Martínez acompañó la entrega de lentes y recibió al Colegio de Abogados

El Municipio de Rivadavia avanzó en dos líneas de trabajo vinculadas con la salud y la articulación institucional. Por un lado, se desarrolló la primera jornada del programa “Ver para seguir aprendiendo”, con controles oftalmológicos y entrega de lentes sin costo. Por otro, el intendente Juanci Martínez recibió a autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Ambas actividades formaron parte de una agenda orientada a ampliar servicios para los vecinos y fortalecer el trabajo conjunto con distintas instituciones.

Primera jornada de “Ver para seguir aprendiendo”

La actividad se llevó a cabo en el CIC Los Sauces de América.

Durante la jornada se realizaron controles oftalmológicos y se entregaron anteojos gratuitos a vecinos y vecinas de América, Roosevelt y Sansinena.

El programa es impulsado por la Fundación Banco Provincia y busca mejorar la salud visual y acompañar tanto el aprendizaje como la calidad de vida.

Martínez acompañó la entrega

El intendente Juanci Martínez participó de la actividad junto a integrantes de su equipo de Gobierno.

La presencia municipal acompañó una jornada que permitió acercar controles y respuestas concretas a personas que necesitaban anteojos.

La propuesta busca facilitar el acceso a una prestación que puede tener impacto directo en las actividades cotidianas, educativas y laborales.

Una segunda jornada para llegar a más vecinos

El programa tendrá continuidad con una segunda jornada.

Durante esa instancia, más vecinos podrán realizar controles oftalmológicos y, en los casos correspondientes, recibir sus anteojos sin costo.

La iniciativa apunta así a ampliar el alcance territorial y sostener el acceso gratuito a la atención visual.

Trabajo conjunto con el Colegio de Abogados

En otro orden, Martínez recibió a autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

La entidad sesionó en la ciudad de América y desarrolló distintas actividades junto a profesionales del distrito.

Durante la visita, también hubo encuentros con integrantes de la Justicia local.

Una agenda de temas comunes

Las autoridades del Colegio mantuvieron una reunión con el intendente para abordar distintos temas de interés institucional.

El objetivo fue fortalecer el diálogo y generar nuevas instancias de trabajo conjunto entre el Municipio, los profesionales del derecho y las instituciones judiciales.

La jornada permitió intercambiar miradas y consolidar canales de articulación.

Participación de autoridades

Del encuentro participaron el presidente del Colegio, Juan Manuel Rojo; el vicepresidente segundo, Federico Marchabalo; y la secretaria, María Alicia Arena.

También estuvieron los consejeros Ricardo Daniel Domínguez y Rubén Darío Rodríguez, el secretario administrativo Cristian Crespo y el asesor legal del Municipio, Darío Culacciatti.