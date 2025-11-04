Lobería votó con bronca: señales de fin de ciclo para Pablo Barrena
La fuerza política del intendente sufrió un duro revés electoral en octubre, reflejando el descontento vecinal con una gestión cuestionada por calles intransitables, luminarias en mal estado, abandono de espacios públicos, bajos salarios municipales y deficiencias en el hospital local.Política04 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La Unión Cívica Radical sufrió una dura derrota en Lobería y el foco político volvió a posarse sobre el intendente Pablo Barrena. Tras la ajustada diferencia de apenas un punto con la que la alianza Somos Buenos Aires había logrado imponerse sobre Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el oficialismo local quedó en el centro de la polémica tras otra mala performance el 26 de octubre.
Barrena evitó respaldar públicamente a las dos listas bonaerenses en las que se dividió el partido, y tanto la alianza con la Coalición Cívica como con Provincias Unidas quedaron lejos de competir: más de 30 puntos por debajo de las dos fuerzas más votadas en el distrito.
Los resultados electorales dejaron al intendente con un concejal menos y un futuro político lleno de dudas. El nuevo escenario expuso un creciente malestar social en Lobería. Vecinos apuntan contra la gestión por calles intransitables, falta de luminarias, abandono de espacios públicos, deterioro urbano y problemas en el hospital municipal, donde denuncian “cobros inéditos” y “recorte de medicamentos”.
A eso se suma —según relevó GRUPOLAPROVINCIA.COM— el descontento por los bajos salarios municipales, considerados de pobreza por los propios trabajadores. Con este clima, el radicalismo enfrenta su momento más delicado desde que Barrena asumió el poder.
En diálogo con este medio, Juan Pablo Cappelli, presidente del PJ local, señaló que la ajustada victoria del intendente “refleja un radicalismo que ha perdido la brújula”. Y agregó: “Se ha paralizado la obra pública, se han pisado los salarios de los trabajadores municipales, se ha precarizado la atención en la salud, la atención social, y las tasas se han incrementado muy por encima de la inflación a lo largo de estos nueve años”.
Cappelli fue más allá y denunció el arancelamiento de la salud pública: “Se está cobrando la atención en el único efector de salud que hay en nuestra ciudad, que es el hospital. No tenemos clínicas privadas ni otro lugar donde alguien pueda operarse o internarse. Esta es la situación, y ahora el arancelamiento del servicio de salud es inédito”.
Trabajadores de la salud de Lobería protestan frente a la Municipalidad por salario digno y mejoras laborales.
Salarios en caída y servicios al límite
El dirigente peronista también advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo: “Después de nueve años de gestión radical, el salario de los trabajadores municipales perdió un 40% de capacidad de compra. Basta con bajar la nómina de la página oficial del municipio para ver que, si ese es el único ingreso familiar, la mayoría vive en la pobreza”.
Por su parte, Ariel Giménez, concejal electo de Fuerza Patria, coincidió en el diagnóstico y enumeró los reclamos más frecuentes: “En la calle la gente repite siempre lo mismo: el asfalto, el cordón cuneta, la luminaria, el arreglo de las calles de tierra o entoscado. También el tema vivienda: en Lobería es cada vez más difícil conseguir una casa para alquilar”.
Sobre la situación sanitaria, Giménez añadió: “En el hospital municipal los turnos son muy lejanos y siempre falta algún médico en alguna área o en algún CAPS de la ciudad”.
Crecen los reclamos vecinales por falta de mantenimiento y limpieza en Lobería.
Y advirtió sobre las desigualdades territoriales: “Hay sectores del distrito a los que no se les presta la atención que deberían recibir, y que debería ser más igualitaria para todos”.
Un futuro incierto para el oficialismo
El escenario que dejaron las elecciones de este año marca un punto de inflexión para Barrena. Con un bloque reducido y vecinos cada vez más críticos, el radicalismo local enfrenta el desafío de sostener la gobernabilidad, mientras La Libertad Avanza y Fuerza Patria ya se preparan para disputarle la intendencia en 2027.
En Lobería, el desgaste ya dejó de ser una advertencia: se convirtió en una señal de alarma.
Karina Milei tomó el control de la nueva mesa política del Gobierno
Se mostró la nueva mesa política del Gobierno. Sin Adorni ni Caputo: Karina Milei, Bullrich, Menem y Santilli toman el control político del oficialismo.
Macri volvió a diferenciarse de Milei con un mensaje filoso
En el Foro ABECEB, Mauricio Macri habló de “liderazgos narcisistas” y pidió más empatía. Nueva señal de tensión con Javier Milei. Todos los detalles.
Diz, acorralado: derrota en las urnas y denuncias por corrupción
El intendente atraviesa su peor momento político: los vecinos de Navarro le dieron la espalda, cansados de una gestión marcada por obras inconclusas, aumento de la inseguridad y sospechas por irregularidades en el hospital municipal.
Tras meses de lucha, trabajadores del Garrahan reciben aumento del 61%
Con paros, asambleas y apoyo popular, los trabajadores del Garrahan celebran un triunfo que marca un antes y un después en salud pública. Todos los detalles.
Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?
Villarruel ordenó desactivar los despachos “heredados”, pero el Senado se rebeló
La vicepresidenta había dispuesto que los legisladores que terminan mandato devolvieran oficinas, muebles y equipos antes del 10 de diciembre. Sin embargo, distintos bloques se opusieron y comenzaron el reacomodamiento interno.
Tapia, bajo fuego: el escándalo financiero que golpea a su círculo cercano
El presidente de la AFA vuelve a quedar en el ojo de la tormenta. Una investigación judicial por presunto lavado de más de $6000 millones involucra a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, la empresa que patrocinó la Liga Profesional y la Selección argentina.