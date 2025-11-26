El piloto argentino Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, una cita decisiva que además incluye el último Sprint de la temporada. Luego de su actuación en Las Vegas, donde terminó en la decimoquinta posición, el representante de Alpine destacó la importancia de adaptarse de inmediato a las condiciones particulares del circuito de Losail, marcado por la velocidad y por un clima que puede incidir en la configuración del monoplaza.

En un comunicado de prensa difundido por Alpine, Colapinto analizó los aspectos que, a su criterio, serán determinantes en el fin de semana: “Las diferentes condiciones en Qatar serán importantes durante el fin de semana, sobre todo porque la pista también es de alta velocidad. Además, es el último evento Sprint de la temporada, así que es importante que podamos hacer una buena primera práctica y estar listos de inmediato”, expresó.

El argentino también resaltó el significado especial de correr en el país donde la selección argentina y Lionel Messi conquistaron el Mundial 2022, un recuerdo que suma emoción al viaje rumbo a Medio Oriente.

Lo que dejó el paso por Las Vegas

Colapinto llegó a Qatar tras un fin de semana cargado de dificultades en Nevada. En Las Vegas debió enfrentarse a bajas temperaturas, lluvias intermitentes y una pista compleja, condiciones que complicaron todo el desarrollo de la actividad.

“El fin de semana en Las Vegas fue un reto para mí. Las condiciones fueron interesantes durante todo el fin de semana, con temperaturas bajas y lluvia durante algunas sesiones. Esto hizo que manejar fuera todo un reto, especialmente en la clasificación, donde pudimos pasar a la Q2 bajo la lluvia y con muy poco agarre”, relató sobre su experiencia.

El piloto de Pilar también explicó que un incidente en la primera curva condicionó su desempeño durante la carrera: “Mi carrera se vio comprometida, fue difícil recuperarme. Aún quedaba mucho por aprender de la carrera y haremos un informe antes de Qatar para reflexionar sobre cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas”, agregó.

Un circuito rápido y exigente

El trazado de Losail es conocido por exigir al máximo tanto a los pilotos como a los autos. Con una extensión de 5.419 metros, dieciséis curvas, una única zona de DRS y una larga recta principal, el circuito favorece los adelantamientos pero también requiere precisión y una rápida adaptación a las variaciones de temperatura.

El récord de vuelta en carrera lo ostenta Lando Norris, quien en 2024 marcó 1:22.384. En tanto, en la última edición del GP qatarí, Max Verstappen se consagró campeón del mundo por cuarta vez tras imponerse con su Red Bull en Medio Oriente.

La agenda del fin de semana

Colapinto enfrenta un cronograma cargado durante las tres jornadas del Gran Premio. La actividad comienza el viernes 28 de noviembre, con la práctica libre a las 10.30 (hora de Argentina) y la clasificación sprint a las 14.30.

El sábado 29 será el turno de la carrera sprint a las 11.00, seguida de la clasificación a las 15.00. Finalmente, el domingo 30 de noviembre, desde las 13.00, se disputarán las 57 vueltas que definirán la carrera principal.

Dónde ver el GP de Qatar

La cobertura televisiva estará disponible en diferentes plataformas alrededor del mundo. Para Latinoamérica, la transmisión se podrá seguir a través de Disney+ y Fox Sports, mientras que F1TV ofrecerá la opción digital. Además, BandSports emitirá la competencia en Brasil, DAZN en España, ESPN Deportes en Estados Unidos, Sky Italia en Italia y Sky Sports en el Reino Unido.

Con todo definido, Franco Colapinto encara el último tramo de la temporada con el objetivo de aprovechar cada sesión y cerrar el año con un rendimiento sólido en un escenario tan desafiante como el circuito de Losail.