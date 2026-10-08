Mayra Mendoza respaldó un proyecto para regular las apuestas online en la Provincia

La diputada bonaerense acompañó una iniciativa que propone regular las plataformas y destinar aportes empresariales a salud mental, clubes y espacios comunitarios.
Legislativas08 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La diputada bonaerense e intendenta en uso de licencia de Quilmes, Mayra Mendoza, respaldó la presentación de un proyecto de ley integral para prevenir, regular y controlar las apuestas en línea en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa propone limitar la publicidad, fortalecer la prevención y combatir las apuestas ilegales, según explicó en sus redes sociales.

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Mendoza acompañó a los diputados provinciales Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto en la presentación y cuestionó los intereses económicos vinculados con las plataformas. Su planteo puso el foco en las consecuencias que esta actividad puede provocar entre los jóvenes y en la responsabilidad del Estado de intervenir.

“No podemos permitir que se siga naturalizando como entretenimiento algo que puede destruir la salud mental, los vínculos familiares y la economía de miles de hogares”, expresó.

La legisladora sostuvo que detrás de las plataformas existen grandes intereses económicos que lucran con una actividad que, advirtió, puede generar consecuencias graves, especialmente entre chicos y chicas.

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Publicidad, prevención y aportes de las empresas

De acuerdo con los ejes que detalló Mendoza, el proyecto combina restricciones publicitarias con mecanismos de prevención y medidas contra las apuestas ilegales. También contempla que las empresas aporten recursos para financiar políticas de salud mental.

Esos fondos estarían destinados, además, a fortalecer clubes de barrio, centros culturales y entidades comunitarias, así como a acompañar a deportistas bonaerenses.

La diputada vinculó ese financiamiento con el papel de las instituciones locales como espacios de encuentro y desarrollo para los jóvenes. En su mensaje, defendió la importancia del deporte y de las actividades comunitarias para ampliar oportunidades.

“Mientras algunos hacen negocios con la vulnerabilidad de nuestra gente, nosotros elegimos cuidar a nuestra comunidad”, afirmó al expresar su respaldo a la propuesta.

Mendoza cerró su publicación con un llamado a la regulación estatal: “Las apuestas no son un juego. Y el Estado tiene la responsabilidad de intervenir, regular y proteger”.

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