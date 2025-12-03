Lanús: “Queremos que San Isidro sea un ejemplo de cómo el deporte transforma”
El intendente Ramón Lanús destacó el crecimiento del proyecto deportivo inaugurado hace un año. Además, equipos de salud recorren viviendas para controles, vacunación y prevención.Municipales03 de diciembre de 2025Andrés Montero
El Municipio de San Isidro llevó adelante la reinauguración de su Escuela de Boxeo, ubicada en el Campo Nº 1 de Beccar, con una jornada que reunió a vecinos, deportistas y referentes del ámbito deportivo. Durante el encuentro se realizó también un homenaje a la trayectoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una de las figuras más destacadas del boxeo argentino.
En el evento, los alumnos de la Escuela ofrecieron exhibiciones que reflejaron el trabajo técnico, el compromiso y la evolución del espacio desde su creación. Además, se realizó un reconocimiento especial a los campeones presentes, en línea con el lema elegido para la jornada: “reconozcamos y valoremos a nuestros atletas en vida”.
Las palabras del intendente Ramón Lanús
Durante la reinauguración, el intendente Ramón Lanús destacó la importancia del proyecto deportivo impulsado por la comuna: “Hace solo un año lanzábamos este proyecto con un objetivo claro: hacer que el boxeo vuelva a ocupar el lugar que merece como deporte sano y formativo; y ver hoy cómo creció en tan poco tiempo, es la mejor prueba que valió la pena. Vamos a seguir trabajando para que San Isidro sea un ejemplo de cómo el deporte funciona como herramienta de transformación social, capaz de desplazar malos hábitos por una vida más sana”.
Mejoras en infraestructura y crecimiento sostenido
La Escuela Municipal de Boxeo ya cuenta con 222 vecinos que practican la disciplina, consolidándose como una propuesta deportiva en expansión.
El gimnasio, ubicado en Intendente Neyer 1220, fue sometido a una renovación integral que incluyó:
Trabajos de pintura
Instalaciones eléctricas renovadas
Colocación de piso de alto impacto
Renovación del techo y aislante
Aire acondicionado
Nuevos baños y vestuarios
Además, el evento incluyó la proyección de un video homenaje a la “Locomotora” y un emotivo repaso del título mundial obtenido en 2006, con el relato en vivo del periodista Guillermo Favale.
Rondas sanitarias: la salud pública llega a cada barrio
En paralelo a las acciones deportivas, el Municipio continúa desarrollando un programa territorial de salud a través de rondas sanitarias que recorren casa por casa en distintos barrios de San Isidro.
La iniciativa, implementada por la Secretaría de Salud Pública, busca fortalecer la atención primaria y detectar necesidades sanitarias de manera temprana. Los equipos están integrados por médicos, enfermeros y agentes sanitarios del primer nivel de atención.
Controles y prevención directamente en los hogares
Durante las recorridas, los profesionales realizan:
Control de presión arterial y glucemia
Actualización del calendario de vacunas
Seguimiento de pacientes crónicos
Educación sanitaria sobre prevención del dengue, hábitos saludables y signos de alarma
Identificación de situaciones de vulnerabilidad sociosanitaria
Las rondas también permiten gestionar derivaciones a Centros de Atención Primaria (CAPS) u hospitales, facilitando turnos y garantizando la continuidad de cuidados.
Barrios alcanzados y continuidad del programa
Durante octubre y noviembre, las visitas se realizaron en:
Bajo Boulogne
Beccar
Barrio Obrero
San Isidro Labrador
En las próximas semanas, la estrategia continuará extendiéndose a nuevas zonas del distrito, reforzando el compromiso municipal con una salud cercana, preventiva y accesible.
Un enfoque integral: deporte y salud al servicio de la comunidad
Con la combinación de iniciativas deportivas y sanitarias, el Municipio de San Isidro consolida políticas públicas que ponen el foco en el bienestar integral de los vecinos. La reinauguración de la Escuela de Boxeo y la continuidad de las rondas sanitarias reflejan una gestión orientada a fortalecer la vida comunitaria, promover hábitos saludables y ampliar el alcance de los servicios municipales.
Otermín: “La seguridad es una prioridad absoluta para el Gobierno de la Comunidad"
Lomas de Zamora trabaja en una mesa integral de política criminal junto a Provincia, la Policía y la Universidad local; además, más de 150 vecinas accedieron a controles médicos sin costo.
“Estamos viendo los resultados del trabajo en conjunto entre Kicillof, Alonso y nosotros"
Más efectivos en La Matanza: 500 jóvenes se sumaron a la Policía Bonaerense. El intendente Fernando Espinoza destacó el trabajo articulado con la Provincia.
Fassi: "Seguiremos fortaleciendo a las instituciones"
La intendenta Marisa Fassi recibió un premio del Senado de la Nación por la gestión de la Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas, una iniciativa local que reúne más de 200 obras disponibles de manera gratuita.
Petrecca: "Este programa demuestra los pilares de nuestra gestión"
Con la presencia del Intendente Pablo Petrecca, los representantes de las distintas áreas que forman parte del programa La Muni en tu Barrio, brindaron un informe a los fomentistas y vecinos a los que se llegó en este 2025.
“Maleducado”, “inoperante” y “maltratador”: Jorge Macri se peleó con vecinos de Liniers y su reacción quedó expuesta en un video que recorre las redes
El jefe de Gobierno porteño protagonizó un tenso enfrentamiento con vecinos que le exigían respuestas por la inseguridad y el abandono del barrio. Entre gritos y chicanas, el mandatario terminó acusado de “soberbio” e “inútil”.
Quién es Madero y por qué su ascenso en Defensa genera polémica
Presti asciende a Guillermo Madero y se arma lío en Defensa: críticas, antecedentes explosivos y un movimiento que reaviva la pelea por los derechos humanos.
Arsénico en el agua de Ezeiza desata bronca y miedo entre vecinos que apuntan a Gastón Granados
Ezeiza sigue en alerta por los altos niveles de arsénico en el agua, mientras el silencio del intendente Granados genera indignación entre los vecinos, que temen por riesgos de cáncer, lesiones en la piel y problemas cardíacos.