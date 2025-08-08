Listas, impugnaciones y testimoniales: qué resolvió la Junta Electoral bonaerense
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires confirmó candidaturas, resolvió impugnaciones y autorizó listas oficiales para las elecciones del 7 de septiembre.Política08 de agosto de 2025Pamela Orellana
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó hasta última hora del jueves 7 de agosto las listas de candidatos para los comicios provinciales del 7 de septiembre, con un total de 9 alianzas y más de 50 partidos y agrupaciones vecinales habilitados. Además de validar las postulaciones “testimoniales” y despejar impugnaciones, el organismo dispuso cambios sustanciales en las nóminas de dos grandes espacios: Fuerza Patria y la alianza Somos Buenos Aires.
Candidaturas testimoniales y apelaciones
La Junta Electoral bonaerense oficializó la candidatura de Facundo Tignanelli como diputado provincial por la Tercera Sección, pese a las objeciones iniciales por su paso anterior por la Legislatura. El organismo consideró que no hay inhabilitación según el artículo 6 de la ley 14.832, ya que el camporista fue diputado titular entre 2017 y 2021, y recién en 2023 asumió como suplente para completar el mandato de Mariano Cascallares. “No tuvo los dos períodos que contempla la ley”, señalaron desde Fuerza Patria. Tignanelli ocupa el segundo lugar de la lista, por detrás de Verónica Magario y por encima de Mayra Mendoza.
En otra resolución, la Junta rechazó las impugnaciones presentadas por la ciudadana Silvina Martínez contra distintas listas de candidatos con presunto carácter testimonial. Aunque citó un fallo de 2009 donde se consideró “éticamente reprochable” que alguien se postule sin intención de asumir, el tribunal aclaró que no existe impedimento legal para hacerlo. En ese sentido, exhortó al Poder Legislativo bonaerense a regular la práctica y puso a disposición sus equipos técnicos para avanzar en una eventual reforma.
Rechazo a impugnaciones de Somos Buenos Aires
En paralelo, la Junta desestimó dos pedidos de impugnación contra la alianza Somos Buenos Aires, presentados por GEN (Margarita Stolbizer), el Partido del Diálogo (Emilio Monzó) y PAIS. Sus apoderadas objetaban la baja de representantes y cuestionaban la legitimidad de las listas. El organismo recordó que dichos partidos suscribieron el acta fundacional y aceptaron el mecanismo interno de la Junta Ejecutiva, de modo que desconocerlo vulnera el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Además, se rechazaron impugnaciones por presentaciones extemporáneas, confirmando la potestad de la Junta Ejecutiva para confeccionar y ratificar las nóminas.
Modificaciones en Fuerza Patria Primera Sección
Por último, la oficialización incluyó un cambio clave en la nómina de la Primera Sección: el quinto puesto, inicialmente asignado a Leonardo Grosso (Movimiento Evita) tras una presentación fuera de término, fue declarado nulo. En su lugar ascendió Fernando Coronel, vicepresidente de ABSA y del Frente Grande que responde al intendente Mario Secco. El movimiento favorece al gobernador Axel Kicillof y al ministro Gabriel Katopodis: si éste opusiera licencia tras asumir en el Senado, Coronel ingresaría como reemplazo, garantizando una banca para el espacio oficialista.
