-En las últimas hora una encuesta reveló que el intendente, Ramón Lanús, es el jefe comunal con peor imagen de Zona Norte. Como vecina pero también como edil, ¿a qué atribuye estos resultados?

No me sorprende, te debo confesar, y se debe a la no gestión o a una gestión que viene lenta. Durante la campaña Ramón Lanús decía que iba a mejorar a San Isidro que, según él, estaba desactualizado, iba a ponerlo en el “primer mundo". En siete meses de gestión nada de esto se ve reflejado.

-¿Dónde nota que falta la mano del gobierno en el día a día?

Como vecina, como concejal y como ex funcionaria del gobierno de Gustavo Posse estoy acostumbrada a hacer recorridas por la ciudad y lo noto en la limpieza, en la seguridad, en las luminarias, en la salud, y en el arreglo de las calles y las veredas. Salir de casa y venir a trabajar es una carrera de obstáculos. No se ve la gestión en nada. En relación a la limpieza, al principio no veíamos a los barrenderos en las cuadras y hoy los vemos un poco más, pero también vemos los pilones de hojas y ramas secas acumulados en las esquinas.

Fernanda Giordani y su compañero de bloque, Walter Pérez.

-Noto, por lo que cuenta, un abandono por parte de la gestión de Lanús en las cuestiones cotidianas.

Sí, creo que es eso, vemos a San Isidro descuidado, abandonado, que no ha mejorado absolutamente en nada. Lanús en campaña decía que le iba a cuidar los bolsillos a los vecinos y que iba a hacer de la ciudad una cosa espectacular y nada de eso está pasando.

-Desde que asumió la Intendencia, Lanús apunta su discurso a criticar las gestiones de Gustavo Posse en cuanto a la modernización, a la seguridad, a la salud. ¿Por qué creé que elige esa forma de hacer política? ¿Le sirve confrontar con una figura fuerte como el ex jefe comunal?

Creo que no, no estuve de acuerdo con eso desde el inicio, uno puede decir que es la vieja chicana, pero cualquiera que esté en política sabe que eso no sirve. La gestión de Posse funcionaba, se pueden decir más menos cosas, pero era una gestión que por años funcionó. El vecino salía a la calle y veía reflejado el pago de sus impuestos en los servicios. Ahora, ante la no gestión, hay cosas que se van deteriorando. Me parece que Lanús está errado por ese camino.

-Por último, Fernanda, ¿Cómo están trabajando desde el bloque “Acción Vecinal” en este nuevo rol de oposición?

Nosotros como oposición reflejamos la preocupación de los vecinos sin obstaculizar el camino de la gestión. No queremos un San Isidro destruido, desmejorado, queremos un San Isidro como el de antes o mejor. En el Concejo Deliberante presentamos proyectos de comunicación que no tienen respuestas desde el mes de marzo. Todos nos cuesta mucho más.