Intendentes bonaerenses del centro y oeste provincial enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para advertir sobre la crítica situación hídrica que atraviesan sus distritos. En el documento, los jefes comunales exigieron asistencia económica urgente y el reinicio inmediato de la canalización del Río Salado, una obra clave que —según denunciaron— permanece detenida desde diciembre de 2023.

El reclamo, formalizado el 22 de octubre a través de un expediente ingresado en el Palacio de Hacienda, fue firmado por los mandatarios de Nueve de Julio, Bragado, Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Trenque Lauquen, Daireaux e Hipólito Yrigoyen. En el texto, señalaron que las lluvias extraordinarias registradas durante el último año dejaron zonas productivas bajo el agua, escuelas rurales aisladas y graves daños económicos y sociales.

Los intendentes detallaron que, en distritos como Nueve de Julio, las precipitaciones superaron los 1800 milímetros anuales, muy por encima del promedio histórico de 1050. Esa diferencia, alertaron, generó pérdidas millonarias en la producción de granos, carne y leche, con caminos rurales intransitables y localidades completamente anegadas.

“La magnitud del daño supera la capacidad presupuestaria de los municipios”, expresaron en el petitorio, y pidieron que el Gobierno nacional libere fondos extraordinarios no reintegrables destinados a obras de emergencia hídrica y vial: reparación de caminos, alcantarillas, limpieza de canales y equipamiento pesado.



La obra clave del Salado, en pausa desde 2023

El punto central del reclamo apunta al Tramo IV Etapa II del Proyecto de Canalización del Río Salado, considerado una de las intervenciones hidráulicas más relevantes de la provincia. La obra, que abarca 33 kilómetros de dragado y movimiento de casi 20 millones de metros cúbicos de suelo, está paralizada desde fines de 2023, pese a contar con financiamiento aprobado del Fondo Hídrico Nacional.

“Resulta inexplicable que un proyecto de esta magnitud esté neutralizado cuando los fondos existen y la necesidad es urgente”, plantearon los intendentes, quienes recordaron que el mes pasado Nación había anunciado su reactivación ante la Mesa de Enlace, pero aseguran que en el terreno no se observan avances reales.





Además de la reanudación de la obra, los mandatarios solicitaron la aplicación inmediata de la Ley 26.509, que habilita beneficios fiscales y exenciones impositivas para productores en emergencia. También reclamaron el uso efectivo de los recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado para financiar tareas de mitigación y obras complementarias en zonas rurales.

En el tramo final del documento, los intendentes remarcaron: “Confiamos en que sabrá comprender la gravedad de esta situación, que afecta directamente la vida y la economía de miles de familias bonaerenses y requiere una respuesta inmediata y coordinada.”



Mientras los intendentes aguardan una respuesta de Economía, el Gobierno nacional anunció un operativo especial en las zonas anegadas, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Desde Casa Rosada, sin embargo, responsabilizaron a la administración de Axel Kicillof por la “falta de coordinación” en la asistencia, una acusación que tensó aún más la relación entre Nación, Provincia y los gobiernos locales.

En paralelo, Vialidad Nacional y el Ministerio de Defensa desplegaron equipos para limpiar zanjas, reparar alcantarillas y habilitar caminos rurales. Pero en los municipios afectados aseguran que las medidas son apenas paliativas y que sin la obra del Salado, los desbordes seguirán repitiéndose cada año.