Raverta votó en Mar del Plata: “La democracia la pasa mal, pero es alentador expresarse”
“A la injusticia se la combate con participación”, dijo la candidata de Fuerza Patria tras votar. Habló del abandono, la crisis y pidió llenar las urnas.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La candidata a senadora provincial por Fuerza Patria, Fernanda Raverta, emitió su voto este domingo en el Jardín de Infantes N° 935 de Mar del Plata, donde llegó pasadas las 11:30 acompañada por Mariana Cuesta, primera candidata a concejal.
Raverta sufragó en la mesa 344 y, al salir, se tomó unos minutos para dialogar con los medios. Su mensaje fue claro y apuntó al clima social y político que atraviesa el país: “Voté con enorme ilusión de que los ciudadanos podamos manifestarnos sobre lo que vivimos. Es un momento donde los argentinos la pasan mal, donde la democracia la pasa mal, y es alentador venir a expresarnos”.
“A la crueldad se la enfrenta con participación”
En medio de una jornada electoral que, según analistas, podría estar marcada por la abstención, Raverta destacó la importancia del voto como herramienta transformadora. “Confío en los vecinos de Mar del Plata, que saben que al abandono, a la injusticia y a la crueldad se la contrasta con participación, con estar, opinar y votar”, subrayó.
La dirigente también celebró que las elecciones provinciales se desarrollen en simultáneo con las nacionales, en un año clave para la democracia, a 40 años del regreso del voto popular en Argentina.
Una jornada de fiscalización y compromiso territorial
Tras votar, la ex titular de ANSES anticipó que su día continuaría en contacto directo con los fiscales y colaboradores de su espacio, recorriendo escuelas y centros de votación en General Pueyrredon.
“Es imposible quedarnos en calma en nuestras casas, así que voy a ir al centro de cómputos, voy a chequear que se traslade a todos los fiscales a sus mesas de votación y que nadie se quede sin votar”, detalló. Y agregó: “Me siento responsable, por lo menos, de lo que pasa en General Pueyrredon”.
Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.
Massa votó en Tigre y pidió a los bonaerenses “que participen por sus sueños y su esperanza”
El líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a los bonaerenses a ir a las urnas: “El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino”.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras una consulta sobre Karina Milei
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.