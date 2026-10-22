Martínez denunció “abandono” de Nación y alertó por el estado de la Ruta 33

El intendente de Rivadavia cuestionó la falta de mantenimiento del corredor y el recorte de programas nacionales. En contraste, destacó el acompañamiento provincial en educación y producción.
Municipales22 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Rivadavia, Juan Alberto Martínez, cuestionó al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública y advirtió sobre el deterioro de la Ruta Nacional 33. El jefe comunal sostuvo que la falta de mantenimiento agrava los problemas de circulación en un corredor que resulta central para los vecinos, los servicios de emergencia y el transporte de la producción agropecuaria.

Rivadavia

“Hoy hay un estado de abandono general del Gobierno Nacional con la realidad de nuestros distritos”, afirmó. En su evaluación, el retiro del acompañamiento nacional afecta distintas áreas de la gestión municipal y adquiere especial gravedad en Rivadavia por las condiciones de la ruta.

Martínez señaló que se interrumpieron programas y mecanismos de asistencia a los municipios. Al describir la situación de la traza, aseguró que se encuentra “en una condición terrible” y que presenta sectores con serias dificultades para transitar.

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La Ruta 33, en el centro del reclamo

El intendente reconoció que los problemas del corredor son anteriores a la actual administración nacional, aunque sostuvo que se profundizaron por la ausencia de conservación.

“Si bien hay que reconocer que esto no viene de ahora, sí se ha intensificado con la falta de mantenimiento que está llevando a cabo este Gobierno”, expresó.

Martínez remarcó la importancia de la Ruta 33 como conexión entre los puertos de Bahía Blanca y Rosario y como vía de traslado de la producción agropecuaria. También advirtió que su deterioro compromete los desplazamientos cotidianos de los habitantes de la región y la circulación de los servicios de emergencia.

El respaldo provincial a proyectos de Rivadavia

Frente a sus críticas a Nación, el jefe comunal destacó el acompañamiento del gobierno de Axel Kicillof. Valoró la visita de la comitiva provincial para concretar la entrega de escrituras, la firma de convenios destinados a ampliar el Centro Universitario mediante el programa Puentes y el fortalecimiento del frigorífico municipal.

El intendente también puso el foco en América AgroInnova, una iniciativa de articulación público-privada orientada a investigaciones y soluciones productivas locales.

Por último, destacó el uso de Provincia Leasing como herramienta para renovar el parque automotor municipal, entre los instrumentos de apoyo provincial a la gestión del distrito.

Bono de $180.000 para los trabajadores municipales

En otro orden, el intendente Juanci Martínez anunció el otorgamiento de un bono de $180.000 para los trabajadores municipales, en el marco del Día del Empleado Municipal.

La medida alcanzará al personal de planta permanente, jornalizados, contratados y beneficiarios de planes.

Desde el Municipio señalaron que el bono busca acompañar y reconocer el compromiso de quienes desarrollan tareas diariamente en las distintas áreas de la comuna.

El Ejecutivo local destacó además el aporte de los trabajadores municipales al funcionamiento de los servicios y al desarrollo cotidiano de Rivadavia.

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