Las listas oficializadas y sus principales candidatos
Primera Sección (Senadores)
La Libertad Avanza: Diego Valenzuela
Fuerza Patria: Gabriel Katopodis
Potencia: Félix Lonigro
Unión Liberal: Eduardo Bisognini
Unión y Libertad: Ignacio de Jáuregui
Construyendo Porvenir: Javier Anchava
Frente Patriota Federal: Ernesto Arienzo
Tiempo de Todos: Guillermo Vidal
Segunda Sección (Diputados)
La Libertad Avanza: Natalia Blanco
Fuerza Patria: Diego Nanni
FITU: Jorge Núñez
Potencia: Ariel Bianchi
Unión Liberal: Luciano Busso
Unión y Libertad: Constanza Moragues
Espacio Abierto: Manuel Passaglia
Construyendo Porvenir: Gabriel Gavier
Frente Patriota Federal: Verónica Gutiérrez
Tiempo de Todos: Ramón Quintana
Tercera Sección (Diputados)
La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko
Fuerza Patria: Verónica Magario
FITU: Nicolás Del Caño
Nuevos Aires: Mauricio D’Alessandro
Potencia: Santiago Mac Goey
Unión Liberal: Alejandro Mansilla
Unión y Libertad: Juan Pedro Del Oso
Construyendo Porvenir: María del Carmen Rodríguez
Frente Patriota Federal: Carlos Thomas
Tiempo de Todos: Sebastián Franco
Cuarta Sección (Senadores)
La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas
Fuerza Patria: Diego Videla
FITU: Luciano Roggero
Nuevos Aires: Analía Esperon
Potencia: Andrea Passerini
Unión Liberal: Sebastián D’Alfonso
Unión y Libertad: Lorena Sgur
Construyendo Porvenir: Horacio Ghinaudo
Frente Patriota Federal: Sandra García
Tiempo de Todos: Patricia Urquiza
Quinta Sección (Senadores)
Fuerza Patria: Fernanda Raverta
FITU: Alejandro Martínez
Potencia: Fabio Molinero
Unión Liberal: Horacio Rivara
Unión y Libertad: Juan Francisco Obiol
Construyendo Porvenir: Mariano Garberoglio
Frente Patriota Federal: Marcelo Freitas
Tiempo de Todos: Jorge Pintos
Sexta Sección (Diputados)
La Libertad Avanza: Oscar Liberman
Fuerza Patria: Alejandro Dichiara
FITU: Héctor Zaris
Potencia: Miguel Donadío
Unión Liberal: José Luis Giannasi
Unión y Libertad: Carlos Alonso
Construyendo Porvenir: Ana María Sosa
Frente Patriota Federal: Miguel Ángel Rodari
Tiempo de Todos: Eber Irusta
Séptima Sección (Senadores)
La Libertad Avanza: Alejandro Speroni
Fuerza Patria: María Inés Laurini
FITU: Daniel Marín
Potencia: Pedro Vigneau
Unión Liberal: Eduardo Rocha
Unión y Libertad: Dalton Jáuregui
Construyendo Porvenir: Paula Herrera
Frente Patriota Federal: José María López
Tiempo de Todos: Silvio Herrera
Octava Sección (Diputados)
La Libertad Avanza: Francisco Adorni
Fuerza Patria: Ariel Archanco
Nuevos Aires: Marcelo Peña
Potencia: Jorge Metz
Unión Liberal: Diana Zonaro
Unión y Libertad: Facundo Zaldúa
Construyendo Porvenir: Leopoldo Miglioranza
Frente Patriota Federal: Oscar Loyola
Tiempo de Todos: Oscar Alvarenga
La Provincia retoma paritarias con docentes y estatales
ATE, UPCN y el FUDB exigen aumentos inmediatos. El Gobierno bonaerense aún no presentó una propuesta formal y analiza subas para septiembre y octubre.
La estrategia de Kicillof para frenar la motosierra de Milei
En plena crisis, el gobernador bonaerense lanza la campaña de Fuerza Patria contra el ajuste de Milei. Unidad peronista, obra pública y foco en la Tercera sección.
Carlotto: “Este gobierno infernal debe terminar sin violencia, pero pronto”
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó la foto de Milei con la frase “Kirchnerismo nunca más” y calificó al gobierno de “infernal”.
Crece el repudio opositor al uso del “Nunca Más” en la campaña de Milei
La campaña de Milei en la provincia de Buenos Aires encendió un fuerte repudio generalizado por usar "Nunca Más" como eslogan. El rechazo fue transversal y contundente.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
ANSES: calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto 2025, según DNI
El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados, diferenciadas por monto y terminación de DNI. También detalló los nuevos valores con aumento y bonos extraordinarios.
Entrevista GLP. Acusan a Jaime Méndez de gobernar "para una sola clase social" y relegar las necesidades de los barrios en favor de negocios privados en San Miguel
Mientras crece el hambre en los barrios más humildes y se multiplican las familias que dependen de comedores comunitarios, los hospitales municipales colapsan por falta de personal, recursos e insumos. Los vecinos advierten que, lejos de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo o la vivienda, Méndez prioriza la construcción de countries en tierras municipales y profundiza la desigualdad en San Miguel.