La titular de la Federación Agraria puso el foco en que el agro no solo genera divisas, sino también desarrollo local.

La titular de la Federación Agraria puso el foco en que el agro no solo genera divisas, sino también desarrollo local.

Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), lanzó fuertes críticas contra la rebaja temporal de retenciones anunciada por el Gobierno. Según denunció, la medida no benefició a los pequeños productores y terminó consolidando ganancias para grandes exportadores y acopios con capacidad de almacenar granos.

En diálogo con Splendid AM 990, Sarnari fue categórica: “Las medidas transitorias no generan certeza ni benefician a los pequeños productores. El beneficio va a ser para los exportadores o para los grandes acopios que pudieron guardar la cosecha y la venden sin retenciones. Fue un gran negocio y una enorme transferencia de recursos hacia quienes ya tenían espalda”.

La dirigente recordó que muchos productores liquidaron su grano en semanas anteriores con retenciones plenas, sin la posibilidad de aprovechar la baja. “Cuando bajan las retenciones, los pequeños productores ya no tenemos cosecha. Los que se benefician son quienes tienen espalda para guardar y vender después a un mejor precio”, remarcó.



Reclamos históricos del sector

Sarnari subrayó que esta situación no es nueva y que se repitió en gestiones anteriores con programas como el “dólar soja”, que tampoco ofrecieron ventajas para el agro más vulnerable.

Si bien destacó que existe un canal de diálogo abierto con la Secretaría de Agricultura, advirtió que lo discursivo no alcanza: “No hay una política agropecuaria que tienda hacia un beneficio concreto del sector. El Presidente nos dijo claramente que él se ocupa de la macroeconomía y que de la micro debemos ocuparnos nosotros. Pero nosotros necesitamos herramientas para seguir produciendo y aportando al crecimiento del país”.

Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria.



Más allá del precio de la soja

La titular de la Federación Agraria puso el foco en que el agro no solo genera divisas, sino también desarrollo local. “Somos productores, pero también desarrolladores del interior. Para crecer necesitamos infraestructura en rutas, energía para la industria y salida a puertos que reduzca costos logísticos. No todo pasa por el precio de la soja o del maíz, también hay que mirar las economías regionales”, sostuvo.

En ese marco, ejemplificó con reclamos concretos: “Los cañeros en Tucumán piden precios justos para el azúcar; los yerbateros en Misiones sufren la competencia desleal de productos de países vecinos; y muchos pequeños productores no pueden afrontar los costos de la mano de obra por las altas cargas sociales”.