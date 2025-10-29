Entrevista GLP. Dos veces derrotado en Zárate: “La gestión de Marcelo Matzkin deja mucho que desear”
Fuerza Patria volvió a imponerse en Zárate, uno de los pocos distritos bonaerenses donde superó a La Libertad Avanza este domingo. Advierten que el resultado es “una luz amarilla importante” para el intendente, cuya gestión “no está siendo bien vista” por promesas incumplidas, falta de regulación ambiental, un gasto “terrible” en el traslado de residuos y funcionarios ajenos al “sentimiento zarateño”.