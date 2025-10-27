En Magdalena, la derrota del intendente Lisandro Hourcade fue un estruendo político imposible de disimular. El jefe comunal, que se presentó como candidato a diputado nacional por la alianza entre la Coalición Cívica y un setor de la UCR, perdió en su propio distrito: apenas cosechó 857 votos, mientras que La Libertad Avanza arrasó con 4.670 y Fuerza Patria se quedó con 3.601. El mensaje de las urnas fue claro: los magdalenenses no acompañaron a su intendente.

La Libertad Avanza se impuso en la mayoría de las mesas. Magdalena se pintó de violeta libertario, mostrando una clara vocación opositora al peronismo pero también un fuerte desencanto con el radicalismo gobernante.

Hourcade no pudo capitalizar el respaldo que había obtenido en las municipales de septiembre. Su campaña, enfocada más afuera que adentro de Magdalena hasta el tramo final, y el desgaste acumulado por denuncias y cuestionamientos que desde hace meses venimos revelando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, terminaron encapsulando su apoyo en el núcleo más duro del oficialismo. Al mismo tiempo, una porción significativa del voto radical y del vecinalismo optó por migrar hacia Diego Santilli, dejando al intendente sin el colchón territorial que lo sostenía.

Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena.

Una gestión que no despega y suma indignación vecinal

La bronca no nace sólo de las urnas. Hourcade acumula críticas por su falta de respuestas ante problemas urgentes y por decisiones que fueron cuestionadas, como el loteo municipal, "la única política pública en vivienda impulsada por su gobierno", denunciaron desde la oposición.

En este contexto, Laura Molina, concejal de Unión por la Patria, apuntó contra el intendente por sostener políticas “sin reglas claras” que favorecen a sectores cercanos al poder. “No había un llamado público a inscripción ni requisitos transparentes. Todo se manejó con reuniones informales y criterios discrecionales. Y cuando la ordenanza llegó al Concejo Deliberante, ya venía con un listado armado, con beneficiarios que en algunos casos ni siquiera habían sido entrevistados y otros vinculados a funcionarios y concejales del oficialismo”, señaló tiempo atrás a GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Por su parte, la edil Alejandra Irazú también se sumó a los cuestionamientos, alertando sobre una gestión sin brújula: “Los reclamos son constantes: calles rotas, obras mal planificadas, caminos rurales destruidos y la inseguridad en crecimiento. Los vecinos pagan tasas altísimas y no lo ven reflejado en su día a día”.

El panorama legislativo tampoco le juega a favor. Según señaló Irazú, aunque su bloque tiene siete concejales, el propio Hourcade reconoce tener minoría, en medio de un oficialismo fracturado que lo obliga a contar voto por voto para avanzar con cualquier decisión, incluido un aumento desmedido de tasas que la oposición logró frenar.

Magdalena, un polvorín político para 2027

La derrota electoral dejó a Hourcade golpeado y aislado. Su apuesta nacional falló, su poder territorial se achica y el malestar social se expande como una mancha de aceite.

Mientras tanto, La Libertad Avanza celebró un triunfo que abre la puerta a un nuevo orden político en el distrito. El peronismo, aunque creció en votos respecto a las municipales, encara el desafío de reconstruirse si quiere volver a competir por la intendencia en 2027.

Hourcade, que llegó para renovar, hoy enfrenta críticas por falta de gestión, opacidad administrativa y desconexión con los problemas reales de los vecinos. Y ahora también carga con un dato imposible de ocultar: perdió en su propia casa.