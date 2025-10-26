Elecciones 2025: qué dijeron los intendentes de la Provincia tras votar

Los mandatarios locales destacaron la importancia de la participación ciudadana y compartieron sus reflexiones tras emitir el voto en esta jornada electoral.

26 de octubre de 2025
Qué dijeron los intendentes tras votar.
Este domingo 26 de octubre se llevaron adelante las elecciones legislativas 2025 en todo el país, en las que se renovaron bancas en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales. La jornada se desarrolló con normalidad en territorio bonaerense, donde los principales referentes políticos concurrieron a las urnas desde temprano.

En ese marco, intendentes de distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires compartieron sus mensajes tras emitir el voto, destacando la importancia de la participación ciudadana y la consolidación del proceso democrático. Muchos de ellos utilizaron las redes sociales para expresar sus sensaciones y convocar a los vecinos a ser parte de la elección.

