Temporal y urnas: Bianco contó cómo se organizó la Provincia

Carlos Bianco votó y aseguró que las elecciones se desarrollan con normalidad tras el temporal

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, emitió su voto este domingo en la ciudad de La Plata, en una jornada electoral atravesada por las consecuencias del temporal que azotó gran parte de la provincia de Buenos Aires.

Tras sufragar, el funcionario confirmó que el proceso se desarrolla “con normalidad” y anticipó que se dirigirá al Centro de Atención de Emergencias (CATE), donde se montó la base operativa de la Policía bonaerense para monitorear la jornada.

“Voy a estar en el CATE para seguir todo el operativo y asegurar que todo discurra con tranquilidad”, señaló Bianco ante los medios presentes.

Los efectos del temporal y los cambios de último momento

El ministro reconoció que el fuerte temporal que afectó al territorio bonaerense durante las últimas horas obligó a realizar ajustes logísticos en varias localidades del interior provincial. “Se hicieron modificaciones de último momento en algunas escuelas por los anegamientos en el interior profundo de la Provincia”, explicó.

Según detalló, hubo que cambiar algunos establecimientos y reorganizar la entrega de urnas, especialmente en zonas rurales donde los caminos estaban intransitables.

“Había problemas para llevar algunas urnas porque los caminos rurales no estaban en condiciones, pero acá estamos”, dijo Bianco, intentando llevar tranquilidad.

Seguimiento desde el CATE y coordinación con municipios

Una vez finalizado su voto, Bianco se trasladó al Centro de Atención de Emergencias (CATE), donde el gobierno provincial coordina la respuesta ante los efectos del temporal y supervisa el normal desarrollo de los comicios.

Allí trabaja un equipo integrado por funcionarios del Ministerio de Seguridad, la Dirección de Defensa Civil y representantes de distintos municipios, que monitorean en tiempo real las zonas más afectadas y garantizan la llegada de material electoral a los distritos con dificultades.

Desde la gobernación destacaron que, pese a las lluvias y los inconvenientes en caminos rurales, no se registraron incidentes graves que impidieran la votación.

Una jornada que combina clima adverso y control político

El operativo montado por el gobierno bonaerense busca mantener el control y la calma en medio de una jornada atravesada por condiciones climáticas adversas.

En el entorno de Bianco aseguraron que el ministro permanecerá toda la tarde en contacto con el gobernador Axel Kicillof, quien también sigue de cerca el desarrollo de las elecciones desde la capital provincial.

Con una participación sostenida y bajo supervisión constante, la Provincia intenta garantizar que, pese al temporal, los bonaerenses puedan emitir su voto con normalidad en este domingo electoral.