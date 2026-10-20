La interna del PJ también se juega en CABA: Kicillof acelera su armado con empresarios, sindicatos y un acto propio

El Movimiento Derecho al Futuro prepara dos jornadas de debate sobre producción y empleo, con Augusto Costa al frente de la organización y una convocatoria que incluye a más de 100 empresas y cámaras sectoriales.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) acelera su construcción en la Ciudad de Buenos Aires con un congreso productivo de dos jornadas y un acto encabezado por Axel Kicillof, en medio de las diferencias internas del peronismo por el liderazgo, las candidaturas y la organización electoral de 2027. La convocatoria reunirá a empresarios, representantes sindicales, universidades y especialistas en economía, mientras el espacio amplía su estructura territorial y busca participar de las definiciones políticas del distrito que gobierna Jorge Macri.

El encuentro tendrá lugar el jueves 22 y viernes 23 de octubre, bajo la consigna “El futuro de la Ciudad se proyecta y se produce”. La apertura estará a cargo del ministro bonaerense de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, uno de los principales responsables del armado porteño del MDF. El viernes, Kicillof será el único orador de un acto en el Teatro Astros, sobre la avenida Corrientes.

La actividad se produce después de que el gobernador encabezara el Día de la Lealtad en La Matanza, donde convocó a construir una alternativa nacional para enfrentar a Javier Milei, y mientras el Partido Justicialista porteño, presidido por Mariano Recalde, mantiene abiertas las discusiones sobre su organización electoral. En ese escenario, el kicillofismo busca ampliar su participación en la mesa donde se definirán las candidaturas de la Ciudad.

Un congreso productivo y un acto político: cómo será la convocatoria

El Congreso Productivo de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollará en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en avenida Triunvirato 3174, con actividades programadas durante dos jornadas.

La convocatoria contempla 14 charlas y paneles, con la participación anunciada de representantes de más de 100 empresas, cámaras sectoriales, pymes, sindicatos, cooperativas, universidades y organismos científicos.

El jueves 22 se realizarán debates sobre la estructura productiva de la Ciudad, el empleo, la infraestructura, la innovación y los mecanismos de financiamiento. El viernes 23, a las 9.30, Kicillof encabezará una actividad en el Teatro Astros, ubicado en avenida Corrientes 746. Posteriormente, las exposiciones continuarán en la UTN, donde está previsto un cierre con representantes del sector empresario.

Entre los participantes anunciados aparecen el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; la economista Paula Español; la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec; y el diputado nacional Itaí Hagman.

También fueron convocados investigadores y especialistas vinculados con universidades y organismos científicos, entre ellos Juan Carlos Hallak, Candelaria Botto, Javier Tiffemberg, Fernando Bercovich, Margarita Gutman y Marcelo Rougier.

Los debates incluirán el papel de la banca pública en el desarrollo, la estructura tributaria, las políticas industriales, la articulación entre ciencia y producción y el impacto de las nuevas tecnologías sobre el trabajo.

Augusto Costa ocupa un lugar central en la organización del MDF en la Ciudad.

Costa, el articulador del desembarco porteño

Augusto Costa ocupa un lugar central en la organización del MDF en la Ciudad. Además de su responsabilidad en el gabinete bonaerense, el funcionario integra Kilómetro Cero, una de las agrupaciones que participan de la construcción porteña del espacio.

En marzo, Costa acompañó a Kicillof durante el lanzamiento del MDF en el Teatro Picadero, junto con la legisladora porteña Berenice Iañez. Aquella actividad reunió a representantes de alrededor de 150 organizaciones y marcó el inicio público del armado del gobernador fuera de la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, Kicillof reconoció las dificultades históricas del peronismo en la Capital y planteó la necesidad de ampliar su agenda. “Hay que hacer un trabajo inmenso porque nos ha sido históricamente esquiva”, afirmó.

También cuestionó que la discusión sobre la gestión porteña se concentre exclusivamente en cuestiones urbanas. “No podemos quedarnos únicamente en las condiciones de las veredas y las plazas. Tenemos que discutir una estructura productiva y social distinta”, sostuvo.

El despliegue del kicillofismo se desarrolla en un distrito donde el Partido Justicialista mantiene una conducción propia y diferentes sectores participan de las negociaciones electorales. El PJ de la Ciudad está presidido por Mariano Recalde, dirigente cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Dentro del esquema partidario también tienen participación referentes vinculados con Juan Manuel Olmos y Víctor Santa María.

