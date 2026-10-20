En plena sangría libertaria, Pareja mostró músculo político pero no cerró las heridas: radiografía de una cumbre atravesada por fugas, internas y reclamos de disciplina

Sebastián Pareja junto a concejales de La Libertad Avanza.

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, reunió a más de 400 concejales en Avellaneda y reclamó unidad política, coordinación legislativa y trabajo territorial para disputar el poder municipal en 2027. La convocatoria, realizada en medio de una sucesión de rupturas de bloques libertarios y enfrentamientos por las conducciones locales, dejó un mensaje dirigido a los representantes del partido: las aspiraciones individuales deben quedar subordinadas a la construcción provincial.

El encuentro se desarrolló en el Círculo Católico de Obreros de Avellaneda, con la participación de autoridades partidarias, coordinadores de las ocho secciones electorales y representantes de los concejos deliberantes. También estuvo el diputado nacional Alejandro Carrancio, vicepresidente del partido bonaerense y titular del Foro Provincial de Concejales, que realizó un balance de las iniciativas impulsadas durante el año.

Durante su intervención, Pareja destacó la necesidad de sostener una estructura coordinada para disputar los gobiernos municipales y avanzar sobre la Gobernación en las próximas elecciones. “LLA en la provincia de Buenos Aires es un proyecto colectivo que está por encima de cualquier aspiración individual”, afirmó.

El mensaje se conoció cuando distintas corrientes libertarias mantienen diferencias sobre la conducción territorial, la selección de candidatos y los vínculos con otras fuerzas políticas. Las tensiones no se limitan a las disputas entre concejales. También alcanzan a coordinadores distritales, dirigentes seccionales y sectores vinculados con la conducción nacional.

“Dejar atrás al kirchnerismo”: la línea política para los municipios

Pareja también definió cuál será uno de los principales ejes discursivos y legislativos del espacio hacia 2027. El presidente bonaerense de La Libertad Avanza llamó a profundizar la estrategia opositora frente al kirchnerismo en los municipios y puso como ejemplo los proyectos presentados para modificar las tasas locales.

“Ya demostramos con el trabajo sobre las tasas municipales que, cuando nos organizamos y trabajamos coordinados, podemos instalar discusiones importantes en toda la provincia”, aseguró. El dirigente vinculó esa experiencia con el objetivo electoral de desplazar a los oficialismos municipales peronistas y cuestionó su administración de los recursos públicos. “Ese es el camino para exponer y dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio”, señaló, antes de formular nuevas críticas a las prácticas políticas de ese sector.

El objetivo declarado por la conducción es fortalecer la presencia libertaria en los 135 municipios de Buenos Aires, donde el partido cuenta con representación legislativa en numerosos distritos y gobierna dos intendencias: Tres de Febrero y Capitán Sarmiento.

Hoy compartimos en Avellaneda el Primer Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza, junto a más de 400 concejales de toda la provincia de Buenos Aires. Seguimos potenciando el trabajo que realizan en cada municipio a través de espacios como el de hoy, que nos permiten reafirmar el compromiso y la coordinación que nuestros votantes merecen. Tenemos que profundizar este camino para que nuestros concejales se consoliden como referentes en sus distritos, formando parte de un proyecto que nos trasciende individualmente. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo La Libertad Avanza en cada distrito para llegar a gobernarlos y dejar atrás, de una vez por todas, al kirchnerismo. — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 19, 2026

Uno de los principales asuntos abordados durante la cumbre fue la coordinación de iniciativas contra las tasas municipales. Según los datos difundidos por La Libertad Avanza, sus concejales promovieron propuestas para reducir o eliminar tributos locales en 123 de los 135 distritos bonaerenses.

La cifra equivale a aproximadamente el 91% de los municipios de la Provincia, aunque debe aclararse que mide el alcance territorial de los proyectos presentados y no la cantidad de reformas efectivamente sancionadas.

Las iniciativas incluyen modificaciones de tasas municipales, alivios tributarios para determinados sectores comerciales y productivos, simplificación de trámites administrativos y mecanismos de control sobre el gasto público.

Durante la reunión, Alejandro Carrancio destacó el trabajo desarrollado desde el Foro Provincial de Concejales y reclamó mantener una agenda común. “Tenemos herramientas; estamos coordinados. Presentamos proyectos en toda la provincia al mismo tiempo, como ninguna fuerza lo hizo antes”, afirmó.

