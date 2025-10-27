El intendente de Coronel Dorrego, Juan Chalde, anunció la continuidad de las gestiones vinculadas a la recuperación de terrenos para el distrito. En esta oportunidad, el jefe comunal informó que en la Escribanía General de Gobierno firmó nuevas escrituras que permitirán incorporar más tierras al patrimonio municipal.

“De esta manera, a través de la prescripción administrativa, incorporamos tierras al patrimonio municipal y generamos nuevas oportunidades para nuestros vecinos de acceder a un lote y soñar con la vivienda propia”, expresó Chalde, quien remarcó que estas acciones “refuerzan el compromiso de nuestro gobierno con la planificación urbana orientada al bienestar y desarrollo de la comunidad”.

El mandatario destacó que la gestión local continúa avanzando en políticas que buscan ordenar el crecimiento urbano, mejorar la infraestructura y ofrecer alternativas habitacionales a las familias dorreguenses.

Encuentro con autoridades de la UPSO y actividades por el 25° aniversario

En el marco de las acciones de fortalecimiento educativo, el intendente Juan Chalde recibió este lunes al vicerrector de Planeamiento y Bienestar Universitario de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Mariano Porras, y al director de Bienestar y Extensión Socio Cultural, Juan Manuel Salas, quienes visitaron el distrito en el marco de las actividades por el 25° aniversario de la institución.

Del encuentro también participó la secretaria de Gobierno y Hacienda, Laura Dumrauf, y durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con las propuestas educativas que la universidad lleva adelante en Coronel Dorrego.

La visita se enmarcó además en la promoción del Proyecto Ruta Verde de la Red Solidaria Argentina, una iniciativa ambiental que busca motivar a las comunidades a plantar especies nativas para crear un corredor biológico de puntos verdes que una Alaska con Ushuaia, como respuesta colectiva frente al cambio climático.

En este contexto, se plantó un espinillo en la plaza central de Dorrego, destacándose que los árboles nativos cumplen un rol fundamental en la restauración de la biodiversidad, brindando hábitat y alimento para aves, mariposas e insectos, además de mejorar la calidad del aire y del suelo.

Color y tradición en la Fiesta de las Colectividades

La vida cultural del distrito también tuvo un fin de semana destacado con la realización de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, que contó con una gran participación de la comunidad dorreguense. El evento se desarrolló en la plaza central y fue encabezado por el intendente Juan Chalde, quien expresó su alegría por la continuidad de esta tradicional celebración.

En su discurso inaugural, el jefe comunal resaltó el papel de las colectividades en la historia local: “Las diversas colectividades que se asentaron en Dorrego proporcionaron identidad desde el momento en que descendieron de los barcos desde distintos puntos a estas tierras”.

Sobre la Avenida Fuertes, se montó el escenario donde se presentaron los cuerpos de danzas que representaron a las distintas comunidades, con música tradicional y vestimentas típicas. Además, los vecinos disfrutaron del espectáculo de cierre a cargo de la banda Los Carrizo y pudieron degustar platos típicos de la gastronomía de cada país, ofrecidos en los puestos instalados en la plaza.