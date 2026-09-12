UCR bonaerense: el Foro de Concejales activa la construcción territorial hacia 2027

UCR bonaerense.

El radicalismo bonaerense empezó a ensayar en Mar del Plata una nueva etapa de su reorganización política. Con el Foro de Concejales nuevamente en funcionamiento y Ariel Martínez Bordaisco al frente del encuentro realizado este sábado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la UCR puso sobre la mesa una hoja de ruta que mira directamente a 2027: bajar la intensidad de las disputas internas, recuperar dirigentes que se alejaron y reconstruir capacidad electoral desde los municipios.

La convocatoria excedió el intercambio entre legisladores locales. El planteo que atravesó la jornada fue que el partido debe recuperar organización, funcionamiento territorial y competitividad para dejar de ocupar un lugar secundario en la política bonaerense y volver a discutir poder.

La fórmula propuesta es reconstruir “de abajo para arriba”. Concejales, legisladores y estructuras locales aparecen como la primera línea de una estrategia destinada no sólo a sostener los municipios que todavía gobierna el radicalismo, sino también a recuperar distritos, ampliar la representación en los concejos deliberantes y volver a ganar peso en la Legislatura provincial.

Ariel Bordaisco en el encuentro del Foro de Concejales Radicales.

El territorio como punto de partida

El Foro de Concejales forma parte del organigrama de la UCR bonaerense, aunque llevaba tiempo sin actividad. Su reactivación busca convertirlo en un espacio permanente de articulación entre representantes de distintos sectores internos y también entre aquellos dirigentes que no se identifican con ninguna corriente partidaria.

Diego Garciarena, diputado provincial y uno de los dirigentes que viene impulsando una estrategia electoral más ambiciosa para el radicalismo, planteó algunos de los asuntos que podrían convertirse en una agenda compartida. Seguridad, la situación del IOMA, ludopatía y autonomía municipal estuvieron entre los temas señalados para coordinar posiciones más allá de las problemáticas particulares de cada distrito.

Diego Garciarena en el encuentro del Foro de Concejales Radicales.

La intención es que los concejales tengan mayor peso legislativo y que el partido pueda construir una voz provincial sobre problemas que atraviesan simultáneamente a diferentes municipios. Esa búsqueda se conecta con el despliegue territorial que ya puso en marcha Emiliano Balbín desde la conducción del Comité Provincia, con recorridas por los distritos y encuentros con intendentes.

El horizonte electoral también aparece cada vez con mayor claridad. Garciarena ya había planteado que la UCR debería trabajar para tener candidatos propios a intendente en los 135 municipios y llegar a 2027 con un postulante radical a la Gobernación.

Una unidad con diferencias todavía abiertas

El llamado a terminar con las internas llega después de meses de fuertes tensiones partidarias. La normalización de las autoridades provinciales dejó a Balbín al frente del Comité Provincia y a Pablo Nicoletti, dirigente vinculado a Evolución, en la presidencia de la Convención, pero el cierre institucional no eliminó las diferencias entre los principales espacios.

Construir, el sector referenciado en el exintendente de Trenque Lauquen Miguel Fernández e integrado por dirigentes como Pablo Juliano y Alejandra Lordén, cuestionó la distribución de lugares en los órganos partidarios y se retiró de la Convención provincial. Desde entonces mantiene una estrategia propia y reclama una apertura mayor de la conducción.

Las diferencias también empiezan a trasladarse hacia la discusión electoral. La senadora Natalia Quintana, integrante de HECHOS-UCR Identidad y referenciada en Construir, rechazó este sábado cualquier entendimiento con La Libertad Avanza y aseguró que ambos espacios no tienen “ningún punto de contacto”.

Su posicionamiento marca uno de los límites de una discusión que todavía no está resuelta. Mientras Construir sostiene una posición de distancia frente al oficialismo nacional, dentro del sector abadista empezó a aparecer la posibilidad de explorar un entendimiento con Diego Santilli, aunque hasta ahora no existe un acuerdo electoral formal.

Mar del Plata y la señal hacia 2027

La reactivación del Foro se produjo en una jornada especialmente cargada para el radicalismo marplatense. La agenda partidaria incluía también un acto encabezado por Maximiliano Abad, con participación de Balbín, la flamante presidenta de la Juventud Radical bonaerense, Rocío Tedesco, y Ricardo Liceaga Viñas, nuevo titular de la UCR local.

Abad llega a esta etapa fortalecido después del recambio en la Juventud Radical, donde el sector que lo tiene como referencia logró colocar a Tedesco al frente de la estructura provincial. Al mismo tiempo, dirigentes de su espacio comenzaron a impulsar su nombre para una eventual candidatura a intendente de General Pueyrredón.

El desafío que dejó planteado el Foro, sin embargo, va más allá de los nombres. Bordaisco busca que la discusión partidaria salga de las disputas “puertas adentro”, recupere a radicales que se alejaron y vuelva a concentrarse en la construcción de dirigentes y candidatos competitivos en cada distrito. El objetivo expresado en Mar del Plata fue que la UCR deje de actuar como una fuerza de minoría y vuelva a posicionarse como un partido con vocación de poder en la provincia de Buenos Aires.