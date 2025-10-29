En General Villegas, Gilberto Alegre volvió a perder en las urnas. Después de la dura caída de septiembre con Somos —que lo llevó a pegar un volantazo político y alinearse nuevamente con Axel Kicillof—, el intendente sumó otro traspié electoral en octubre frente a La Libertad Avanza. Un nuevo golpe para un liderazgo que ya no logra retener el apoyo ciudadano.

Alegre carga con un desgaste profundo y con problemas estructurales que la gestión nunca pudo resolver: calles intransitables, un sistema de salud al límite, barrios postergados y tasas que siguen aumentando mientras los servicios no mejoran. A eso se suman cuestionamientos por sus movimientos políticos y reclamos de mayor transparencia en torno a su labor y decisiones de gobierno.

Ahora, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Agustín Bilotta fue contundente: “La gente ya no compra más el discurso lindo. Dato mata relato. Se está terminando esa política de embellecer con palabras y la sociedad está exigiendo acciones”.

—La Libertad Avanza logró una victoria contundente frente a Fuerza Patria, con una diferencia cercana a los 30 puntos. ¿A qué atribuye este fuerte respaldo de los vecinos?

Nosotros esperábamos un triunfo, no sé si con tanta diferencia, pero sí una victoria como la que ya habíamos logrado el 7 de septiembre. Creo que la gente en el distrito está apostando al cambio y confiando en nosotros. Y, más allá de lo local, también fue un voto de respaldo a la macroeconomía que está llevando adelante Javier Milei.

—Teniendo en cuenta que fueron elecciones nacionales, ¿cómo interpreta estos números en la escena política local? ¿Qué impacto tendrá este resultado en la gestión municipal?

No sé cómo impactará en el Ejecutivo; nosotros seguimos trabajando como siempre. En el 90% de las mesas contamos con dos fiscales y la organización fue impecable.



—Mirando hacia adelante, ¿cuáles son los principales desafíos de La Libertad Avanza en Villegas? ¿Qué se proponen consolidar a partir de este acompañamiento en las urnas?

Los desafíos son los mismos que viene enfrentando el Partido Villegas desde hace mucho tiempo. Tenemos un intendente que lleva 30 años en ejercicio y, aunque hubo un parate de ocho, esos ocho años no fueron muy buenos. Creo que la gente ya no compra más el discurso lindo: hoy la información está al alcance de la mano; podés ver datos, números. Como decimos nosotros: dato mata relato. Se está terminando esa política de embellecer con palabras y la sociedad empieza a exigir acciones concretas.

Gilberto Alegre, un intendente cuestionado.

Javier Milei dijo “voy a cortar con la inflación, la vamos a pasar mal” y lo está cumpliendo. Todo tiene un proceso, y lo mismo sucede con el cambio que está llegando. Nosotros, desde el Concejo, hoy somos cuatro; en diciembre vamos a ser cinco. Seguimos marcando agenda: tenemos más de 140 proyectos presentados y esa es nuestra bandera, proyectos de todo tipo que demuestran la voluntad de encarar desafíos que vienen postergados desde hace 30 años.

—Habla de un desgaste en la política tradicional. En ese sentido, el intendente tuvo idas y vueltas en su relación con Axel Kicillof: primero se distanció y luego, tras los comicios de septiembre, volvió a acercarse. ¿Cree que esos movimientos generan malestar en los vecinos?

Sí, creo que sí. Dos o tres semanas antes del 7 de septiembre le soltó la mano a Axel y se fue a Somos. Dos o tres días después de las elecciones volvió a acercarse. Me parece que eso no lo ayudó y no ayudó ni a Fuerza Patria, ni a Somos, ni a nadie. Creo que a la gente no le gustó. Es mi opinión, pero no debo estar muy errado.