesta en escena del domingo en el Hotel Brizo buscará consolidar a Kicillof como figura nacional y eventual presidenciable hacia 2027, en un escenario compartido con intendentes y dirigentes sindicales. En los actos finales también participarán Jorge Taiana, Jimena López y Sergio Palazzo, principales candidatos a diputados nacionales del espacio.

Máximo Kirchner no asistió al búnker el 7 de septiembre —se mantuvo en la residencia de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, quien envió un mensaje grabado—, y se prevé que este domingo haga lo mismo, por lo que los intendentes Mayra Mendoza, Mariel Fernández y Julián Álvarez serían los principales representantes de La Cámpora en el escenario. Desde el entorno de la expresidenta no descartan que vuelva a enviar un mensaje, en un tono reservado para la militancia.

El fallo que cambió el tablero

El operativo bonaerense de Fuerza Patria se reforzó luego del fallo que le dio la razón al peronismo frente al gobierno nacional de Javier Milei. La Cámara Nacional Electoral resolvió que los resultados provisorios del domingo deberán difundirse por provincia, rechazando la intención de la Dirección Nacional Electoral (DINE) de mostrar un cómputo unificado de todo el país.

La medida responde al planteo de los apoderados del espacio —Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila—, quienes habían advertido que el sistema propuesto por el gobierno “carecía de sustento normativo y favorecía a La Libertad Avanza”, única fuerza que compite con el mismo nombre en las 24 jurisdicciones.

La resolución judicial sostuvo que no existe “margen de interpretación alguno” para realizar un escrutinio global y recordó que cada provincia constituye un distrito electoral independiente. El fallo también subrayó que la difusión debe ser “objetiva y neutral” para evitar confusión en la ciudadanía.

La decisión judicial obligará al oficialismo a mostrar los resultados fragmentados por distrito, lo que limita su capacidad de proyectar una imagen de triunfo nacional. Para Kicillof y su equipo, en cambio, implica un reconocimiento político y una oportunidad de consolidar la victoria provincial que ya habían anticipado el mes pasado.