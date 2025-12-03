Lanús: “Queremos que San Isidro sea un ejemplo de cómo el deporte transforma”

El intendente Ramón Lanús destacó el crecimiento del proyecto deportivo inaugurado hace un año. Además, equipos de salud recorren viviendas para controles, vacunación y prevención.

03 de diciembre de 2025
Con un homenaje a la Locomotora Oliveras, reinauguró la Escuela de Boxeo
Con un homenaje a la Locomotora Oliveras, reinauguró la Escuela de Boxeo

El Municipio de San Isidro llevó adelante la reinauguración de su Escuela de Boxeo, ubicada en el Campo Nº 1 de Beccar, con una jornada que reunió a vecinos, deportistas y referentes del ámbito deportivo. Durante el encuentro se realizó también un homenaje a la trayectoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las figuras más destacadas del boxeo argentino.

En el evento, los alumnos de la Escuela ofrecieron exhibiciones que reflejaron el trabajo técnico, el compromiso y la evolución del espacio desde su creación. Además, se realizó un reconocimiento especial a los campeones presentes, en línea con el lema elegido para la jornada: “reconozcamos y valoremos a nuestros atletas en vida”.

Las palabras del intendente Ramón Lanús

Durante la reinauguración, el intendente Ramón Lanús destacó la importancia del proyecto deportivo impulsado por la comuna: “Hace solo un año lanzábamos este proyecto con un objetivo claro: hacer que el boxeo vuelva a ocupar el lugar que merece como deporte sano y formativo; y ver hoy cómo creció en tan poco tiempo, es la mejor prueba que valió la pena. Vamos a seguir trabajando para que San Isidro sea un ejemplo de cómo el deporte funciona como herramienta de transformación social, capaz de desplazar malos hábitos por una vida más sana”.

Mejoras en infraestructura y crecimiento sostenido

La Escuela Municipal de Boxeo ya cuenta con 222 vecinos que practican la disciplina, consolidándose como una propuesta deportiva en expansión.

El gimnasio, ubicado en Intendente Neyer 1220, fue sometido a una renovación integral que incluyó:

Trabajos de pintura
Instalaciones eléctricas renovadas
Colocación de piso de alto impacto
Renovación del techo y aislante
Aire acondicionado
Nuevos baños y vestuarios

Además, el evento incluyó la proyección de un video homenaje a la “Locomotora” y un emotivo repaso del título mundial obtenido en 2006, con el relato en vivo del periodista Guillermo Favale.

Rondas sanitarias: la salud pública llega a cada barrio

En paralelo a las acciones deportivas, el Municipio continúa desarrollando un programa territorial de salud a través de rondas sanitarias que recorren casa por casa en distintos barrios de San Isidro.

La iniciativa, implementada por la Secretaría de Salud Pública, busca fortalecer la atención primaria y detectar necesidades sanitarias de manera temprana. Los equipos están integrados por médicos, enfermeros y agentes sanitarios del primer nivel de atención.

Se realizan rondas sanitarias casa por casa para llevar la salud pública a cada barrio

Controles y prevención directamente en los hogares
Durante las recorridas, los profesionales realizan:

Control de presión arterial y glucemia
Actualización del calendario de vacunas
Seguimiento de pacientes crónicos
Educación sanitaria sobre prevención del dengue, hábitos saludables y signos de alarma
Identificación de situaciones de vulnerabilidad sociosanitaria

Las rondas también permiten gestionar derivaciones a Centros de Atención Primaria (CAPS) u hospitales, facilitando turnos y garantizando la continuidad de cuidados.

Barrios alcanzados y continuidad del programa

Durante octubre y noviembre, las visitas se realizaron en:

Bajo Boulogne
Beccar
Barrio Obrero
San Isidro Labrador

En las próximas semanas, la estrategia continuará extendiéndose a nuevas zonas del distrito, reforzando el compromiso municipal con una salud cercana, preventiva y accesible.

Un enfoque integral: deporte y salud al servicio de la comunidad

Con la combinación de iniciativas deportivas y sanitarias, el Municipio de San Isidro consolida políticas públicas que ponen el foco en el bienestar integral de los vecinos. La reinauguración de la Escuela de Boxeo y la continuidad de las rondas sanitarias reflejan una gestión orientada a fortalecer la vida comunitaria, promover hábitos saludables y ampliar el alcance de los servicios municipales.