Recalde fue invitado a participar del Congreso Productivo, pero, de acuerdo con la información publicada por Clarín, inicialmente no tenía prevista su asistencia. En cambio, está programado un espacio de diálogo político con Leandro Santoro y Matías Lammens, dos dirigentes con trayectoria dentro del peronismo de la Ciudad.

Kicillof desafía al PJ porteño y mueve fichas para quedarse con la lapicera en 2027.

Catorce organizaciones y una mesa que sumó sindicatos

La estructura porteña del MDF tuvo una nueva ampliación en agosto, durante un plenario realizado en el Centro Cultural Morán, en el barrio de Agronomía. Allí se formalizó la incorporación de 14 agrupaciones políticas y sociales, además de representantes sindicales, organismos de derechos humanos y organizaciones de jubilados.

Entre los espacios participantes estuvieron La Patria es el Otro, Kilómetro Cero, Patria y Futuro, el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Militancia Popular, Movimiento Octubres y otras organizaciones. La mesa también incorporó representantes de las dos CTA, ATE Capital y distintos sindicatos vinculados con la CGT.

La organización estableció como objetivos avanzar en la presencia territorial en las comunas porteñas, elaborar propuestas programáticas y fortalecer las relaciones con organizaciones sociales, sindicales y económicas.

La discusión sobre 2027 ya estaba presente en aquel encuentro. Iañez explicitó la posición de su sector respecto de la proyección presidencial del mandatario bonaerense: “Nosotros queremos que sea Axel presidente”.

La estructura porteña del MDF tuvo una nueva ampliación en agosto, durante un plenario realizado en el Centro Cultural Morán, en el barrio de Agronomía.

Industria, comercio y empleo: los números de la economía porteña

El Congreso Productivo se realizará en una Ciudad cuyos indicadores económicos muestran diferencias importantes entre sectores. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Producto Geográfico Bruto creció apenas 0,3% interanual durante el segundo trimestre de 2026 y registró una caída desestacionalizada del 0,2% frente al trimestre anterior.

Dentro de ese resultado, la industria manufacturera retrocedió 1,8% interanual, mientras el comercio registró una contracción del 2,2%. La intermediación financiera, en cambio, creció 7,7% durante el mismo período.

Los datos muestran trayectorias diferentes entre las actividades productivas, comerciales y financieras dentro de la economía porteña. El relevamiento oficial de locales comerciales también registró dificultades. Durante el segundo cuatrimestre de 2026, el IDECBA identificó 1.388 locales desocupados sobre un total de 12.916 establecimientos relevados en 48 corredores comerciales.

En materia laboral, la tasa de desocupación fue del 7,2% durante el segundo trimestre, sin variaciones estadísticamente significativas en relación con el año anterior. Sin embargo, el 14,8% de la población económicamente activa buscaba conseguir empleo o ampliar sus oportunidades laborales, indicador que aumentó 1,8 puntos porcentuales interanuales.

La agenda del Congreso también incorpora datos sobre el peso de la producción manufacturera en la Capital. Un estudio del observatorio USINA, vinculado con Kilómetro Cero, identifica alrededor de 11.000 empresas industriales y 176.000 asalariados registrados en la Ciudad.

El informe señala que la participación de la industria en el producto porteño pasó del 16,2% en 2004 al 9,3% en 2025. Entre las actividades manufactureras presentes se encuentran alimentos y bebidas, productos químicos y farmacéuticos, textiles, indumentaria, impresión y metalmecánica. Muchas de esas empresas desarrollan su actividad en los barrios del sur, oeste y sudoeste porteño, con vínculos productivos y comerciales con municipios del Conurbano.

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) acelera su construcción en la Ciudad de Buenos Aires.

De la relación con empresarios al armado nacional de Kicillof

La presencia de cámaras empresariales y representantes de más de 100 firmas forma parte de la agenda de vínculos sectoriales que viene desarrollando el gobernador. En septiembre, durante su viaje a Nueva York, Kicillof mantuvo actividades vinculadas con la situación económica argentina y el desarrollo productivo.

Dentro del MDF sostienen que la relación entre el Estado, las empresas y los trabajadores debe ocupar un lugar central en la elaboración de una alternativa económica al modelo impulsado por Milei.

Esa posición se expresa también en las actividades que el gobernador desarrolla en territorio bonaerense, con recorridas por parques industriales, reuniones empresariales y encuentros con organizaciones sindicales. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el MDF abrió nuevas instancias de organización en provincias como Mendoza y avanzó en contactos con dirigentes educativos, productivos y sindicales. El Congreso porteño incorpora a ese despliegue una agenda específica para la economía de la Ciudad.