Las ocho secciones electorales, representadas en la mesa

La cumbre también incluyó intervenciones de los responsables de la coordinación de concejales en las ocho secciones electorales bonaerenses. Participaron Rafael De Franchesco, de la Primera; Carla Lantella, de la Segunda; Pedro Aquino, de la Tercera; Carlos Urtizberea, de la Cuarta; Emiliano Recalt, de la Quinta; Juan José García, de la Sexta; Ignacio Furiasse, de la Séptima; y Gastón Álvarez, de la Octava.

Los referentes seccionales destacaron la importancia de contar con una estructura partidaria que brinde acompañamiento a los concejales en su actividad cotidiana. También plantearon la necesidad de fortalecer la presencia territorial de La Libertad Avanza y mejorar la coordinación entre distritos.

Durante las intervenciones se reiteró la consigna de “pintar la Provincia de violeta en las próximas elecciones”. La distribución de responsabilidades seccionales constituye uno de los mecanismos de organización que utiliza el partido para coordinar su actividad en municipios con realidades políticas diferentes.

En algunos distritos, La Libertad Avanza mantiene bloques numerosos y disputa la principal representación opositora. En otros, cuenta con bancadas reducidas o atravesadas por separaciones recientes.

En San Andrés de Giles, Augusto Bianchi y Sandra Aranda se apartaron de la bancada que compartían con Ariel Hure y solicitaron conformar Vecinos por el Cambio y la Libertad. La conducción local emitió posteriormente un comunicado en el que sostuvo que los dos concejales ya no representaban al partido.

En Tigre, Diego Avancini decidió formar el bloque La Libertad Avanza–Avanza Tigre, separado de la bancada que compartía con Juan José Cervetto. “Quiero trabajar para los vecinos y no embarrarme con las internas”, explicó Avancini al anunciar su decisión.

La separación se produjo después de una reunión seccional encabezada por Martín Menem en la que participó Cervetto. Avancini aseguró que no había recibido una invitación para asistir.

Pero el panorama de fragmentación no comenzó en octubre. Durante los últimos meses, concejales que habían llegado a sus bancas mediante listas libertarias abandonaron el espacio o conformaron bloques independientes en distintos municipios.

En Quilmes, Ricardo Rij dejó La Libertad Avanza después de haber asumido la presidencia del bloque. Primero creó Renovación Quilmeña y luego se incorporó al Frente Renovador. En Junín, Belén Veronelli formó el unibloque Libertad y Justicia y explicó que continuaba identificándose con los principios de libertad, aunque cuestionaba el funcionamiento político de su espacio anterior.

En tanto, en Navarro, Soledad Lozano también abandonó la bancada oficial. “No me voy de las ideas. Me aparto de una forma de hacer política con la que ya no me siento representada”, afirmó. En Pilar, Solana Marchesán se incorporó a Consolidación Argentina, espacio referenciado en Dante Gebel. También se registraron movimientos en Zárate, San Isidro, Escobar, Villa Gesell y Mar Chiquita, entre otros distritos.

En San Andrés de Giles, Augusto Bianchi y Sandra Aranda se apartaron de la bancada que compartían con Ariel Hure y solicitaron conformar Vecinos por el Cambio y la Libertad .

La acumulación de salidas motivó incluso una iniciativa legislativa dentro del propio espacio. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los concejales de Pilar Andrés Genna y María Ratti Repetto impulsaron un proyecto contra el denominado transfuguismo político.

La propuesta plantea que quienes abandonan el partido por el que fueron elegidos deberían renunciar también a su banca. Los autores sostuvieron que la representación electoral no corresponde únicamente a la persona que accede al cargo, sino también al proyecto político respaldado por los votantes. La iniciativa reclamó modificaciones en la normativa provincial para contemplar esas situaciones.

Santilli, la Gobernación y el objetivo electoral de 2027

La organización de los concejales forma parte de un esquema político que también contempla la disputa por la Gobernación bonaerense. Pareja respaldó públicamente la posibilidad de que Diego Santilli encabece una candidatura provincial, pero también planteó que la prioridad partidaria debe ser ampliar el desarrollo territorial antes que promover aspiraciones personales.

La estrategia incluye la organización de los concejales, los coordinadores seccionales y los referentes municipales, además de la continuidad de las conversaciones con otras fuerzas políticas.

La Libertad Avanza deberá resolver, además, las postulaciones en los municipios donde pretende disputar gobiernos locales, incluidos aquellos administrados actualmente por dirigentes amarillos.