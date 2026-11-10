Luján se transforma para recibir al Papa: cortes, trenes reforzados y un operativo con 30.000 personas

La celebración estará precedida por una vigilia y una recorrida en papamóvil, mientras la ciudad modifica sus accesos, restringe la circulación vehicular y organiza espacios para acompañar la llegada de fieles.

Luján ingresa en las horas centrales del operativo para recibir al papa León XIV, que este miércoles a las 10, encabezará una misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. La celebración estará precedida por una vigilia y una recorrida en papamóvil, mientras la ciudad modifica sus accesos, restringe la circulación vehicular y organiza espacios para acompañar la llegada de fieles.

El dispositivo movilizará a alrededor de 30.000 personas entre policías, voluntarios, trabajadores de salud, bomberos y agentes de distintas áreas. La coordinación involucra al gobierno bonaerense, el municipio, las autoridades nacionales y la organización eclesiástica, con tareas que abarcan desde los traslados hasta la atención de emergencias.

La dimensión del encuentro cambiará la dinámica habitual de la ciudad. Quienes concurran deberán contemplar controles, estacionamientos alejados del santuario y tramos de caminata. El transporte ferroviario tendrá refuerzos especiales, mientras que el Acceso Oeste permanecerá cerrado en ambos sentidos durante parte del miércoles.

“Vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad”, afirmó el intendente Leonardo Boto, durante la presentación de los preparativos junto al gobernador Axel Kicillof y autoridades provinciales y religiosas.

Los cortes comienzan antes de la misa y obligan a reorganizar los viajes

El cronograma oficial establece cortes en los accesos vehiculares a Luján desde este martes. A partir de los puntos de control, los asistentes deberán dejar los vehículos en los estacionamientos habilitados y continuar hacia el área de la celebración por los recorridos previstos.

La organización dispuso ingresos por distintos corredores, entre ellos las rutas 5, 6, 7, 34, 47 y 192. Las distancias a pie varían según el acceso: el esquema provincial informa trayectos de entre 3 y 8,5 kilómetros, mientras que desde la estación ferroviaria de Luján el recorrido peatonal es de aproximadamente 3,3 kilómetros.

A las restricciones locales se sumará el cierre total del Acceso Oeste desde la medianoche del miércoles, en ambos sentidos, entre avenida General Paz y Luján. La medida forma parte del dispositivo de seguridad para el desplazamiento del pontífice.

También hay modificaciones en los cruces sobre el río. Los puentes Gogna y Mitre permanecen cerrados para vehículos y peatones; el Mendoza mantiene únicamente la circulación peatonal. En cambio, los puentes Muñiz y de las Tropas continúan abiertos, según el cronograma municipal.

Vigilia, patios y recorrido del papamóvil

Este martes se habilitaron los Patios de Nuestra Señora de Luján para la vigilia y el festival Posta del Encuentro, en el Parque San Martín. El miércoles, León XIV recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano. La programación oficial ubica la misa entre las 10 y las 12 y contempla pantallas con sonido en distintos puntos para seguir la celebración.

El ingreso a los espacios tiene condiciones diferentes. Para el perímetro de Plaza Belgrano, la organización provincial informa que el acceso peatonal entre la medianoche y las 6 del miércoles estará reservado a quienes cuenten con invitación. Esa restricción debe distinguirse del ingreso a los patios y sectores de seguimiento distribuidos a lo largo del recorrido.

El ferrocarril será una de las principales alternativas ante las limitaciones viales. Trenes Argentinos anunció que el ramal Moreno–Mercedes del Sarmiento triplicará su frecuencia, con servicios especiales previstos hasta las 23.30 del miércoles.

El esquema contempla una frecuencia aproximada de 30 minutos y la incorporación de un quinto coche a las formaciones para ampliar la capacidad. En el tramo Once–Moreno, los servicios funcionarán con cronograma de día hábil, con un intervalo promedio de 11 minutos, además de refuerzos nocturnos.

La línea San Martín también tendrá servicios adicionales hacia Dr. Cabred, en Open Door. Esa estación constituye otra alternativa para acercarse a la zona, aunque será necesario completar el traslado hasta Luján. La empresa recomienda consultar los horarios y las modificaciones de cada línea antes de viajar.

Boto y el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, trabajaron con funcionarios nacionales y empresas del sector para organizar la movilidad. “Será un evento histórico, no solo para las y los bonaerenses, sino para todo el pueblo latinoamericano”, sostuvo Marinucci.

Seguridad, atención médica y asistencia a los fieles

El operativo tendrá más de 11.000 efectivos afectados al núcleo principal de Luján, dentro de un despliegue provincial más amplio. La seguridad incluirá controles en los accesos, ordenamiento de la multitud y apoyo aéreo, mientras que la custodia directa del pontífice será coordinada con fuerzas federales y del Vaticano.

La asistencia sanitaria estará distribuida entre los accesos, el recorrido y las cercanías del santuario. El dispositivo provincial anunciado para las actividades bonaerenses incluye ambulancias, unidades móviles, hospitales de campaña y helicópteros sanitarios.

En Luján habrá 51 postas de cuidado, con asistencia, hidratación y atención ante personas extraviadas. Los voluntarios identificados con remeras amarillas orientarán a los peregrinos y facilitarán el contacto con los equipos de salud y seguridad.

La organización permite ingresar con mochilas de hasta 15 litros, agua en recipientes plásticos, alimentos, termo y mate, abrigo, paraguas plegable, protector solar y repelente. También están habilitadas las reposeras, sillas plegables y bolsas de dormir para quienes participen de la vigilia.

Entre los elementos prohibidos figuran bebidas alcohólicas, envases de vidrio, pirotecnia, drones, objetos punzocortantes, carpas, bicicletas y monopatines. Las mascotas tampoco podrán ingresar, con excepción de los perros de asistencia.

El municipio mantiene un portal de servicios para la visita, con información sobre accesos, estacionamientos, alojamiento y contactos. La recomendación oficial es planificar el viaje con anticipación, prever las caminatas y consultar las actualizaciones antes de salir.