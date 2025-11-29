Colapinto va por la recuperación en Qatar en un fin de semana exigente
La Conmebol anunció las ciudades que albergarán las finales de los torneos continentales más importantes de Sudamérica en 2026 y 2027. Montevideo fue elegida para la definición de la Copa Libertadores 2026, mientras que Barranquilla se quedó con la final de la Copa Sudamericana. Además, Santa Cruz de la Sierra fue confirmada como sede para la edición 2027 del segundo certamen continental.
La capital uruguaya vuelve al centro de la escena tras cuatro años sin recibir una final continental. La última vez había sido en 2021, cuando Palmeiras venció a Flamengo 2-1 en tiempo extra.
El Estadio Centenario aparece como el favorito por su capacidad y su tradición en la región. Sin embargo, desde la propia Conmebol dejaron abierta la posibilidad de mudar la final al Parque Central o al Campeón del Siglo en caso de que lleguen equipos con menor convocatoria.
La designación llega en plena antesala de la final 2025 que se jugará este sábado en Lima entre Palmeiras y Flamengo, repitiendo uno de los duelos más importantes de los últimos años.
Por primera vez en la historia, una ciudad colombiana recibirá la definición de la Copa Sudamericana desde que el torneo adoptó el formato de final única en 2019. Barranquilla será el epicentro del fútbol sudamericano en 2026 y el estadio Metropolitano Roberto Meléndez es el principal candidato para albergar el evento.
La confirmación llegó acompañada de un mensaje del alcalde Alejandro Char, quien celebró la decisión en redes sociales: “Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad”, escribió, agradeciendo el voto de confianza del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y de la Federación Colombiana de Fútbol.
El propio Domínguez remarcó que el consejo del organismo decidió por “unanimidad” otorgar la sede a la ciudad caribeña.
La Conmebol también adelantó que la final de la Copa Sudamericana 2027 se disputará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La ciudad había sido seleccionada originalmente para 2025, pero las obras pendientes demoraron su habilitación y obligaron a reprogramar su designación. El estadio Tahuichi Aguilera quedó marcado como el escenario elegido para ese año.
Desde que el torneo adoptó el formato de final única, distintas ciudades han rotado como anfitrionas de la Sudamericana: Asunción (2019, 2024 y 2025); Córdoba (2020 y 2022); Montevideo (2021); y Maldonado (2023).
Las decisiones de la Conmebol buscan ampliar la participación de distintos países y consolidar el carácter regional de sus competiciones más importantes.
