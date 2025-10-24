River Plate e Independiente Rivadavia se enfrentarán este viernes a las 22:15 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en busca de un lugar en la final de la Copa Argentina, el certamen más federal del país.

El ganador se medirá con Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Belgrano y espera por su rival en la gran definición. El encuentro será dirigido por Andrés Gariano y podrá verse en TyC Sports y TyC Sports Play.

Para el equipo de Marcelo Gallardo, este torneo representa un objetivo crucial, especialmente tras la reciente eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

River llegó a esta instancia después de vencer a Racing en cuartos, con un gol de Maximiliano Salas, en un partido cargado de tensión. Además del título, la Copa Argentina es también una vía clave para lograr la clasificación a la próxima Libertadores.

Un duelo con impacto en la clasificación internacional

Actualmente, River se ubica segundo en la tabla anual, pero su posición no está asegurada. Boca tiene un partido pendiente ante Barracas Central, y si gana podría relegar al Millonario al tercer puesto, que solo otorga un cupo de repechaje al torneo continental.

En el plano local, el conjunto de Núñez se encuentra quinto en la Zona B del Torneo Clausura, con 21 puntos. Sin embargo, llega a esta semifinal con buen ánimo tras su triunfo 2-0 ante Talleres, también en el Kempes, que cortó una racha negativa de seis derrotas en siete partidos.

Independiente Rivadavia sueña con su primera final

Por su parte, Independiente Rivadavia alcanzó esta instancia luego de superar por 3-1 a Tigre en los cuartos de final. Bajo la conducción de Alfredo Berti, el equipo mendocino buscará dar el golpe y llegar por primera vez a una final de Copa Argentina.

Pese a su rendimiento en el certamen, el presente del conjunto cuyano en el Torneo Clausura es irregular: no gana desde fines de agosto y suma dos derrotas y cuatro empates, con una reciente caída ante Banfield como local.

En la tabla de su zona, la Lepra se ubica 13º con 12 puntos, fuera de la clasificación a octavos de final. En la tabla anual, se encuentra a seis unidades de los puestos que otorgan el acceso a la Copa Sudamericana.

Aun así, el equipo mendocino apuesta todas sus fichas a la Copa Argentina, que podría darle el primer título oficial de su historia.

Las posibles formaciones

River Plate (DT: Marcelo Gallardo):

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

Independiente Rivadavia (DT: Alfredo Berti):

Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa.

Los datos del partido

Hora: 22:15

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Árbitro: Andrés Gariano

El duelo promete ser intenso, con River obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones internacionales y Independiente Rivadavia soñando con hacer historia.