La UCR bonaerense mueve sus fichas: cumbre, territorio y candidatos para 2027.

La UCR bonaerense trasladará este sábado 12 de septiembre buena parte de su estructura política a Mar del Plata. Maximiliano Abad será el anfitrión de una jornada que combinará la asunción de las nuevas autoridades partidarias locales con un foro provincial de concejales y que, por la convocatoria prevista y el momento interno del radicalismo, funcionará también como una nueva escala en el armado hacia 2027.

El acto principal comenzará a las 13 en el Club River y los organizadores esperan más de mil asistentes. Además de Abad, estarán el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, y la flamante titular de la Juventud Radical provincial, Rocío Tedesco. También participarán legisladores, intendentes, concejales y dirigentes partidarios de distintos puntos de Buenos Aires. Ricardo Liceaga Viñas, nuevo presidente del radicalismo marplatense, será otro de los oradores.

La agenda formal contempla la presentación de programas para Mar del Plata y una propuesta para ampliar las actividades culturales, educativas y artísticas del comité local. Pero la dimensión política excederá el recambio de autoridades: el encuentro permitirá exhibir capacidad de convocatoria, juntar bajo una misma foto a distintos niveles de la estructura radical y empezar a observar cómo se acomoda el partido frente al próximo turno electoral.

Abad suma piezas en el nuevo mapa radical

La convocatoria llega apenas una semana después de otro movimiento que fortaleció al sector referenciado en Abad. Rocío Tedesco, dirigente del Partido de La Costa y de la Quinta Sección Electoral, quedó al frente de la Juventud Radical bonaerense después de que la lista JR Adelante se impusiera en 13 de las 24 instancias representativas computadas para definir la nueva conducción.

El resultado desplazó de la presidencia juvenil a JR en Lucha, corriente vinculada políticamente con el diputado nacional Pablo Juliano. Para el abadismo, recuperar esa estructura supone sumar presencia en los comités, capacidad de movilización y una herramienta para formar dirigentes en los municipios. Tedesco y Balbín, ambos referenciados en ese espacio, compartirán ahora escenario con Abad en Mar del Plata.

Rocío Tedesco, titular de la Juventud Radical bonaerense.

Ese avance se produce mientras el radicalismo intenta dejar atrás una etapa marcada por disputas internas. La llegada de Balbín al Comité Provincia permitió normalizar la conducción, pero no terminó con las diferencias: Construir, el sector encabezado por el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández e integrado por dirigentes como Alejandra Lordén y Pablo Juliano, cuestionó lo ocurrido en la Convención provincial y mantiene una estrategia propia dentro del partido.

La respuesta de la conducción fue profundizar el despliegue territorial. Balbín lanzó una recorrida por los 135 distritos y, posteriormente, reunió a la Mesa Ejecutiva con el Foro de Intendentes Radicales en La Plata. Allí planteó una agenda articulada con jefes comunales, concejales y militantes y sostuvo que la territorialidad debe transformarse en un “motor político coordinado”.

Los concejales entran en la estrategia territorial

La segunda foto del sábado estará en la Facultad de Derecho, donde durante toda la jornada se realizará un Foro de concejales con representantes de distintos municipios bonaerenses. La iniciativa había sido anunciada durante la Convención Radical y busca comenzar a articular el trabajo legislativo local y avanzar en una agenda compartida entre distritos.

CONCEJALES EN MARCHA 🇵🇱



El próximo sábado se conformará el Foro de Concejales Radicales de la provincia de Buenos Aires.



📅 12 de septiembre | 10 h

📍 Universidad Nacional de Mar del Plata



Desde cada distrito y con la unidad como motor, ponemos al #RadicalismoEnMarcha. pic.twitter.com/9FpHKO4y4h — UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) September 5, 2026

Ese esquema reproduce la prioridad que Balbín había marcado ante los intendentes. En aquella reunión, el partido puso sobre la mesa temas como la situación del IOMA, la emergencia sanitaria, el deterioro de la infraestructura vial y los fenómenos climáticos, además de una definición política de fondo: reconstruir una UCR con candidatos propios en los municipios y capacidad para volver a disputar la Gobernación bonaerense.

El objetivo electoral también empieza a traducirse en nombres. El diputado provincial Diego Garciarena sostuvo a fines de agosto que el radicalismo debe prepararse para presentar candidatos a intendente en los 135 municipios y un postulante propio a gobernador. Para General Pueyrredón fue más allá: planteó, a título personal, que el candidato radical debería ser Abad, a quien consideró en condiciones de competir por la intendencia.

La definición agrega una capa a la cumbre marplatense. Abad no sólo jugará de local y encabezará una convocatoria provincial: llegará con mayor peso sobre la organización juvenil, con Balbín al frente del Comité Provincia y con dirigentes de su espacio comenzando a instalar su nombre para la disputa municipal.

El sábado ofrecerá, por eso, dos escenas complementarias. En el Club River, el radicalismo buscará mostrar volumen político y estructura; en el foro de concejales, intentará traducir esa presencia territorial en una agenda coordinada. La expectativa estará puesta en los discursos, la convocatoria y las señales que surjan sobre el camino electoral que la UCR bonaerense empezará a recorrer hacia 2027.