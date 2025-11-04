La Unión Cívica Radical sufrió una dura derrota en Lobería y el foco político volvió a posarse sobre el intendente Pablo Barrena. Tras la ajustada diferencia de apenas un punto con la que la alianza Somos Buenos Aires había logrado imponerse sobre Fuerza Patria en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, el oficialismo local quedó en el centro de la polémica tras otra mala performance el 26 de octubre.

Barrena evitó respaldar públicamente a las dos listas bonaerenses en las que se dividió el partido, y tanto la alianza con la Coalición Cívica como con Provincias Unidas quedaron lejos de competir: más de 30 puntos por debajo de las dos fuerzas más votadas en el distrito.

Los resultados electorales dejaron al intendente con un concejal menos y un futuro político lleno de dudas. El nuevo escenario expuso un creciente malestar social en Lobería. Vecinos apuntan contra la gestión por calles intransitables, falta de luminarias, abandono de espacios públicos, deterioro urbano y problemas en el hospital municipal, donde denuncian “cobros inéditos” y “recorte de medicamentos”.

A eso se suma —según relevó GRUPOLAPROVINCIA.COM— el descontento por los bajos salarios municipales, considerados de pobreza por los propios trabajadores. Con este clima, el radicalismo enfrenta su momento más delicado desde que Barrena asumió el poder.

En diálogo con este medio, Juan Pablo Cappelli, presidente del PJ local, señaló que la ajustada victoria del intendente “refleja un radicalismo que ha perdido la brújula”. Y agregó: “Se ha paralizado la obra pública, se han pisado los salarios de los trabajadores municipales, se ha precarizado la atención en la salud, la atención social, y las tasas se han incrementado muy por encima de la inflación a lo largo de estos nueve años”.

Cappelli fue más allá y denunció el arancelamiento de la salud pública: “Se está cobrando la atención en el único efector de salud que hay en nuestra ciudad, que es el hospital. No tenemos clínicas privadas ni otro lugar donde alguien pueda operarse o internarse. Esta es la situación, y ahora el arancelamiento del servicio de salud es inédito”.

Trabajadores de la salud de Lobería protestan frente a la Municipalidad por salario digno y mejoras laborales.

Salarios en caída y servicios al límite

El dirigente peronista también advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo: “Después de nueve años de gestión radical, el salario de los trabajadores municipales perdió un 40% de capacidad de compra. Basta con bajar la nómina de la página oficial del municipio para ver que, si ese es el único ingreso familiar, la mayoría vive en la pobreza”.

Por su parte, Ariel Giménez, concejal electo de Fuerza Patria, coincidió en el diagnóstico y enumeró los reclamos más frecuentes: “En la calle la gente repite siempre lo mismo: el asfalto, el cordón cuneta, la luminaria, el arreglo de las calles de tierra o entoscado. También el tema vivienda: en Lobería es cada vez más difícil conseguir una casa para alquilar”.

Sobre la situación sanitaria, Giménez añadió: “En el hospital municipal los turnos son muy lejanos y siempre falta algún médico en alguna área o en algún CAPS de la ciudad”.

Crecen los reclamos vecinales por falta de mantenimiento y limpieza en Lobería.

Y advirtió sobre las desigualdades territoriales: “Hay sectores del distrito a los que no se les presta la atención que deberían recibir, y que debería ser más igualitaria para todos”.

Un futuro incierto para el oficialismo

El escenario que dejaron las elecciones de este año marca un punto de inflexión para Barrena. Con un bloque reducido y vecinos cada vez más críticos, el radicalismo local enfrenta el desafío de sostener la gobernabilidad, mientras La Libertad Avanza y Fuerza Patria ya se preparan para disputarle la intendencia en 2027.

En Lobería, el desgaste ya dejó de ser una advertencia: se convirtió en una señal de alarma.