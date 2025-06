A días del estreno ante Urawa Red Diamonds, el equipo de Marcelo Gallardo intensifica su preparación en Estados Unidos. Con algunas certezas y otras incógnitas, el "Millonario" ya muestra señales de cuál será su formación inicial en el esperado Mundial de Clubes 2025.

El cuerpo técnico celebra la recuperación total de Gonzalo Montiel y Paulo Díaz, dos nombres que habían quedado afuera de los últimos compromisos oficiales por lesión. Ambos entrenaron con normalidad en el predio del Seattle Sounders y todo indica que serán titulares, en lugar de Germán Pezzella y Fabricio Bustos.

Aunque Enzo Pérez y Kevin Castaño tienen su lugar asegurado, la incógnita pasa por el tercer volante. Ignacio Fernández viene sumando minutos, pero Maximiliano Meza, ya recuperado de una fractura en las costillas, podría meterse en el equipo si Gallardo decide apostar por mayor dinámica.

Mastantuono, titular pese al pase al Real Madrid

La gran novedad es que Franco Mastantuono, flamante refuerzo del Real Madrid, seguiría dentro del equipo titular. A pesar de la presión y el revuelo que generó su venta al gigante español, el chico de 17 años sigue siendo clave para el "Muñeco" y todo apunta a que será parte del tridente ofensivo junto a Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

El debut será este martes 17 de junio ante Urawa Red Diamonds, en el estadio Lumen Field de Seattle. Luego, el "Millonario" enfrentará a Monterrey el sábado 21 en Los Ángeles y cerrará la fase inicial contra el Inter de Lautaro Martínez, el miércoles 25, nuevamente en Seattle.

La probable formación de River ante Urawa

Este es el probable equipo de Gallardo: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández o Maximiliano Meza; Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.



Más allá del buen clima en la concentración del Westin Hotel, el plantel no descuida detalles. El DT se muestra meticuloso en cada ejercicio y, aunque todavía no paró un once en cancha, se empieza a notar la columna vertebral del equipo. El rival japonés parece accesible en los papeles, pero el "Muñeco" no quiere sorpresas.