River vs. Independiente Rivadavia: hora, TV y formaciones del choque en Córdoba
River e Independiente Rivadavia se miden por un lugar en la final del torneo más federal del país. El encuentro será en Córdoba.
El "Millonario" perdió una de las rutas directas al máximo torneo continental tras caer con Independiente Rivadavia. Ahora queda sin margen de error: solo dos caminos le permitirían asegurar el boleto para la Libertadores del próximo año.Deportes25 de octubre de 2025Mariana Portilla
La derrota por penales ante Independiente Rivadavia en semifinales fue un baldazo de agua fría para River Plate. No solo significó perder la posibilidad de jugar una final, también le sacó una de las vías más accesibles para clasificar a la Copa Libertadores 2026.
El tropiezo en Córdoba se suma a otras decepciones del año: quedó eliminado del Torneo Apertura en cuartos frente a Platense y también sufrió la eliminación en la actual Libertadores contra Palmeiras por 5-2 en el global. Las oportunidades se fueron reduciendo y, ahora, el margen es mínimo para el equipo de Marcelo Gallardo.
Con la Copa Argentina fuera de escena, River tiene solo dos alternativas para decir presente en la próxima edición del torneo más importante del continente.
-Ser campeón del Torneo Clausura 2025
El formato de playoffs no le viene siendo favorable, pero es uno de los accesos directos. A tres fechas del final de la fase de grupos del Clausura, River está quinto en la Zona B con 21 puntos. Deberá mantenerse entre los ocho primeros y luego ganar las instancias eliminatorias.
-Mantenerse en el top 3 de la Tabla Anual
La alternativa más firme por ahora. River está segundo con 52 puntos, detrás de Rosario Central. Si el torneo finalizara hoy, clasificaría sin depender de nadie. Si termina tercero, ingresará a la Fase 2 de la Libertadores.
Marcelo Gallardo, DT de River.
El reglamento incluye situaciones que podrían darle un impulso extra a Núñez:
• Si Argentinos Juniors gana la Copa Argentina y queda entre los tres de la Anual, se libera un cupo
• Si Racing gana la Libertadores o Lanús se queda con la Sudamericana y terminan top 3, también corre la lista de acceso
En esos escenarios, River podría clasificar incluso finalizando en la cuarta posición de la Tabla Anual.
Cada partido que queda del Clausura se volvió determinante. River no puede perder más terreno si quiere evitar un golpe histórico: quedarse afuera de la Libertadores. Boca Juniors, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra son rivales directos en la pelea por ese objetivo.
Gallardo ya anticipó que “a fin de año haremos un análisis para ver cómo seguimos”, lo que refleja la tensión deportiva que vive el equipo.
Cabe recordar que Argentina cuenta con seis cupos para la Libertadores 2026:
• Campeón del Torneo Apertura (ya Platense; ARG 1)
• Campeón del Torneo Clausura (ARG 2)
• Campeón de Copa Argentina (ARG 3)
• Tres mejores de la Tabla Anual (ARG 4, 5 y 6)
Rosario Central ya tiene su lugar asegurado por puntaje anual.
River e Independiente Rivadavia se miden por un lugar en la final del torneo más federal del país. El encuentro será en Córdoba.
El piloto argentino dejó su huella en Austin con una maniobra sobre Pierre Gasly que encendió el debate tanto en el paddock como dentro de Alpine. Este fin de semana se enfrenta a un nuevo desafío en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
El técnico de Racing analizó la derrota por la ida de las semifinales en Brasil, se mostró molesto por el arbitraje y aseguró que la serie “sigue abierta”.
El piloto argentino correrá el Gran Premio de México este fin de semana con su Alpine, en la segunda escala de la gira americana.
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
Distintas provincias definieron medidas para garantizar el acceso al voto. Conocé qué pasará con los colectivos y el transporte fluvial este domingo 26 de octubre, en el marco de las elecciones legislativas nacionales.
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.