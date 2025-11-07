Villagrán, el intendente K que hundió a la lista de Cristina en Carmen de Areco

En las últimas elecciones legislativas, el kirchnerismo sufrió una derrota total, al perder en todas las mesas de la ciudad frente a La Libertad Avanza. El resultado dejó al descubierto el agotamiento del camporismo local, el creciente malestar de los vecinos y una gestión atravesada por obras paralizadas y denuncias por el manejo de fondos públicos.

Política07 de noviembre de 2025
Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco
Iván Villagrán, intendente de Carmen de Areco.

El intendente camporista de Carmen de Areco, Iván Villagrán, atraviesa su momento más crítico desde que asumió la conducción del municipio. En las elecciones legislativas de octubre, su lista Fuerza Patria fue derrotada en todas las mesas de la ciudad, un golpe político que confirmó el descontento creciente entre los vecinos.

Solo un mes antes, en las primarias de septiembre, Villagrán había logrado un triunfo ajustadísimo —por menos de un punto—, pero la remontada no alcanzó: el electorado le dio la espalda y expresó en las urnas su rechazo a una "gestión desgastada y sin respuestas".

En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la realidad del distrito. Vecinos han señalado la falta de respuestas, las obras inconclusas, las calles intransitables y la desidia en los servicios básicos. El mensaje fue claro: el camporismo en Carmen de Areco muestra claros signos de agotamiento.
 
 

Luciano Spinolo, intendente de Tres LomasEl voto castigo arrasó en Tres Lomas: la gestión de Spinolo, en jaque por el descontento



Un pueblo “sostenido con alambre”

Las quejas vecinales se multiplican. Desde problemas de infraestructura hasta servicios básicos colapsados, la situación es alarmante. Andrea Barón, consejera escolar y concejal electa por el espacio Hechos, trazó un panorama contundente.

“Lo que tenemos es un gobierno lleno de falencias. El pueblo está sostenido con alambre, donde se hace un arreglito, pero los problemas de fondo siguen igual. Una lluvia de dos días y se te inunda el pueblo. Tenemos calles intransitables, cloacas desbordadas y prioridades mal asignadas”, cuestionó, tiempo atrás, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

Barón también denunció el crecimiento sin control de la planta política municipal: “No estamos hablando de profesionales, sino del amigo, del hermano, del primo o del marido. La estructura se abulta con militantes de La Cámpora mientras los trabajadores municipales sobreviven con sueldos bajos”.

Calles en Carmen de ArecoCalles intransitables en Carmen de Areco.


 
Cooperativas “flojas de papeles” y obras que nunca se terminan

A los problemas cotidianos se suman las denuncias por supuestas irregularidades en las cooperativas contratadas por el municipio. Según investigaciones del bloque opositor, serían al menos seis las entidades involucradas en obras públicas con documentación incompleta ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Así lo explicó a GRUPOLAPROVINCIA.COM la concejal de Juntos, Carina Heffler: "En el hospital local, Nuestra Señora del Carmen, prometieron construir un sector dedicado al diagnóstico por imágenes. Desde 2023 seguimos esperando. Todo lo ejecutaron mediante cooperativas, que desde nuestro bloque hemos investigado: son seis, todas muy flojas de papeles. Ninguna presentó balances ni documentación básica ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), lo cual es esencial para poder facturar al Estado municipal".

La edil fue más allá, apuntando directamente contra el modo de gobernar del oficialismo local: “Trabaja a libro cerrado. Los convenios se imponen sin debate, como ocurrió con la CELCA. Hasta el 10 de diciembre tenemos control de algunas tasas gracias al quórum, pero después podrán hacer lo que quieran. Y eso preocupa”.
 

“Populismo, demagogia y desidia”

El exintendente Marcelo Skansi, quien condujo el municipio durante tres períodos, también trazó un diagnóstico lapidario. Tiempo atrás dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM y sostuvo que la administración actual “se sostiene sobre el populismo y la demagogia”, mientras los servicios se deterioran.

“Es una gestión típica de La Cámpora. Poblaron el municipio de militantes, amigos y conocidos, sin capacidad técnica. Eso deterioró la calidad de la atención y de la gestión”, advirtió.

Skansi denunció además un fuerte contraste social: “Los únicos que progresaron fueron los funcionarios públicos de mayor jerarquía. Se están haciendo enormes casas, su nivel de vida mejoró notablemente, mientras el resto de los vecinos apenas sobrevive. Entonces, lo que les conviene es tener pobres para luego asistirlos. Esa es la esencia del gobierno populista: el asistencialismo, la demagogia, generar pobreza para luego asistirla con migajas y nunca sacarlos de esa pobreza".

Reclamo vecinal contra Iván Villagrán Carmen de Areco

 
“El pueblo perdió”


Para Carina Heffler, la derrota electoral no fue solo del oficialismo, sino de toda la comunidad. “El que perdió fue el pueblo, porque el oficialismo se quedó con todas las cartas”, afirmó la concejal, al advertir sobre el desequilibrio político que se vive en el distrito. “El ajedrez ya está ganado sin empezar a jugar. Ellos tienen la mayoría y el quórum desde diciembre, así que si el Concejo Deliberante antes era escribanía, ahora es escribanía al cuadrado”, cuestionó.

Las voces críticas se repiten entre vecinos y dirigentes locales, que coinciden en un mismo diagnóstico: Carmen de Areco atraviesa un estancamiento profundo y requiere un cambio de rumbo en la gestión.

Con una derrota contundente en las urnas y un malestar social en aumento, el gobierno de Iván Villagrán se enfrenta a un escenario complejo, donde los reclamos ciudadanos se hacen cada vez más audibles y difíciles de ignorar.


 
 

