Elecciones 2025: qué dijeron los intendentes de la Provincia tras votar
Los mandatarios locales destacaron la importancia de la participación ciudadana y compartieron sus reflexiones tras emitir el voto en esta jornada electoral.Municipales26 de octubre de 2025Andrés Montero
Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones legislativas 2025 en todo el país, en las que se renovaron bancas en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. La jornada se desarrolló con normalidad en territorio bonaerense, donde los principales referentes políticos concurrieron a las urnas desde temprano.
En ese marco, intendentes de distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires compartieron sus mensajes tras emitir el voto, destacando la importancia de la participación ciudadana y la consolidación del proceso democrático. Muchos de ellos utilizaron las redes sociales para expresar sus sensaciones y convocar a los vecinos a ser parte de la elección.
🇦🇷🗳️ Esta mañana voté en la Escuela Secundaria 6 de nuestra localidad de Malvinas Argentinas.— Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) October 26, 2025
Otra gran jornada marcada por la participación de los ciudadanos.
La democracia es el mejor camino para construir el país que soñamos y nos merecemos. ☀️ pic.twitter.com/gTaleTDHhl
🗳 Cumplí con mi deber ciudadano en Bahía con la convicción y el compromiso de siempre.— Federico Susbielles (@fsusbielles) October 26, 2025
Acercate a emitir tu voto. Cada decisión suma para fortalecer la democracia y aportar en la construcción del futuro mejor que merecemos para la Argentina.
¡Buen domingo para todos! pic.twitter.com/HJJwcE5WRR
Hoy, con el compromiso y la responsabilidad que nos define, es momento de ejercer nuestro derecho y deber ciudadano.— Fernando Gray (@fernandogray) October 26, 2025
Cada voto cuenta para construir la provincia y el país que soñamos.
¡Te invito a acercarte a tu mesa y votar! Por un futuro con más diálogo, más trabajo y más… pic.twitter.com/eqk6gFWksU
🗳️🇦🇷 Votamos en familia, con Daniela y Sofía, en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Banfield. Vinimos con amor por nuestro país y con mucha esperanza. Le deseo a toda la comunidad de Lomas una gran jornada democrática y que transcurra todo en paz. ❤️ pic.twitter.com/EtvBw4rqTQ— Federico Otermín (@fotermin) October 26, 2025
Hoy vine a votar junto a mi papá y mi hija, como hacemos siempre 🇦🇷✅🗳️— Leo Nardini (@Nardini_Leo) October 26, 2025
Es una jornada muy linda, con ese clima de respeto y participación que tanto valoramos los argentinos.
Por primera vez usamos la Boleta Única de Papel, me resultó simple y la autoridades de mesa te lo… pic.twitter.com/xA53si3DlS
Ya voté en la Escuela Secundaria N° 33 de Los Cachorros 🇦🇷🗳️— Federico Achával (@FedericoAchaval) October 26, 2025
En este día tan importante para la democracia, participar y expresar nuestra voluntad en las urnas es la mejor manera que tenemos para seguir construyendo el futuro que queremos para nuestro país. pic.twitter.com/hxEf2bggjR
🗳️🇦🇷 Elegir con corazón argentino y con sentimiento por nuestro país. pic.twitter.com/L5wgxNYRnJ— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 26, 2025
Con alegría, ya voté en Benavídez. La participación ciudadana es clave para fortalecer la democracia, mejorar las gestiones de gobierno y construir un futuro mejor para todos. 🗳️🇦🇷#EleccionesLegislativas2025 pic.twitter.com/brCG6iG7Xs— Julio Zamora (@ZamoraJulio) October 26, 2025
[AHORA | DOMINGO 26/10] Me acerqué a la Escuela Primaria N° 17, de Plátanos, para cumplir con mi deber ciudadano.— Juan José Mussi (@jjosemussi) October 26, 2025
Participar es importante para seguir fortaleciendo nuestra democracia y nuestra querida Patria.#Berazategui pic.twitter.com/H1FSuXnOos
Ya voté con la alegría de siempre y la convicción de seguir haciendo grande nuestra democracia 🇦🇷— Marcos Pisano (@MarcosEPisano) October 26, 2025
Gracias a las autoridades de mesa y a las y los fiscales que son parte de este día tan importante. pic.twitter.com/MNGohCzItU
VOTÉ POR LA PATRIA.— Francisco Echarren (@EcharrenF) October 26, 2025
Fuerte y al medio para frenar la crueldad de Milei.
Unidos somos invencibles.#FuerzaPatria 🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/DNHtZjGpb0
Ya voté en la Escuela Primaria N°51 del barrio Zeballos.— Andrés Watson (@Andreswatsonok) October 26, 2025
Cada elección es una celebración de nuestra democracia y, hasta ahora, el 30% del padrón de Varela ya se acercó a las urnas, reafirmando el compromiso de nuestra comunidad con el futuro del distrito y de la Argentina. pic.twitter.com/SOpM6LCpJx
