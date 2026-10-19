“Que no se defina entre cuatro paredes”: la sucesión de Kicillof suma candidatos y abre la discusión por las reglas de 2027

Ministros e intendentes aceleran recorridas, actos y armados territoriales mientras distintos sectores del peronismo bonaerense empiezan a discutir cómo ordenar la competencia.

La carrera por la Gobernación suma cada vez más protagonistas. Ministros, intendentes y dirigentes de distintos sectores del peronismo comenzaron a hacer públicas sus aspiraciones, desplegar recorridas territoriales y construir respaldos políticos para disputar la sucesión de Axel Kicillof.

Con candidaturas ya anunciadas y otros nombres que empiezan a instalarse, la discusión también se concentra en las reglas para definir quién encabezará la fórmula oficialista. La posibilidad de una competencia interna, el futuro de las PASO y el peso de los distintos espacios del PJ aparecen en el centro de una disputa que empieza a tomar forma mucho antes de las elecciones.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, dejó de hablar solamente en términos potenciales y reconoció que le gustaría suceder a Kicillof. “Por supuesto que me gustaría”, afirmó al ser consultado directamente por la Gobernación, y sostuvo que se siente respaldado por su experiencia como intendente de San Martín, ministro nacional y actual integrante del gabinete provincial.

Su planteo, sin embargo, avanzó más allá del nombre propio. Katopodis reclamó que las candidaturas no sean resueltas mediante acuerdos cerrados entre un grupo reducido de dirigentes y defendió que exista competencia.

Según sostuvo, los postulantes deben surgir de la participación electoral y no de “la birome o la lapicera” de un determinado sector. También planteó que una eventual primaria permitiría poner a competir dirigentes con perfiles y recorridos diferentes.

La discusión sobre las PASO conecta directamente con la cantidad de nombres que ya se mueven. Dentro del espacio de Kicillof aparecen dirigentes con historias políticas distintas, mientras los intendentes nucleados en la Liga buscan hacer valer su peso territorial y otros sectores del PJ conservan aspiraciones propias.

Dos experiencias ejecutivas para respaldar la candidatura

Katopodis viene presentando su recorrido de gestión como uno de los argumentos para ingresar en la discusión. Gobernó San Martín entre 2011 y 2019, fue ministro de Obras Públicas durante la presidencia de Alberto Fernández y desde diciembre de 2023 conduce Infraestructura y Servicios Públicos en la gestión bonaerense.

En declaraciones recientes afirmó que esa experiencia le permitiría combinar continuidad y modificaciones sobre el rumbo provincial. “Me siento con la confianza suficiente”, sostuvo al hablar de sus aspiraciones.

Pero no es el único dirigente del MDF que se mueve en esa dirección. Jorge Ferraresi lleva varios meses desplegando una estrategia específicamente provincial. El dirigente de Avellaneda dejó la conducción cotidiana del municipio y puso en marcha una estructura destinada a recorrer distintos puntos de Buenos Aires. En septiembre resumió su situación con una definición concreta: “Yo estoy anotado”.

También reclama una competencia interna. Su estructura tiene como núcleo a dirigentes de Avellaneda y referentes de La Eva Perón, pero extendió contactos hacia otras secciones electorales. La lista incluye presencia en Lanús, Esteban Echeverría, San Fernando, Chivilcoy, Necochea, Cañuelas, Lomas de Zamora, San Vicente y Vicente López, además de respaldos de dirigentes e intendentes vinculados con el kicillofismo. Entre quienes expresaron públicamente apoyo a su proyección está el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Ministros e intendentes del MDF en Coronel Suárez.

El último movimiento de Ferraresi lo llevó a San Miguel del Monte, donde encabezó un encuentro con militantes, vecinos y comerciantes. La actividad tuvo además un componente local: alrededor de su visita coincidieron sectores del peronismo del distrito que venían desarrollando actividades por separado.

La recorrida forma parte de una agenda que también incluyó Tres de Febrero, San Miguel, San Nicolás y Chivilcoy. El objetivo del exintendente es llevar fuera de Avellaneda experiencias de gestión desarrolladas en su distrito y utilizarlas como base de una propuesta provincial.

La estrategia convive con otra discusión: cuántos candidatos puede sostener el propio kicillofismo si finalmente hay una primaria.

Distintos dirigentes del MDF vienen defendiendo la competencia electoral, aunque dentro del espacio también aparece la necesidad de evitar una dispersión excesiva entre postulantes que compartan el mismo origen político.

“Quiero ser el próximo gobernador”

Otro dirigente que terminó con las especulaciones fue Leonardo Nardini. El intendente de Malvinas Argentinas expresó directamente su intención de competir. “Quiero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Nardini gobernó Malvinas Argentinas, ocupó el Ministerio de Infraestructura bonaerense durante el primer mandato de Kicillof y regresó posteriormente al municipio. En 2023 fue reelegido con alrededor del 60% de los votos.

Después de hacer explícito su deseo, comenzó a trasladar la construcción fuera de su municipio. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, una de las primeras paradas fue Suipacha, donde compartió actividades con el diputado provincial Luis Vivona y el intendente Juan Luis Mancini.

