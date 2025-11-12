El intendente cristinista y presidente del PJ local, Juan Pablo García, atraviesa su momento político más crítico. La lista de Fuerza Patria sufrió una derrota contundente en las elecciones legislativas de octubre: La Libertad Avanza se impuso en Dolores por más de 11 puntos de diferencia, alcanzando casi el 50% de los votos. El resultado confirmó el creciente descontento de los vecinos con la gestión local.

Tal como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, en el distrito se multiplican los escándalos y el malestar: desde la filtración de un audio que denuncia supuestos pedidos de favores sexuales a cambio de asistencia social, hasta reclamos por calles intransitables tras cada lluvia, falta de limpieza y mantenimiento en los espacios públicos, aumento de la inseguridad y del narcotráfico, problemas de infraestructura, tasas “exorbitantes”, prácticas de “clientelismo político” y promesas incumplidas.

Escándalo y silencio oficial

La situación política de García se agravó a fines de agosto, cuando se filtró un audio explosivo que sacudió a la ciudad. En la grabación, sería Daniela Arrabit —ex presidenta del Concejo Deliberante y ex jefa de la ANSES local— quien habría denunciado pedidos de favores sexuales a cambio de bolsas de comida, presuntamente dentro del área de asistencia social del municipio, dirigida por Ignacio Barraza.

“No vengo acá a caretearla. Empiezan las elecciones y no puedo entender que venga una mujer y me diga ‘me pidieron tal cosa por una bolsa de comida’. Es responsabilidad nuestra cuando viene una chica re contra jovencita que necesita cosas y le piden un favor sexual a cambio de una bolsa miserable de comida”, se escucha decir en el audio.

Según trascendió, la grabación se habría realizado en la casa de Carlos Marino, militante del PJ cercano al intendente.

Consultados por GRUPOLAPROVINCIA.COM, García y su equipo optaron por el silencio: hasta el momento no hubo desmentida ni explicación oficial sobre el episodio.

Crecen los reclamos vecinales por el mal estado de las calles en Dolores.

Reclamos por abandono y falta de gestión

La desconfianza vecinal se profundiza con denuncias por calles intransitables, basura acumulada, inseguridad en alza y tasas municipales consideradas “exorbitantes”. También crecen las críticas por clientelismo político y promesas incumplidas.

En diálogo con este medio, Nicolás Andrada, presidente del Comité local de la UCR y ex candidato por Somos Buenos Aires, fue contundente: “La ciudad le ha puesto un freno de mano al desarrollo. Hoy ni siquiera atiende los servicios básicos como el estado de las calles, la recolección de residuos o la seguridad. Dolores ha vuelto a tener incidentes que solo veíamos en televisión. Hay mucha improvisación en todas las áreas, especialmente en las que el vecino necesita.”

Andrada agregó que el municipio muestra un “desgobierno evidente” y que los puntos de recolección de residuos secos “están totalmente desbordados”, lo que “afecta la vida cotidiana y frena el crecimiento” de la ciudad.

“Dolores está desprotegida”

La referente local de La Libertad Avanza, Milena Suárez, coincidió en el diagnóstico: “Dolores siempre fue una ciudad tranquila y hoy hay una percepción generalizada de desprotección. La inversión en seguridad es cero. El narcotráfico se agravó y no hay controles: cualquiera puede entrar con lo que sea y nadie lo detiene.”

Suárez apuntó directamente contra el secretario de Seguridad, Horacio Gauna, a quien acusó de avalar prácticas irregulares dentro de la fuerza. “Del 100% de los efectivos, entre el 60% y el 70% no trabaja. Dan parte de su sueldo para quedarse en su casa y eso todo el mundo lo sabe. Además, la planta política creció y hay funcionarios que cobran pero no cumplen funciones”, señaló.

La dirigente libertaria describió una ciudad “abandonada y sin mantenimiento”, donde los espacios públicos están “deteriorados” y el Concejo Deliberante actúa “como escribanía del Ejecutivo”.

Mientras tanto, en el municipio reina el hermetismo. La caída electoral, los escándalos internos y las denuncias vecinales dibujan un escenario de desgaste político severo para Juan Pablo García, con un peronismo local golpeado y una oposición en franco ascenso.