La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a sufrir un duro golpe electoral en General Belgrano, y otra vez el foco de la crisis política recae sobre el intendente Osvaldo Dinápoli. Tras perder en septiembre frente a Fuerza Patria por siete puntos, la caída del oficialismo se profundizó en las legislativas del domingo 26. El jefe comunal evitó respaldar públicamente a las dos listas bonaerenses en las que se dividió el partido, y tanto Provincias Unidas como la alianza con la Coalición Cívica se desplomaron al quinto y sexto lugar, sumando apenas 332 votos en todo el distrito.

El nuevo escenario, que refleja un creciente descontento vecinal por problemáticas sin respuesta en salud, educación, turismo, vivienda, servicios, producción y empleo, deja al intendente sin mayoría en el Concejo Deliberante y con un futuro político incierto tras un doble revés que consolidó el malestar social con su gestión.

Un oficialismo sin respuestas ante el reclamo social

En diálogo con este medio, Ariel Valcarlos, concejal electo por Fuerza Patria, atribuyó la derrota del oficialismo a “una situación de desgaste en el gobierno local” y a “una gestión sin planificación ni escucha”. Denunció además que “el municipio tiene las puertas cerradas” y que “no se gestiona”. Apuntó también al deterioro del hospital municipal, con “problemas en las guardias, los traslados y la aparatología”, y al “abandono de los caminos rurales”, especialmente en los barrios periféricos.

Por su parte, el edil del bloque Unión por la Patria, Cristian Alonso, coincidió en el diagnóstico y sumó que el sector rural “ha sido postergado y relegado durante estos años”, mientras que en una década de gestión Dinápoli “solo construyó diez viviendas” frente a un fuerte déficit habitacional. También advirtió por la fuga de médicos y el aumento del delito: “Se están produciendo robos a mano armada y entraderas. General Belgrano ha dejado de ser esa ciudad modelo que fue hace algunos años”.

Se multiplican los reclamos por falta de mantenimiento de caminos rurales en General Belgrano.

Crisis sanitaria y un distrito en retroceso

El presidente del PJ local, Emanuel Borthiry, aseguró que el hospital municipal “hoy funciona más como una sala de primeros auxilios que como un hospital”, denunciando la falta de personal e insumos. “El equipo de enfermería hace un trabajo superlativo pese a la escasez de recursos”, destacó. En la misma línea, Mabel Reimundo señaló la salud como el principal eje de la crisis junto a producción, empleo, educación y vivienda.

El exintendente Jorge “Piru” Eijo completó el diagnóstico: “El distrito está estancado, sin desarrollo turístico ni crecimiento productivo”. Así, la gestión de Dinápoli enfrenta un descrédito sin precedentes que se tradujo en las urnas dos veces en menos de dos meses. El ocaso político del intendente parece consolidarse entre reclamos por falta de gestión, servicios en crisis y una comunidad que, con su voto, le dio la espalda.