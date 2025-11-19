El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves tuvo una presencia destacada en el Smart City Expo World Congress 2025, desarrollado en Barcelona, donde la intendenta Lucía Gómez formó parte del panel “The Journey to Smart Cities in Latin America” junto a representantes de los gobiernos de Salta, Entre Ríos y Santiago de Chile. Durante la exposición, compartió los avances de la estrategia local de gestión basada en datos que lleva adelante la comuna.

La intendenta destacó que durante su visita “nos recibió el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y su equipo de gobierno, junto a intendentes y gobernadores de distintas partes del mundo”, una instancia que permitió intercambiar experiencias con ciudades que se posicionan como referentes regionales y globales en innovación urbana.

Barcelona, tal como señaló Gómez en su publicación, fue una de las primeras ciudades europeas en aplicar tecnologías innovadoras en la gestión urbana, integrándolas en áreas como transporte, infraestructura, energía e iluminación. Hoy es reconocida internacionalmente como un hub de innovación y tecnología, un modelo que inspiró parte del recorrido de la delegación de Gonzales Chaves.

Durante la estadía, la intendenta y su jefe de Gabinete, Rodrigo Echayre, también participaron de un encuentro organizado por CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano) con el Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Allí conocieron proyectos vinculados a la ampliación de calles, el modelo de supermanzanas y la visión de una ciudad más caminable, digital y sostenible.

Además, recorrieron la feria y participaron de las actividades del Smart City Expo, un evento que reúne a líderes de gobierno, empresas y especialistas para intercambiar soluciones urbanas innovadoras. Gómez aclaró especialmente que todos los gastos vinculados a la participación fueron solventados personal y directamente, sin generar ningún costo para el Municipio.

Jornada Distrital “Malvinas, Soberanía, Futuro y Memoria”

Mientras tanto, en el distrito se llevó adelante la Jornada Distrital “Malvinas, Soberanía, Futuro y Memoria”, una exposición protagonizada por estudiantes de todos los establecimientos escolares. La actividad dejó “aprendizajes, emoción y muchísimo orgullo”, según destacó la intendenta.

Los estudiantes compartieron proyectos desarrollados desde las aulas, trabajos que la jefa comunal definió como “increíbles y llenos de creatividad”. La participación de cada escuela permitió consolidar un día especial para la comunidad educativa del distrito, que acompañó la propuesta y celebró el trabajo colectivo.

Una Noche en los Museos 2025 en Adolfo Gonzales Chaves

Otra de las actividades que marcó la agenda reciente del distrito fue la edición 2025 de “Una Noche en los Museos”, donde el museo local volvió a abrir sus puertas y recibió al público con varias exposiciones renovadas. Los visitantes pudieron recorrer nuevos espacios y reencontrarse con objetos, historias y emociones representativas de la identidad chavense.

La noche incluyó un momento especial: un homenaje a Marcos Gonzales Chaves, figura muy querida de la comunidad. El encuentro cerró con la charla “Cháves Misteriosa”, en la que se compartieron relatos, leyendas y presencias que forman parte del imaginario local.

La intendenta agradeció a todas las personas que participaron, colaboraron y mantuvieron viva la memoria del pueblo, remarcando que cada noche en el museo recuerda que “la historia sigue latiendo”.