El gabinete de Milei, en rojo: todos los ministros y funcionarios medidos tienen saldo negativo

Sturzenegger, Milei y Caputo.

La última medición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés deja una fotografía adversa para el equipo que acompaña a Javier Milei: todos los ministros y funcionarios nacionales incluidos en el relevamiento presentan un diferencial de imagen negativo. No hay excepciones entre los once nombres evaluados.

El estudio fue elaborado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la Universidad de San Andrés a partir de 1.000 encuestas realizadas entre el 5 y el 11 de agosto de 2026 a mayores de 18 años con acceso a internet en todo el país. La muestra fue estratificada por región, nivel socioeconómico y edad, y los resultados fueron ponderados según el voto de las elecciones de 2025. El informe estima un intervalo de credibilidad de aproximadamente 3,15 puntos porcentuales.

El cuadro específico sobre funcionarios permite observar que el problema no queda reducido a una o dos figuras particularmente expuestas. Los once dirigentes relevados terminan con más opiniones negativas que positivas, aunque con distintos niveles de conocimiento público.

Caputo y Sturzenegger, con fuertes saldos adversos

Uno de los casos más relevantes es el del ministro de Economía, Luis Caputo. La encuesta registra para él 60% de imagen negativa y un diferencial de -35 puntos, uno de los peores balances del grupo. El dato adquiere mayor peso porque su nivel de conocimiento bruto alcanza el 94%, el más elevado entre los funcionarios relevados después de las figuras de máxima exposición política.

La evolución presentada por la Universidad de San Andrés agrega otro elemento: el informe señala expresamente que la valoración favorable de Caputo viene descendiendo de manera sostenida. En agosto quedó en 25%, lejos de los registros superiores al 30% que había mostrado durante diferentes momentos de 2024 y 2025.

También aparece comprometida la evaluación de Federico Sturzenegger. El funcionario reúne 53% de opiniones negativas y un diferencial de -33 puntos, mientras su nivel de conocimiento llega al 85%. Al igual que en el caso de Caputo, el rechazo no puede asociarse principalmente al desconocimiento: una amplia mayoría de los encuestados identifica al funcionario y, entre quienes expresan una valoración, predominan las respuestas desfavorables.

Encuesta UdeSA.

Pettovello también queda bajo cero

Sandra Pettovello registra otro balance desfavorable. La medición le asigna 48% de imagen negativa y un diferencial de -23 puntos, con un conocimiento bruto del 85%. Es decir, prácticamente la mitad de los consultados manifiesta una opinión negativa sobre una de las integrantes de mayor exposición del Gobierno.

La tendencia general se replica entre funcionarios con menor visibilidad pública. Juan Bautista Mahiques alcanza 34% de imagen negativa y un diferencial de -25; Mario Lugones, 33% y -23; Carlos Alberto Presti, 31% y -22; y Pablo Quirno, 33% y -20.

En esos casos aparece, sin embargo, una diferencia que exige leer los porcentajes con cautela: sus niveles de conocimiento público son considerablemente menores. Mahiques llega al 58%, Lugones al 58%, Presti al 57% y Quirno al 61%. Aun con ese nivel de desconocimiento, ninguno consigue revertir el signo del balance.

Alejandra Monteoliva completa ese segmento con 35% de valoración negativa y un diferencial de -19 puntos. Su nivel de conocimiento bruto alcanza el 64%, por lo que también presenta una proporción importante de entrevistados que todavía no tiene una opinión formada o directamente no la conoce.

Encuesta UdeSA.

Un problema que atraviesa a todo el equipo

La particularidad del relevamiento no está únicamente en los porcentajes individuales, sino en la ausencia de funcionarios capaces de alcanzar un saldo favorable.

Los niveles de rechazo cambian sustancialmente según la exposición y el conocimiento de cada integrante del Gobierno, pero el resultado final se repite en toda la nómina: las opiniones negativas superan a las positivas. La conclusión aparece expresamente destacada en el resumen de la ESPOP, que señala que todos los ministros y funcionarios evaluados presentan diferenciales por debajo de cero.

La fotografía de agosto muestra así una dificultad que atraviesa distintos niveles del equipo nacional: desde funcionarios fuertemente asociados al rumbo económico hasta integrantes con un perfil público mucho menor. La intensidad del rechazo no es uniforme, pero el balance adverso sí alcanza a toda la lista examinada por la Universidad de San Andrés.