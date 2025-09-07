Raverta votó en Mar del Plata: “La democracia la pasa mal, pero es alentador expresarse”

La candidata a senadora provincial por Fuerza Patria, Fernanda Raverta, emitió su voto este domingo en el Jardín de Infantes N° 935 de Mar del Plata, donde llegó pasadas las 11:30 acompañada por Mariana Cuesta, primera candidata a concejal.

Raverta sufragó en la mesa 344 y, al salir, se tomó unos minutos para dialogar con los medios. Su mensaje fue claro y apuntó al clima social y político que atraviesa el país: “Voté con enorme ilusión de que los ciudadanos podamos manifestarnos sobre lo que vivimos. Es un momento donde los argentinos la pasan mal, donde la democracia la pasa mal, y es alentador venir a expresarnos”.

“A la crueldad se la enfrenta con participación”

En medio de una jornada electoral que, según analistas, podría estar marcada por la abstención, Raverta destacó la importancia del voto como herramienta transformadora. “Confío en los vecinos de Mar del Plata, que saben que al abandono, a la injusticia y a la crueldad se la contrasta con participación, con estar, opinar y votar”, subrayó.

La dirigente también celebró que las elecciones provinciales se desarrollen en simultáneo con las nacionales, en un año clave para la democracia, a 40 años del regreso del voto popular en Argentina.

Una jornada de fiscalización y compromiso territorial

Tras votar, la ex titular de ANSES anticipó que su día continuaría en contacto directo con los fiscales y colaboradores de su espacio, recorriendo escuelas y centros de votación en General Pueyrredon.

“Es imposible quedarnos en calma en nuestras casas, así que voy a ir al centro de cómputos, voy a chequear que se traslade a todos los fiscales a sus mesas de votación y que nadie se quede sin votar”, detalló. Y agregó: “Me siento responsable, por lo menos, de lo que pasa en General Pueyrredon”.