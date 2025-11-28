La Legislatura bonaerense vuelve a escena este viernes con una sesión decisiva: la Cámara de Diputados tratará la Ley de Financiamiento que autoriza al gobierno de Axel Kicillof a tomar deuda por U$S 3.685 millones, pieza central del paquete económico para garantizar el funcionamiento del Estado provincial durante 2026. El oficialismo necesita los dos tercios de los legisladores presentes, un número que hoy no alcanza sin parte de la oposición.

La discusión llega con tensión acumulada. Ayer, tras una maratónica sesión que se extendió más allá de la medianoche, el peronismo logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, luego de incorporar modificaciones reclamadas por distintos bloques. Pero la Ley de Financiamiento —la única que requiere una mayoría agravada— quedó en suspenso por la falta de apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica.

El gobernador Kicillof había insistido durante la presentación oficial de las iniciativas que el endeudamiento es imprescindible: “Necesitamos particularmente la ley de Financiamiento y así sostener durante el año que viene el normal funcionamiento”, remarcó desde la Casa de Gobierno.

Un paquete de deuda clave y una negociación que se empantana

El proyecto despachado por la Comisión de Presupuesto e Impuestos autoriza créditos por U$S 3.685 millones, divididos en:

U$S 1.045 millones para amortizaciones de deuda.

U$S 1.990 millones para gastos del sector público.

U$S 250 millones para emisión de Letras del Tesoro.

U$S 150 millones para la empresa estatal Buenos Aires Energía.

U$S 250 millones para AUBASA.

La negociación se trabó en dos frentes. El primero: el artículo 3°, que crea el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, financiado con el 8% del endeudamiento autorizado. El oficialismo planteó un monto fijo de $120 mil millones en tres cuotas, mientras que la oposición presiona para elevarlo hacia los $200 mil millones. Hasta anoche, ese punto seguía abierto.

El segundo: el reclamo opositor para ampliar el directorio del Banco Provincia de 8 a 12 miembros y repartir cargos entre distintos bloques. La UCR y el PRO exigieron que el Ejecutivo envíe los pliegos antes de votar el endeudamiento. Esa condición generó fuertes cuestionamientos dentro de la propia oposición

El diputado electo del espacio HECHOS, Manuel Passaglia, levantó la voz: “Aumentar un 50% la planta de Directores del Banco de la provincia de Buenos Aires es un centro a lo más rancio de la casta política”, advirtió, y dejó una incógnita: “Habrá que ver quiénes son los que autorizan tamaño daño al pueblo de la provincia de Buenos Aires y dejo aquí planteada una duda: ¿qué van a hacer los integrantes del partido antes conocido como PRO ahora integrado a las filas libertarias? ¿Tendrán el aval de Presidente @jmilei quien siempre se ha jactado de reducir estructuras?”.

También intervino el diputado nacional electo de LLA, Sebastián Pareja, quien rechazó el endeudamiento y apuntó al tratamiento del Presupuesto: “Es inadmisible que legisladores que terminan su mandato en pocos días decidan un endeudamiento que condiciona a la provincia por más de cuatro años”, sostuvo.

Unión por la Patria pidió “responsabilidad histórica”

En la antesala de la sesión, los bloques de senadores y diputados de Unión por la Patria difundieron un comunicado reclamando apoyo a la Ley de Financiamiento. Señalaron que la herramienta es “indispensable” para garantizar “el correcto funcionamiento del Estado provincial y el bienestar de las y los bonaerenses”.

Subrayaron que desde el envío del paquete económico se mantuvieron negociaciones con todos los bloques opositores y que parte de esos pedidos ya fueron incorporados. Recordaron además que las otras dos leyes avanzaron gracias a ese consenso.

La advertencia final fue directa: sin esta aprobación, compromisos financieros y operativos del Gobierno bonaerense quedarían en riesgo. UP exigió a la oposición “responsabilidad” y poner “las necesidades de la Provincia por sobre los posicionamientos políticos”. La sesión de este viernes definirá si el endeudamiento avanza al Senado o si la oposición bloquea la herramienta central del esquema económico provincial para 2026.