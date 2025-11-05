La apuesta total de Alpine todos los recursos al desarrollo del A526 para Colapinto y Gasly

La apuesta total de Alpine todos los recursos al desarrollo del A526 para Colapinto y Gasly

El desarrollo del nuevo monoplaza de Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1 se transformó en la prioridad absoluta de la escudería francesa. Desde hace meses, el equipo tomó una determinación clave: relegar las mejoras del actual vehículo y concentrar todos los recursos en el futuro reglamento. Esta estrategia, que implica resignar competitividad en el corto plazo, busca que Franco Colapinto y Pierre Gasly dispongan de un auto capaz de pelear en el próximo gran cambio técnico de la categoría.

Un reglamento que cambia todo

A partir de 2026, la Fórmula 1 vivirá una transformación profunda. Los autos y neumáticos serán más pequeños, el motor eléctrico igualará en potencia al de combustión, los alerones delanteros serán móviles —como el trasero— y se reducirá la carga aerodinámica, lo que limitará el efecto suelo. Además, los combustibles pasarán a ser sintéticos, marcando un avance hacia la sustentabilidad tecnológica del deporte.

Estas modificaciones representan un nuevo punto de partida para todas las escuderías. En Alpine entendieron que era el momento de apostar a futuro, incluso a costa de los resultados inmediatos. Desde el Gran Premio de España, novena fecha del calendario, el modelo A525 dejó de recibir actualizaciones, una decisión que impactó directamente en el rendimiento del equipo.

Sacrificio en el presente, apuesta al futuro

El retroceso competitivo de Alpine se hizo evidente: Colapinto y Gasly se vieron privados de un auto a la altura de los rivales, y el equipo francés cayó al último lugar del Campeonato Mundial de Constructores. Sin embargo, esa posición trajo una ventaja estratégica: más horas disponibles en el túnel de viento, una herramienta fundamental para el desarrollo aerodinámico del nuevo A526.

El proyecto se sustenta además en otro cambio clave: la llegada de los motores Mercedes, que reemplazarán a los actuales propulsores Renault. La casa alemana también proveerá la caja de cambios y la suspensión, lo que permitirá a Alpine utilizar componentes idénticos a los de la escudería oficial de Mercedes-Benz.

Enstone, el corazón del desarrollo del A526

En la base de Enstone, Inglaterra —donde nació el histórico equipo Toleman—, la actividad no se detiene. Ingenieros, mecánicos y técnicos trabajan a contrarreloj en el diseño y la evolución del A526. Al frente del proyecto se encuentra el ingeniero francés David Sánchez, director técnico de Alpine, quien decidió permanecer en la sede para enfocarse de lleno en el nuevo monoplaza.

Sánchez ya se ausentó de las últimas carreras, como el Gran Premio de la Ciudad de México, y tampoco estará en las próximas fechas de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. La decisión es clara: sacrificar presencia en pista para avanzar en el desarrollo que marcará el futuro inmediato de la escudería.

El compromiso de Colapinto y la confianza del equipo

Franco Colapinto, que se prepara para ser piloto titular en 2026, destacó el trabajo que se realiza en el simulador con el modelo del año próximo. Su aporte técnico ya es reconocido dentro del equipo. En Bahréin, cuando aún era piloto de reserva, permaneció en Enstone durante la noche del viernes trabajando en el simulador y aportó información clave a Gasly y Jack Doohan, contribuyendo al rendimiento del coche en carrera.

En Alpine reina un clima de optimismo. Tanto Gasly como Colapinto transmiten confianza en el proceso, convencidos de que el sacrificio actual dará frutos en la próxima temporada. El anuncio oficial de la continuidad del argentino como piloto titular sería inminente, consolidando su lugar dentro del proyecto deportivo de la marca.

Un cierre de temporada con la vista puesta en 2026

El objetivo de Alpine es llegar en condiciones óptimas a las pruebas comunitarias extraordinarias que se realizarán del 26 al 30 de enero en el Circuito de Cataluña. Estos ensayos, que se desarrollarán a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, serán fundamentales para poner a punto el nuevo A526 antes del inicio del campeonato.

Tras la última carrera de 2025, tanto Gasly como Colapinto seguirán vinculados a las actividades del equipo. Uno de ellos participará en los test de postemporada en Abu Dhabi, mientras que ambos estarán presentes en la despedida anual en Enstone. La planificación incluye su regreso a comienzos de enero para intensificar el trabajo en el nuevo monoplaza, con el que Alpine buscará recuperar protagonismo y reivindicarse tras una temporada difícil.

Una apuesta total al cambio

La decisión está tomada: Alpine dio por finalizado su año competitivo y centra todos sus esfuerzos en 2026. Con un equipo técnico concentrado, un motor Mercedes y un piloto argentino que se afianza en la Fórmula 1, la escudería francesa busca reescribir su historia reciente y volver a ser protagonista en el máximo nivel del automovilismo mundial.