El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió a cruzar con dureza al presidente Javier Milei por el anuncio de la reforma del Código Penal. “Acá no se trata de ‘meter bala’. Se trata de invertir el dinero en la Justicia federal. Está avanzando la implementación del sistema acusatorio, sin plata eso es absurdo”, lanzó.

El funcionario planteó que la prioridad debería ser el fortalecimiento real de las fuerzas de seguridad y no anuncios grandilocuentes. “Necesitamos que nuestras fuerzas federales estén equipadas, que dejen de irse los cuadros de la Policía Federal y de la Gendarmería, que invirtamos en una estrategia seria a nivel nacional”, remarcó.

Además, exigió que el Presidente convoque a un acuerdo con los gobernadores: “Tiene que llamar a los mandatarios provinciales y armar un gran consenso nacional para frenar el narcotráfico”.

El trasfondo de la reforma penal

El Gobierno nacional anunció la elevación al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal, vigente desde 1921. El texto busca agravar penas para delitos graves, incorporar nuevos ilícitos vinculados al crimen digital y el narcotráfico, y unificar en un solo cuerpo más de mil leyes especiales.

Este jueves, el Presidente anunió la iniciativa junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. “Como parte de nuestro objetivo de hacer grande a la Argentina nuevamente, el orden es una precondición. Y por eso necesitamos tolerancia cero, porque el que las hace, las paga", dijo y agregó: "Hay que tener penas más duras, que apliquen a quien corresponden, que los juicios se hagan rápido y que los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad“.

El capítulo referido a la responsabilidad penal de menores plantea reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, bajo el argumento de que los adolescentes tienen conciencia de la criminalidad de sus actos y que la normativa actual facilita su incorporación a grupos delictivos.

Según el Ministerio de Justicia, la iniciativa pretende “adecuar el régimen punitivo a la realidad del siglo XXI”, con énfasis en delitos emergentes como estafas virtuales, crimen organizado transnacional e inteligencia artificial. También incluye como bienes jurídicos protegidos a la familia, el honor y el equilibrio fiscal.

A pesar de los anuncios, desde la oposición y desde la Provincia advierten que sin presupuesto real ni coordinación federal, la reforma puede quedar en un gesto vacío. Alonso sintetizó: “Hay que ser humildes, dejar de tapar el sol con la mano y aceptar que el narcotráfico afecta a toda la Nación. Es una jurisdicción única y hay que darle el tratamiento que se merece”.