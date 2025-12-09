Casineros en “emergencia salarial” exigen respuestas a la Provincia
En plena previa de temporada, trabajadores de casinos reclaman soluciones ya: salarios licuados, paritarias sin cumplir y un IOMA colapsado que suma tensión.Política09 de diciembre de 2025Pamela Orellana
En la previa de la temporada de verano, la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN) declaró la “emergencia salarial” para las y los trabajadores del sector, en un comunicado donde describieron un deterioro acelerado de sus ingresos y un escenario laboral trabado por incumplimientos paritarios y demoras administrativas.
La decisión fue votada por la Comisión Directiva y difundida junto a un mensaje que apuntó directamente al impacto de la política económica del Gobierno nacional y a la necesidad de respuestas concretas por parte del Ejecutivo bonaerense.
Según el gremio, el ajuste y la recesión “empujan la pérdida del poder adquisitivo”, una situación que —advirtieron— obliga a muchos empleados a recurrir al pluriempleo para sostener gastos básicos. “No vamos a resignarnos a recurrir al pluriempleo para sostener nuestros hogares ni que la pérdida de poder adquisitivo siga desordenando la vida de todas y todos”, planteó la AECN.
Paritarias demoradas y reclamos sin respuesta
En su comunicado, los trabajadores señalaron que enfrentan una “situación anómala”, marcada por dos acuerdos salariales incumplidos, la ausencia de convocatoria a la mesa técnica para avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo y el estancamiento de los trámites de pase a planta permanente, acordados para el pasado 1° de octubre.
A esto se suma la falta de avances en SIAPE (Sistema Único Provincial de Administración de Personal) sobre cambios de funciones y escalafones.
El sindicato remarcó que durante el proceso electoral fue “prudente” y acompañó los tiempos solicitados por el gobernador Axel Kicillof para el tratamiento legislativo de distintos proyectos vinculados a 2026. Sin embargo, afirmaron que llegó el momento de que la Provincia brinde definiciones: “Ahora es momento de que el gobierno provincial construya soluciones económicas para el conjunto de las y los trabajadores”.
Entre los pedidos reiterados por la AECN se encuentran:
- Pago doble de los domingos trabajados, como establece la normativa vigente.
- Equiparación de categorías para jefes de control de valores.
- Reconocimiento de la tarea nocturna y la rotación horaria.
- Ponderación de las particularidades del trabajo en mesas, máquinas y cajas, en contacto directo con el público apostador.
- Implementación urgente de códigos QR en cajas, una medida que —señalan— mejoraría la recaudación y fortalecería la Caja de Empleados.
Además, uno de los planteos centrales es incorporar a las y los trabajadores de casinos en el desarrollo y la distribución de ganancias del juego online, un segmento que crece dentro de la actividad en la Provincia.
IOMA, deudas y un servicio en crisis
El texto también describe la “grave situación” de IOMA, con demoras en autorizaciones, suspensión de prácticas y un servicio que en ciudades como Mar del Plata califican como deficitario. Según la AECN, los policonsultorios que sostienen en Mar del Plata y Tigre funcionan como red de contención ante el colapso de la obra social, pero arrastran una “enorme deuda” que IOMA y A.C.E.A.P. mantienen desde hace meses.
“Es urgente un cambio de rumbo en las políticas de la obra social para garantizar la cobertura de los usuarios”, reclamó el gremio, al advertir que el servicio actual no cubre las prestaciones mínimas necesarias para los afiliados.
Hacia el final del comunicado, la organización sindical sostuvo que “el rumbo está claro y la planificación también”, y subrayó que este es “un momento clave” para que las autoridades provinciales den respuestas a una problemática que, de no resolverse, podría escalar en las próximas semanas.
