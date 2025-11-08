La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció a los candidatos para el premio Entrenador del Año 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos en el mundo del fútbol.

La lista está integrada por los 20 técnicos más destacados del planeta, seleccionados por un jurado internacional de periodistas y especialistas de 120 países. Entre nombres de peso como Luis Enrique, Antonio Conte, Mikel Arteta, Simone Inzaghi y Xabi Alonso, solo un representante del fútbol argentino logró ingresar a la nómina.

El elegido es Gustavo Costas, actual entrenador de Racing Club, quien se ganó un lugar entre los mejores del año gracias a una temporada brillante al frente de la Academia. El técnico de 62 años logró lo que pocos imaginaban: conquistar la Copa Sudamericana 2024, la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo, y alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores, donde cayó por la mínima ante Flamengo.

En el plano local, Racing fue protagonista del Torneo Apertura, aunque se despidió en los octavos de final frente a Platense, el campeón del certamen. Su equipo se destacó por su intensidad, solidez defensiva y una propuesta ofensiva que le devolvió la identidad al conjunto de Avellaneda.

Costas y Simeone, los embajadores argentinos en la élite

El listado también incluye al "Cholo" Simeone, histórico DT del Atlético de Madrid, quien vuelve a competir por el galardón tras haberlo ganado en 2016 y ser elegido el mejor entrenador de la década por la misma entidad.

De esta forma, Costas y Simeone se convierten en los dos entrenadores argentinos nominados entre los 20 mejores del mundo. La diferencia es que el técnico de Racing es el único que dirige actualmente en el fútbol argentino, lo que le otorga un valor especial a su presencia entre los gigantes de Europa y Sudamérica.

Un premio con historia y peso internacional

El galardón de la IFFHS se entrega desde 1996, y a lo largo de los años ha reconocido a figuras legendarias del fútbol. Dos entrenadores argentinos ya lo ganaron: Carlos Bianchi, en 2000 y 2003 por sus logros con Boca Juniors, y Diego Simeone, en 2016.

El último ganador fue Carlo Ancelotti, por su temporada consagratoria con el Real Madrid en 2024. El resultado de la votación de este año se conocerá después del 10 de diciembre, cuando la entidad revele al mejor DT del planeta.



La lista completa de nominados a Entrenador del Año 2025

Gustavo Costas (Argentina) – Racing Club

Diego Simeone (Argentina) – Atlético de Madrid

Antonio Conte (Italia) – Napoli

Enzo Maresca (Italia) – Chelsea

Hansi Flick (Alemania) – Barcelona

Luis Enrique (España) – Paris Saint-Germain

Mikel Arteta (España) – Arsenal

Simone Inzaghi (Italia) – Inter / Al Hilal

Unai Emery (España) – Aston Villa

Vincent Kompany (Bélgica) – Bayern Múnich

Xabi Alonso (España) – Bayer Leverkusen / Real Madrid

Abel Ferreira (Portugal) – Palmeiras

Filipe Luís (Brasil) – Flamengo

Tiago Nunes (Brasil) – Universidad Católica / LDU Quito

Vicente Sánchez (Uruguay) – Cruz Azul

Jesper Sørensen (Dinamarca) – Vancouver Whitecaps

Matthias Jaissle (Alemania) – Al-Ahli

Shigetoshi Hasebe (Japón) – Kawasaki Frontale

Krunoslav Jurčić (Croacia) – Pyramids

Miguel Cardoso (Portugal) – Mamelodi Sundowns

