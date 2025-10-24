Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en el GP de México.

Arrancan las prácticas libres del Gran Premio de México y el piloto argentino, Franco Colapinto, intentará ratificar la atención que ganó en Austin, luego de aquella discutida maniobra sobre Pierre Gasly que generó revuelo en Alpine y en el resto del paddock.

El desafío en territorio mexicano presenta condiciones particulares: la altitud del Autódromo Hermanos Rodríguez impacta en el rendimiento del motor y obliga a las escuderías a ajustar al máximo la carga aerodinámica, mientras que su extensa recta principal suele ofrecer oportunidades de sobrepaso.

Colapinto aterriza en este fin de semana con una visibilidad mayor que nunca. La maniobra en Estados Unidos, ejecutada en la vuelta final y en contra de las indicaciones del equipo, derivó en un llamado de atención interno. Desde Alpine aseguraron que revisarán la comunicación en carrera, aunque remarcaron que las órdenes deben cumplirse para garantizar el mejor resultado conjunto.

Más allá del tirón de orejas, el joven de Pilar dejó señales muy positivas en cuanto a ritmo y determinación, ingredientes que le permiten encarar otro fin de semana clave con la confianza en alza y la mira puesta en seguir creciendo dentro de la categoría.

Horarios del GP de México (hora argentina)

Viernes 24 de octubre

• Práctica libre 1: 15:30

• Práctica libre 2: 19:30

Sábado 25 de octubre

• Práctica libre 3: 14:30

• Clasificación: 18:00

Domingo 26 de octubre

• Carrera: 17:00



Las sesiones del Gran Premio de México podrán verse en Disney Plus y F1 TV Pro. Además, Fox Sports transmitirá la actividad para quienes cuenten con servicio de cable.

Oscar Piastri, líder del campeonato.

Panorama del campeonato

Oscar Piastri (McLaren) llega como líder y es presionado por su compañero Lando Norris y por Max Verstappen (Red Bull), que recortó diferencias en las últimas carreras y busca su quinto título mundial consecutivo.

Para Alpine, la meta es sobrevivir a una temporada crítica y sumar puntos que permitan escapar del fondo en el Mundial de Constructores. Con un auto limitado en ritmo de carrera, Colapinto buscará aprovechar cualquier oportunidad estratégica que se presente.

Lo que resta del calendario 2025

Luego de México, la Fórmula 1 continuará con el siguiente cronograma:

-Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00.

-GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00.

-GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00.

-Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00.

-GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00.

-GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00.













