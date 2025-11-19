Lucía Gómez participó del Smart City Expo 2025 y Chaves vivió propuestas educativas y culturales
La jefa comunal expuso en Barcelona sobre la estrategia local de gestión basada en datos, mientras en el distrito se desarrollaron la jornada “Malvinas, Soberanía, Futuro y Memoria” y la tradicional “Noche en los Museos”.Municipales19 de noviembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves tuvo una presencia destacada en el Smart City Expo World Congress 2025, desarrollado en Barcelona, donde la intendenta Lucía Gómez formó parte del panel “The Journey to Smart Cities in Latin America” junto a representantes de los gobiernos de Salta, Entre Ríos y Santiago de Chile. Durante la exposición, compartió los avances de la estrategia local de gestión basada en datos que lleva adelante la comuna.
La intendenta destacó que durante su visita “nos recibió el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y su equipo de gobierno, junto a intendentes y gobernadores de distintas partes del mundo”, una instancia que permitió intercambiar experiencias con ciudades que se posicionan como referentes regionales y globales en innovación urbana.
Barcelona, tal como señaló Gómez en su publicación, fue una de las primeras ciudades europeas en aplicar tecnologías innovadoras en la gestión urbana, integrándolas en áreas como transporte, infraestructura, energía e iluminación. Hoy es reconocida internacionalmente como un hub de innovación y tecnología, un modelo que inspiró parte del recorrido de la delegación de Gonzales Chaves.
Durante la estadía, la intendenta y su jefe de Gabinete, Rodrigo Echayre, también participaron de un encuentro organizado por CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) con el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Allí conocieron proyectos vinculados a la ampliación de calles, el modelo de supermanzanas y la visión de una ciudad más caminable, digital y sostenible.
Además, recorrieron la feria y participaron de las actividades del Smart City Expo, un evento que reúne a líderes de gobierno, empresas y especialistas para intercambiar soluciones urbanas innovadoras. Gómez aclaró especialmente que todos los gastos vinculados a la participación fueron solventados personal y directamente, sin generar ningún costo para el Municipio.
Jornada Distrital “Malvinas, Soberanía, Futuro y Memoria”
Mientras tanto, en el distrito se llevó adelante la Jornada Distrital “Malvinas, Soberanía, Futuro y Memoria”, una exposición protagonizada por estudiantes de todos los establecimientos escolares. La actividad dejó “aprendizajes, emoción y muchísimo orgullo”, según destacó la intendenta.
Los estudiantes compartieron proyectos desarrollados desde las aulas, trabajos que la jefa comunal definió como “increíbles y llenos de creatividad”. La participación de cada escuela permitió consolidar un día especial para la comunidad educativa del distrito, que acompañó la propuesta y celebró el trabajo colectivo.
Una Noche en los Museos 2025 en Adolfo Gonzales Chaves
Otra de las actividades que marcó la agenda reciente del distrito fue la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”, donde el museo local volvió a abrir sus puertas y recibió al público con varias exposiciones renovadas. Los visitantes pudieron recorrer nuevos espacios y reencontrarse con objetos, historias y emociones representativas de la identidad chavense.
La noche incluyó un momento especial: un homenaje a Marcos Gonzales Chaves, figura muy querida de la comunidad. El encuentro cerró con la charla “Cháves Misteriosa”, en la que se compartieron relatos, leyendas y presencias que forman parte del imaginario local.
La intendenta agradeció a todas las personas que participaron, colaboraron y mantuvieron viva la memoria del pueblo, remarcando que cada noche en el museo recuerda que “la historia sigue latiendo”.
Echarren criticó el "industricidio" de Milei
El intendente de Castelli, Francisco Echarren, dijo que en dos años de la presidencia de Milei ya cerraron 16 mil Pymes y aseguró que otras 35 mil están fundiéndose.
Alak: "Renovamos el espíritu fundacional y el compromiso para construir un futuro mejor"
La Catedral fue escenario del tedeum por el 143º aniversario de La Plata, donde se destacaron mensajes sobre identidad, trabajo y compromiso con el desarrollo de la ciudad.
Pilar: Achával avanza con la UNPilar y supervisa nuevas obras en el distrito
El intendente apuesta al crecimiento de la UNPilar, avanza con obras viales en Derqui y acompaña la participación social en La Escondida.
Mendoza: "Le pedimos a AySA y Milei que se hagan cargo de las responsabilidades que tienen con la población"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó los trabajos de puesta en valor que se están llevando adelante en el puente 14 de Agosto.
Renuncia en el Gobierno en medio del escándalo ANDIS
La directora Ornella Calvete presentó su renuncia tras los hallazgos de la causa ANDIS: su padre, Calvete, acusada de operar pagos millonarios.
Destituyeron a la jueza Makintach por el documental del juicio Maradona
Destituyeron a la jueza Makintach por su participación en un documental del juicio Maradona. Decisión unánime y quilombo judicial en La Plata.
Encuesta: los números que sacuden la interna oficial y meten presión al Gobierno
Una encuesta revela que Milei pierde confianza en lo económico: más del 50% duda de su capacidad. Mirá los números que reavivan la tensión política.