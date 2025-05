River consiguió un valioso triunfo en su visita a Barcelona de Guayaquil por 3 a 2, en un duelo clave por la Copa Libertadores. Con goles de Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Franco Mastantuono, el equipo de Marcelo Gallardo se mantiene como líder del Grupo B y se encamina hacia los octavos de final. Luego del encuentro, el entrenador habló en conferencia de prensa y analizó el rendimiento de sus dirigidos.

“No vinimos a especular”

El Muñeco no dudó en calificar la victoria como un gran logro: “Primero, fue un triunfazo. Un gran triunfo para nosotros. Por el mérito de volver a sentir que no venimos a especular, sino a todo lo contrario“. En esa línea, agregó: “Hicimos nuestro juego, presionar alto, pararnos en cancha rival, eso se logró todo. Fuimos contundentes también y después con algunas bajas de tensión producto del desgaste y del resultado a favor nos pasó una mala factura y ahí le dimos la posibilidad a Barcelona que se metiera en partido”.

Errores defensivos y aspectos por mejorar

El entrenador millonario también se refirió a la jugada que le permitió al conjunto ecuatoriano acercarse en el marcador luego del tercer tanto de River: “Cuando hicimos el 3-1 hubo una presión en el medio que no surgió efecto, nos agarraron en campo abierto y no pudimos defenderlo bien. Cosas a corregir. No sufrimos el partido, tampoco lo manejamos con inteligencia y nos llevamos un gran triunfo. Cosas a corregir como siempre, pero a priori contentos con el resultado“.

El valor del esfuerzo en un clima adverso

Gallardo resaltó las dificultades que enfrentó su equipo por las condiciones del partido: “Nosotros, a partir de esa postura, estamos jugando con un equipo muy físico que con el resultado adverso y el empuje de su gente, con un clima pesado para nosotros de mucha humedad nos tuvimos que agrupar mejor y defender el resultado para no sufrirlo, cosa que hasta ahí teníamos algunos desajustes porque seguíamos atacando y en eso vino el segundo gol de ellos con campo abierto. Lo corregimos, nos estaba costando cada vez más y ellos con salir a buscar el resultado, un equipo físico que iba a empujar y después de eso no sufrimos, lo terminamos bien“.

Diferencias con el empate en el Monumental

Consultado por las diferencias con el primer partido ante Barcelona, que terminó igualado 0 a 0 en Núñez, el DT reflexionó: “Yo creo que la postura nuestra en el primer partido fue muy superior, nos faltó el gol. No pudimos tener la contundencia que tuvimos hoy, pero las situaciones las generamos, con el arquero fue figura. Con respecto a aquel partido donde merecimos ganar ampliamente, no pudimos convertir y acá fuimos contundentes para ganarlo con presencia. Si bien no nos gusta recibir goles o de la manera que los recibimos, tengo que reconocer el esfuerzo que vienen haciendo los jugadores con el cansancio, producto del desgaste”.

Pensando en Barracas y la recuperación

En cuanto al próximo compromiso de River, que será frente a Barracas Central, Gallardo señaló: “Vamos a ver cómo hacemos los análisis post partidos y la recuperación que haremos en estos días. Va a ser duro el partido con Barracas el lunes, un equipo que va a dar pelea y nosotros vamos a ver cómo nos recuperamos, quienes son los futbolistas que estén en mejor condiciones pero lo iremos analizando en estos días”.

Una buena cosecha como visitantes

Finalmente, Gallardo puso en valor los puntos obtenidos fuera de casa en esta edición del certamen continental: “No es fácil ganar en la copa de visitante, nosotros pudimos lograr dos triunfos, un gran empate en Quito y quedó pendiente no haber ganado en nuestra casa sin nuestro público. Hasta ahora ha sido una buena cosecha“.