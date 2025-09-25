El triple femicidio de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, halladas sin vida en una casa de Florencio Varela, generó conmoción en todo el país y fuertes reclamos de justicia. Entre las voces que se sumaron estuvo la de la diputada provincial de la Coalición Cívica, Romina Braga, quien repudió el hecho y cuestionó la banalización de la violencia contra las mujeres.

“Un triple femicidio. Tres mujeres con toda una vida por delante y un clima de época que intenta justificar lo que sucedió tratando de encontrar ‘algo turbio’ en las víctimas. Vivimos un tiempo donde la violencia contra las mujeres se banaliza: publicidades que atrasan siglos y discursos que restan importancia”, manifestó la legisladora en sus redes sociales.

Braga recordó la lucha colectiva que desde hace una década se sintetiza en la consigna Ni Una Menos: “Es una bandera que levantamos hace diez años. Que logró unirnos bajo una causa justa y que nos da fuerza. Por eso creo que es momento de volver a preguntarnos en qué sociedad queremos vivir y cómo la transformamos. ¡Justicia por Brenda, Morena y Lara! Fuerza a su familia y amigos. Hoy y siempre”.

Un triple femicidio. Tres mujeres con toda una vida por delante y un clima de época que intenta justificar lo que sucedió tratando de encontrar “algo turbio” en las víctimas.

Vivimos un tiempo donde la violencia contra las mujeres se banaliza: publicidades que atrasan siglos y… — Romi Braga (@rominabraga) September 25, 2025

El crimen, de acuerdo a la investigación judicial, se habría producido en el marco de una venganza vinculada a una organización narcotraficante transnacional dirigida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, informó que hasta el momento hay cuatro detenidos y que “hay más personas involucradas”.

Las jóvenes, dos de 20 años y una de 15, estaban desaparecidas desde el viernes pasado. Ese día, cámaras de seguridad registraron el momento en que subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca en la rotonda de La Tablada, en el partido de La Matanza. Según las autopsias, fueron asesinadas esa misma noche y luego enterradas.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se pronunció sobre el caso y señaló: “Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista”.

En tanto, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires sostuvo que “los femicidios son las expresiones más extremas de las violencias de género y, en los contextos de narco criminalidad, una descarnada y feroz expresión de la deshumanización, crueldad y descarte”. Desde la cartera que conduce Estela Díaz remarcaron la necesidad de que el proceso avance con perspectiva de género y acompañaron a las familias de las víctimas.

Mientras avanza la investigación, colectivos feministas y organizaciones sociales salieron a las calles para reclamar justicia. Se realizaron marchas en La Tablada, La Plata y Plaza Flores, lugares donde vivían o trabajaban las jóvenes.

El caso no solo expuso la brutalidad del crimen organizado vinculado al narcotráfico, sino también un debate social más profundo sobre el modo en que se naturaliza la violencia de género. En ese sentido, el mensaje de Romina Braga buscó instalar una reflexión: la urgencia de no relativizar la violencia y sostener la lucha que simboliza el Ni Una Menos.