La Cámara de Diputados bonaerense volverá a sesionar este martes para terminar de cerrar el esquema de autoridades del cuerpo y oficializar un reacomodamiento político marcado por fuertes internas en la oposición. La definición de las dos vicepresidencias que restan cubrir, sumada al reordenamiento de bloques y presidencias, expone un escenario fragmentado en la oposición, en paralelo a un oficialismo que ya definió su esquema de autoridades tras la votación del paquete presupuestario impulsado por Axel Kicillof.

Uno de los cargos pendientes quedará en manos de Blanca Alessi, del bloque Unión y Libertad, quien será la única mujer dentro del esquema de autoridades para los próximos dos años. El otro lugar se encamina a ser ocupado por Matías Civale, referente radical, una designación que terminó de desnudar la crisis interna que atraviesa la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires.

Radicalismo en tensión y reconfiguración de bloques

La nominación de Civale no estuvo exenta de polémica. El diputado de la Quinta sección llegó a la Cámara baja representando a Futuro Radical y, hasta antes del recambio legislativo, presidía el bloque Somos, que nucleaba a legisladores alineados con Facundo Manes (Adelante) y a Pablo Domenichini (Evolución). Con el vencimiento de la mayoría de esos mandatos la semana pasada, Civale quedó como el único sobreviviente de ese armado y el tablero interno volvió a moverse.

Desde este lunes, el radical se incorporó al bloque UCR + Cambio Federal, que integran Diego Garciarena, dirigente cercano a Maximiliano Abad, y la monzoísta Silvina Vaccarezza. Ese espacio tuvo un rol central en las negociaciones del paquete económico provincial y, al igual que otros bloques dialoguistas como la Coalición Cívica y Nuevos Aires, aparece como una pieza clave para que el peronismo pueda garantizar el quórum en las próximas sesiones.

Minaard, Miranda y Lordén conformaron el bloque UCR en Diputados.

La fractura radical se profundizó en los últimos días, cuando Alejandra Lordén, Valentín Miranda y la recientemente asumida Priscila Minnaard decidieron abandonar sus bancadas para conformar el bloque UCR, dejando expuestas las diferencias entre los principales sectores del partido. Uno de los puntos de mayor tensión fue el desplazamiento del sector Unidad Radical del reparto de cargos durante la discusión del endeudamiento y los cruces por futuras definiciones vinculadas a la Suprema Corte bonaerense.

Sobre ese debate, desde la Gobernación trascendió que se confirmó ante la dirigencia radical que los pliegos judiciales recién se enviarán el año próximo y que habrá candidatos propuestos por la oposición. “Salen a mostrar poder porque es lo único que pueden hacer, les queda un solo voto en el Senado”, habría sido la respuesta en ese intercambio.

Autoridades definidas y un escenario fragmentado

En la Cámara baja, el oficialismo ya resolvió su esquema a comienzos de diciembre, cuando se acordó una Presidencia rotativa entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera, además de vicepresidencias para el PRO, La Libertad Avanza y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). El casillero más pesado que aún no tiene definición cerrada es la vicepresidencia quinta, que hasta ahora ocupaba el libertario dialoguista Fabián Luayza. “No tuvimos ninguna conversación”, señalaron desde Nuevos Aires sobre ese lugar.

La sesión de este martes también servirá para oficializar las autoridades de bloque. En Fuerza Patria, continuará al frente Facundo Tignanelli, secundado por Alexis Guerrera y Mariano Cascallares. En La Libertad Avanza, el liderazgo quedará en manos del caputista Agustín Romo, acompañado por el parejista Juan Esteban Osaba. El PRO será conducido por Alejandro Rabinovich, con el santillista Agustín Forchieri como vice.

En el radicalismo, el nuevo mapa confirma la fragmentación: Lordén y Miranda encabezarán el bloque UCR, mientras que Garciarena y Civale harán lo propio en UCR + Cambio Federal. Unión y Libertad quedará bajo la conducción de Martín Rozas y Blanca Alessi, la Coalición Cívica con Andrés De Leo y Luciano Bugallo, y Nuevos Aires con Gustavo Cuervo y Viviana Romano.

Con este reordenamiento, Diputados se encamina a un nuevo ciclo legislativo donde el oficialismo provincial buscará sostener la agenda de gestión en un recinto atravesado por internas opositoras, bloques partidos y negociaciones permanentes.