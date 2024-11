-Intendente, la semana pasada firmó un crédito con Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, para la compra de material lumínico y bacheo. ¿Sin el acompañamiento del gobierno bonaerense sería muy difícil gestionar en tiempos como estos?

Sí, firmamos un convenio con el Banco Provincia a instancias de la gestión que hicimos ante el gobernador Axel Kicillof. Estos recursos nos permitirán seguir adelante con las gestiones en lo que hace al mantenimiento de la infraestructura urbana, sobre todo en lo concerniente al parque lumínico y a la red vial.

-¿Tuvieron algún tipo de acercamiento al gobierno nacional o es muy difícil para los jefes comunales acceder a ministerios y secretarías?

Mi obligación es intentar llevar adelante diálogos, generar acuerdos que beneficien a la comunidad. Lo que para mí es una constante con el gobierno de la Provincia, tengo que procurar hacerlo también con las autoridades nacionales.

En algunos casos puede fluir un poco mejor que en otros. En materia de seguridad, por ejemplo, estamos trabajando con algunas autoridades del ministerio de Patricia Bullrich con el objetivo de mejorar la presencia de las Fuerzas Federales en el distrito.

-Estamos en noviembre y llegamos a una etapa del año que nos permite hacer un balance. Me gustaría conocer cómo fue gestionar el municipio en este 2024.

No fue un año fácil. Fue un año de transición de un modelo de Estado nacional en virtud también de lo que votó la ciudadanía, un modelo que está en las antípodas de lo que uno entiende que tiene que hacer el Estado.

Más allá de eso, estamos intentando generar acuerdos que nos permitan concretar viejos anhelos en nuestro distrito, que van desde la finalización de las obras que están en marcha y que todavía no hemos logrado continuar, como las 600 viviendas del PROCREAR, hasta la ampliación del Parque Industrial de la Cantábrica o la profundización de nuestro modelo de desarrollo en el Polo Industrial Tecnológico Morón.

-Por último, intendente, lo llevo al ámbito nacional. ¿Qué piensa de los tironeos en el PJ? Finalmente, la justicia no le dio la derecha a Ricardo Quintela y Cristina Fernández de Kirchner será la próxima presidenta del espacio. ¿Cómo imagina esta nueva etapa del espacio bajo su conducción?

Yo tengo un criterio muy similar al del gobernador, me parece que todos los que tenemos responsabilidades de gobierno debemos estar muy abocados a eso. No obstante, sé del compromiso de la ex Presidenta y, la verdad, celebro su entrega de volver a ponerse al frente del peronismo para intentar articular una alternativa que logre ser el instrumento para todos aquellos hombres y mujeres que quieran un modelo de desarrollo con inclusión, donde se respete la diversidad y la convivencia democrática.