A pesar de la reciente aprobación del endeudamiento solicitado por el gobierno de Axel Kicillof, los intendentes bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) enfrentan un cierre de año crítico y buscan que la Provincia salde deudas pendientes que comprometen las cuentas municipales.

Preocupación por gastos de fin de año

La sanción del endeudamiento por USD 3.685 millones, que incluye la creación del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, trajo cierto alivio a los 135 municipios bonaerenses, con un monto garantizado de $350.000 millones que se distribuirá entre abril de 2026 y junio de 2027. Sin embargo, la primera cuota recién estará disponible en abril, dejando a los intendentes con obligaciones inmediatas sin cubrir.

“Los municipios estamos haciendo más de lo que nos corresponde, ni hablar cuando aportamos el combustible de los patrulleros”, explicó José Luis Salomón desde Saladillo a GRUPOLAPROVINCIA.COM. La preocupación es compartida por Ramón Capra, de General Alvear: “Hay muchos municipios que están complicados para pagar sueldos y aguinaldos de fin de año. Poder llegar a fin de año, y Dios quiera que la Provincia nos pueda retribuir toda la deuda que tiene, sería importantísimo”.

Entre los reclamos más urgentes de los jefes comunales se encuentran los compromisos atrasados vinculados a los Juegos Bonaerenses (JJBB), la obra social IOMA, el Instituto de Previsión Social (IPS) y fondos para obras ejecutadas y programas en curso. Si bien parte de los fondos para los JJBB y algunos pagos de IOMA se liberaron, los intendentes advierten que la suma es insuficiente para cubrir la totalidad de las deudas.

Nueva reunión con el ministro de Economía

El Foro de Intendentes de la UCR logró agendar otra reunión con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, para la próxima semana, con el objetivo de presionar al Gobierno provincial por el pago de deudas pendientes. Según fuentes del partido centenario, los alcaldes insistirán en la falta de pago del Fondo Compensador destinado al mantenimiento y reparación de escuelas, que debía abonarse en diciembre y fue postergado para enero.

“Es una situación compleja. Nosotros obviamente lo entendemos, no estamos ajenos a eso. Pero bueno, tenemos cosas para decir también. Nosotros somos el primer mostrador y necesitamos que nos prioricen en un momento de coyuntura compleja”, afirmó un mandatario de la Quinta Sección.

En el encuentro anterior, realizado el 10 de noviembre en la sede del Ministerio de Economía, los intendentes solicitaron anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes y compromisos salariales. La intención de esta nueva reunión sería reforzar esos pedidos y garantizar liquidez antes del cierre del ejercicio.

Endeudamiento y fondo municipal: un respiro a largo plazo

El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal repartirá $350.000 millones entre los 135 municipios, distribuidos en un 70% a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD) y el 30% restante mediante programas provinciales para proyectos de infraestructura.

El diputado Diego Garciarena, titular del bloque UCR + Cambio Federal, destacó: “Son recursos que permiten que cada ciudad y cada pueblo pueda dar respuestas reales a sus vecinos. Este es un pedido firme que realizamos hace dos meses, trabajando con intendentes de nuestro espacio, planteando un fondo con monto determinado, actualizable, y de libre disponibilidad”.

Aunque el fondo garantiza un alivio a mediano plazo, la realidad de los municipios para fin de año sigue siendo tensa, con el pago de salarios, aguinaldos y servicios esenciales. Por eso, los intendentes radicales buscan un “salvavidas” inmediato de la Provincia para encarar los últimos días de 2025 sin sobresaltos financieros.