La agenda combinó producción, empleo, financiamiento y economías regionales. El movimiento tiene otra particularidad. Nardini no integra formalmente ninguna de las principales estructuras en las que se encuentra dividido actualmente el peronismo bonaerense y viene cultivando relaciones con dirigentes de procedencias diferentes.

Meses atrás, por ejemplo, participó junto a Vivona de un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Carlos Kikuchi y Marcelo Daletto.

Leo Nardini junto a Luis Vivona en un encuentro con Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Carlos Kikuchi y Marcelo Daletto.

Mariel Fernández, una candidatura que empezó antes

Dentro del universo de intendentes, Mariel Fernández fue una de las primeras dirigentes en explicitar su objetivo. “Quiero ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, afirmó en abril.

Desde entonces, la intendenta de Moreno multiplicó recorridas, creó el espacio Reconquista y armó un equipo específico para trabajar sobre su instalación provincial. Una mesa de nueve dirigentes interviene en el despliegue político, territorial y comunicacional de su proyecto. El equipo combina integrantes del Movimiento Evita, funcionarios municipales y dirigentes con proyección en otros distritos.

Fernández también puso en funcionamiento una red de promotores territoriales y realizó actividades en La Plata, General Pueyrredon, La Matanza, San Fernando, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Pergamino, Cañuelas, Ezeiza, San Vicente y Esteban Echeverría, entre otros lugares.

La intendenta viene procurando asociar esa construcción con una agenda que exceda la discusión partidaria. Durante sus recorridas mantuvo reuniones con universidades, empresarios, sindicatos, productores, organizaciones sociales y dirigentes políticos.

En una entrevista difundida meses atrás afirmó: “Quiero hacerme cargo de los problemas que persisten en la provincia de Buenos Aires”. En otra actividad señaló que las recorridas buscaban “escuchar y reconstruir vínculos”, al tiempo que abordaba temas como empleo, producción, vivienda y seguridad.

La Liga de Intendentes en el Puerto de Bahía Blanca.

La Liga quiere que un intendente llegue a la Gobernación

La construcción de Fernández tiene además un segundo respaldo político: integra la Liga de Intendentes Peronistas. El grupo reúne actualmente a doce jefes comunales y viene reclamando mayor participación en las definiciones del PJ bonaerense.

Federico Achával sintetizó el objetivo con una frase directa: “Buscamos que un intendente sea gobernador”.

Durante los últimos meses sus integrantes conversaron con Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Ricardo Quintela, entre otros dirigentes. El espacio se define como una construcción con agenda propia y busca participar de la definición electoral sin quedar subordinado a una sola terminal.

Dentro de la Liga no todos están en la misma etapa. Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y expresidente del PJ bonaerense, ya manifestó públicamente que le gustaría competir por la Gobernación.

Federico Otermín, de Lomas de Zamora, viene recorriendo el interior y aparece mencionado en la discusión sucesoria, aunque en sus intervenciones más recientes procuró colocar la unidad del peronismo por encima de un lanzamiento individual.

Federico Achával, intendente de Pilar, es otro de los nombres recurrentes en el espacio. Aunque no formalizó en los mismos términos una candidatura personal, fue quien explicitó la voluntad de la Liga de llevar a uno de los jefes comunales al Ejecutivo provincial.

Ministros, intendentes y dirigentes de distintos sectores del peronismo comenzaron a hacer públicas sus aspiraciones, desplegar recorridas territoriales y construir respaldos políticos para disputar la sucesión de Axel Kicillof.

PASO y desdoblamiento, dos discusiones conectadas

Las primarias tienen además impacto sobre otra definición pendiente: si Buenos Aires votará junto con Nación o volverá a desdoblar sus elecciones, como ocurrió en 2025.

La legislación bonaerense obliga a que, si existen primarias nacionales y provinciales, se celebren en la misma fecha. Las elecciones generales bonaerenses, en cambio, pueden ser convocadas separadamente de las nacionales.

Kicillof todavía no definió públicamente el calendario 2027. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, en su entorno vienen atando esa decisión a tres variables: qué ocurrirá con las PASO nacionales, qué sistema de votación regirá y cuál será finalmente el escenario político.

La discusión se cruza además con el régimen de reelecciones municipales. Una cantidad importante de intendentes que asumieron en 2019 y fueron reelegidos en 2023 quedarán alcanzados por el límite vigente si la Legislatura no modifica las reglas antes de 2027.

Entre los dirigentes mencionados en ese escenario aparecen Achával, Menéndez, Fernández y Nardini, entre otros. El debate sobre las reelecciones continúa abierto en la Legislatura. Para algunos jefes comunales, la imposibilidad de volver a presentarse en sus distritos agrega otro factor a la búsqueda de nuevos lugares políticos.

Kicillof, por su parte, viene defendiendo que sea la ciudadanía la que determine mediante el voto si quiere o no la continuidad de un intendente. La discusión todavía no está resuelta.