ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 23:20

Con el 98% de las mesas escrutadas, la fórmula de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli y Karen Reichardt lidera en la provincia de Buenos Aires, obteniendo el 41,45% de los votos frente al 40,92% de Fuerza Patria. El territorio bonaerense, clave en cualquier contienda nacional, fue escenario de una remontada histórica del oficialismo, que logró dar vuelta los 14 puntos de ventaja que le había sacado el peronismo en los comicios de septiembre.

En ese mes, Fuerza Patria había logrado imponerse con claridad sobre La Libertad Avanza en la elección de diputados, senadores y concejales, consolidando al peronismo como protagonista en la provincia. Sin embargo, en estas elecciones, la remontada se reflejó no solo en el resultado general, sino también en los distritos: La Libertad Avanza se impone en 15 de los 23 municipios en la categoría Diputados y en seis de los ocho que elegían representantes para el Senado.

La provincia de Buenos Aires quedó pintada de violeta.

¿Con cuántas bancas se quedó La Libertad Avanza?

En la provincia de Buenos Aires, donde se renovaban 35 bancas de diputados nacionales, La Libertad Avanza se queda con 17 escaños tras sumar 3.426.223 votos, equivalentes al 41,53% del total. Fuerza Patria logra 16 diputados con 3.367.961 votos, representando el 40,83%. Mientras tanto, otras fuerzas políticas, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, obtuvieron 2 bancas gracias a 415.364 sufragios, lo que equivale al 5,03% del electorado.

El estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) representó un cambio significativo en el sistema electoral provincial. En la previa, el gobernador Axel Kicillof había cuestionado la medida, argumentando que la boleta tradicional “siempre fue transparente”. Desde el gobierno nacional, en tanto, destacaron que la BUP permitiría agilizar y garantizar la confiabilidad de los resultados. “Celebramos una elección con niveles de transparencia sin precedentes”, aseguró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, subrayando la normalidad y seguridad de la votación.

El resultado dio un respiro al Presidente, quien logró recomponer su liderazgo tras la dura derrota en los comicios bonaerenses y, además, superar el impacto del reemplazo forzoso de José Luis Espert por Diego Santilli al frente de la lista en Buenos Aires, así como la inestabilidad financiera que lo llevó a negociar con Donald Trump para frenar la corrida del peso, que había puesto en jaque al espacio libertario.