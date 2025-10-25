La derrota por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales fue un baldazo de agua fría para River Plate. No solo significó perder la posibilidad de jugar una final, también le sacó una de las vías más accesibles para clasificar a la Copa Libertadores 2026.

El tropiezo en Córdoba se suma a otras decepciones del año: quedó eliminado del Torneo Apertura en cuartos frente a Platense y también sufrió la eliminación en la actual Libertadores contra Palmeiras por 5-2 en el global. Las oportunidades se fueron reduciendo y, ahora, el margen es mínimo para el equipo de Marcelo Gallardo.

Con la Copa Argentina fuera de escena, River tiene solo dos alternativas para decir presente en la próxima edición del torneo más importante del continente.

-Ser campeón del Torneo Clausura 2025

El formato de playoffs no le viene siendo favorable, pero es uno de los accesos directos. A tres fechas del final de la fase de grupos del Clausura, River está quinto en la Zona B con 21 puntos. Deberá mantenerse entre los ocho primeros y luego ganar las instancias eliminatorias.

-Mantenerse en el top 3 de la Tabla Anual

La alternativa más firme por ahora. River está segundo con 52 puntos, detrás de Rosario Central. Si el torneo finalizara hoy, clasificaría sin depender de nadie. Si termina tercero, ingresará a la Fase 2 de la Libertadores.

Los escenarios que pueden favorecer al "Millonario"

El reglamento incluye situaciones que podrían darle un impulso extra a Núñez:

• Si Argentinos Juniors gana la Copa Argentina y queda entre los tres de la Anual, se libera un cupo

• Si Racing gana la Libertadores o Lanús se queda con la Sudamericana y terminan top 3, también corre la lista de acceso

En esos escenarios, River podría clasificar incluso finalizando en la cuarta posición de la Tabla Anual.

Una recta final con presión máxima

Cada partido que queda del Clausura se volvió determinante. River no puede perder más terreno si quiere evitar un golpe histórico: quedarse afuera de la Libertadores. Boca Juniors, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra son rivales directos en la pelea por ese objetivo.

Gallardo ya anticipó que “a fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos”, lo que refleja la tensión deportiva que vive el equipo.

Cabe recordar que Argentina cuenta con seis cupos para la Libertadores 2026:

• Campeón del Torneo Apertura (ya Platense; ARG 1)

• Campeón del Torneo Clausura (ARG 2)

• Campeón de Copa Argentina (ARG 3)

• Tres mejores de la Tabla Anual (ARG 4, 5 y 6)

Rosario Central ya tiene su lugar asegurado por puntaje anual.





