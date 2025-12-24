La bandera de la “transparencia” que suele agitar el oficialismo libertario vuelve a chocar contra la realidad de los números. Según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), el municipio de Capitán Sarmiento figura entre los distritos con cumplimiento nulo en materia de transparencia fiscal, un dato que deja bajo la lupa a la gestión de la intendenta Fernanda Astorino, una de las primeras jefas comunales del PRO en dar el salto político hacia La Libertad Avanza.

El relevamiento, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2025, ubica a Capitán Sarmiento con cero puntos en prácticamente todos los ítems evaluados: presupuesto vigente, situación económico-financiera, ejecución presupuestaria trimestral, gastos por finalidad y función, y stock de deuda pública. El resultado final es contundente: índice nulo, una señal de alerta sobre la falta total de información fiscal disponible para el control ciudadano.

El informe de ASAP no juzga la calidad de la gestión ni el impacto de las políticas públicas, sino algo más elemental: la visibilidad, el acceso y la actualización de los datos fiscales en los sitios web oficiales. Es decir, si los vecinos pueden o no saber cómo se gasta la plata pública. En ese plano, Capitán Sarmiento directamente no rinde cuentas.

Qué mide el índice y por qué importa

El Índice de Transparencia Fiscal (IT) evalúa si los municipios publican: el presupuesto vigente, con detalle de recursos y gastos; la Situación Económico-Financiera (SEF); la ejecución presupuestaria trimestral; los gastos clasificados por finalidad y función; el stock de deuda pública y sus vencimientos; y la facilidad de acceso a esa información.

El objetivo es garantizar el control ciudadano y cumplir con principios básicos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, más allá de que algunas disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal estén suspendidas. Transparencia mínima, en definitiva.

El contraste es fuerte: de los 135 municipios bonaerenses, el 92% publica al menos información básica. Sin embargo, 11 distritos quedaron en el fondo de la tabla por no exponer sus cuentas públicas de manera accesible. Capitán Sarmiento integra ese grupo crítico.

Fernanda Astorino, intendenta de Capitán Sarmiento.

Una gestión cada vez más cuestionada

En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la gestión de Fernanda Astorino, marcada por crecientes cuestionamientos políticos y sociales. Vecinos y referentes opositores describen a Capitán Sarmiento como un municipio “frenado”, con decisiones concentradas y una fuerte influencia del exintendente Javier Iguacel, señalado como un verdadero “patrón de estancia” que continúa manejando los hilos del poder local.

El concejal Germán Ostoich, de Fuerza Patria, denunció tiempo atrás una alarmante falta de inversión en infraestructura básica: calles que se rompen al poco tiempo, una planta cloacal inoperativa, ausencia de controles bromatológicos, cortes de luz frecuentes, falencias en las redes de agua y gas y un hospital municipal que cobra estudios, presenta fallas técnicas y no garantiza prestaciones esenciales.

Mientras estos problemas se acumulan en el territorio, el discurso libertario insiste en la eficiencia, el orden y la transparencia. Sin embargo, el informe de ASAP expone el reverso de esa narrativa: una gestión que no publica datos, no rinde cuentas y no habilita el control ciudadano.



