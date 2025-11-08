Susana Trimarco viajará a Paraguay tras la muerte de mujer que podría ser Marita Verón
Tras la esperanza generada por el posible hallazgo de Marita Verón, desaparecida hace 24 años, la noticia de su fallecimiento volvió a conmocionar al país.Argentina08 de noviembre de 2025Pamela Orellana
Durante esta semana se difundió la noticia sobre el posible hallazgo en Paraguay de una mujer que podría ser Marita Verón, desaparecida hace más de 23 años en Tucumán. Este viernes, las autoridades paraguayas confirmaron su fallecimiento debido a su deteriorado estado de salud, por lo que su madre, Susana Trimarco, viajará a Asunción junto a un equipo de autoridades nacionales para identificar los restos y realizar las pericias correspondientes.
“Lamentablemente, esta pobre chica falleció, porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental”, afirmó Trimarco, quien encabeza desde hace más de dos décadas la búsqueda de su hija. La noticia le llegó a través de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de la localidad paraguaya donde estaba la mujer hallada.
Trimarco aseguró sentirse “mal, muy triste con todas estas cosas que están pasando” y confirmó que viajará la próxima semana a Paraguay junto a un equipo de autoridades nacionales para realizar las pericias necesarias. “Yo me voy a ir, porque quiero ver. No quiero volver a escuchar que estaba viva y ahora me digan que está muerta. Vamos a esperar que autoricen todas las pericias internacionales”, detalló en una entrevista televisiva.
Restos sepultados y cotejos pendientes
La mujer fue sepultada bajo una lápida común y la causa de muerte estaría relacionada con desnutrición agravada. Según Trimarco, ya se conoce la ubicación del cuerpo, y se espera que se realicen los cotejos correspondientes con muestras de ADN y huellas digitales enviadas esta semana.
Aunque la mujer se presentó como “Eva” ante los vecinos que la ayudaron, las autoridades paraguayas confirmaron que tenía documentación falsa y descartaron que fuera originaria de Paraguay. Además, la mujer habría dado datos similares a los de Marita, incluyendo edad y algunos rasgos físicos. “A mí me impactaba la carita de ella, la parte de la ceja, la quijada, la forma y había similitudes”, señaló Trimarco.
Otros detalles aportados por la mujer incluían que era argentina y madre de una hija, y que coincidía en edad con Marita. “Era mucha la insistencia, si es Marita, la cara estaba ultrajada, deteriorada como indigente, pero con similitudes físicas”, describió la activista.
Pericias y seguimiento de la investigación
Trimarco relató que vecinos aseguraron que siempre fue vista sola: “Nunca la vieron con alguien. Es como que la llevaron, la dejaron ahí porque estos delincuentes hacen así”, señaló al referirse a las redes de trata.
Tras ver la fotografía enviada, contactó al titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Marcelo Colombo, quien solicitó descripciones detalladas, incluyendo operaciones previas, cesárea, tatuajes, lunares y altura. “Me preguntaron si tenía operaciones, les dije el tumor, la cesárea, que no tenía tatuajes, el lunar, y que medía 1,75 descalza”, describió.
“Es la primera vez que pasa esta situación de todo lo que he pasado, nunca me habían mandado así la foto y con esta insistencia”, reconoció Trimarco, quien pidió a las autoridades que autoricen todas las pericias internacionales antes de cualquier conclusión.
La activista señaló además que, aunque se confirme que la mujer no es Marita, el caso requiere investigación profunda. “Si no es mi hija, igual es una de las desaparecidas que hay en la Argentina”, apuntó.
El caso de Marita Verón conmociona a Argentina desde su desaparición el 3 de abril de 2002. La joven, secuestrada por una red vinculada al clan “Ale” dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, sigue siendo un símbolo de la lucha contra la explotación. El próximo año se cumplirán 24 años desde su desaparición.
El juicio por el secuestro de Marita se llevó adelante en 2012, cuando los 13 acusados fueron sometidos a juicio oral, que finalizó con la absolución de todos. En 2013, la Corte Suprema provincial revocó parcialmente esa decisión y ordenó que se impusieran penas a 10 de los imputados, confirmando la inocencia de los hermanos del clan Ale, María Jesús y Víctor Rivero.
El tribunal consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado a los hermanos Gómez, Milhein y González, y partícipes necesarios a Derobertis, Bustos, Andrada, Márquez, Luna y Gaitán. Ese mismo año falleció Irma Lidia Medina, dueña de los prostíbulos riojanos.
