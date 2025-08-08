La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó hasta última hora del jueves 7 de agosto las listas de candidatos para los comicios provinciales del 7 de septiembre, con un total de 9 alianzas y más de 50 partidos y agrupaciones vecinales habilitados. Además de validar las postulaciones “testimoniales” y despejar impugnaciones, el organismo dispuso cambios sustanciales en las nóminas de dos grandes espacios: Fuerza Patria y la alianza Somos Buenos Aires.

Candidaturas testimoniales y apelaciones

La Junta Electoral bonaerense oficializó la candidatura de Facundo Tignanelli como diputado provincial por la Tercera Sección, pese a las objeciones iniciales por su paso anterior por la Legislatura. El organismo consideró que no hay inhabilitación según el artículo 6 de la ley 14.832, ya que el camporista fue diputado titular entre 2017 y 2021, y recién en 2023 asumió como suplente para completar el mandato de Mariano Cascallares. “No tuvo los dos períodos que contempla la ley”, señalaron desde Fuerza Patria. Tignanelli ocupa el segundo lugar de la lista, por detrás de Verónica Magario y por encima de Mayra Mendoza.

En otra resolución, la Junta rechazó las impugnaciones presentadas por la ciudadana Silvina Martínez contra distintas listas de candidatos con presunto carácter testimonial. Aunque citó un fallo de 2009 donde se consideró “éticamente reprochable” que alguien se postule sin intención de asumir, el tribunal aclaró que no existe impedimento legal para hacerlo. En ese sentido, exhortó al Poder Legislativo bonaerense a regular la práctica y puso a disposición sus equipos técnicos para avanzar en una eventual reforma.

Rechazo a impugnaciones de Somos Buenos Aires

En paralelo, la Junta desestimó dos pedidos de impugnación contra la alianza Somos Buenos Aires, presentados por GEN (Margarita Stolbizer), el Partido del Diálogo (Emilio Monzó) y PAIS. Sus apoderadas objetaban la baja de representantes y cuestionaban la legitimidad de las listas. El organismo recordó que dichos partidos suscribieron el acta fundacional y aceptaron el mecanismo interno de la Junta Ejecutiva, de modo que desconocerlo vulnera el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Además, se rechazaron impugnaciones por presentaciones extemporáneas, confirmando la potestad de la Junta Ejecutiva para confeccionar y ratificar las nóminas.

Modificaciones en Fuerza Patria Primera Sección

Por último, la oficialización incluyó un cambio clave en la nómina de la Primera Sección: el quinto puesto, inicialmente asignado a Leonardo Grosso (Movimiento Evita) tras una presentación fuera de término, fue declarado nulo. En su lugar ascendió Fernando Coronel, vicepresidente de ABSA y del Frente Grande que responde al intendente Mario Secco. El movimiento favorece al gobernador Axel Kicillof y al ministro Gabriel Katopodis: si éste opusiera licencia tras asumir en el Senado, Coronel ingresaría como reemplazo, garantizando una banca para el espacio oficialista.

Las listas oficializadas y sus principales candidatos

Primera Sección (Senadores)

La Libertad Avanza: Diego Valenzuela

Fuerza Patria: Gabriel Katopodis

Potencia: Félix Lonigro

Unión Liberal: Eduardo Bisognini

Unión y Libertad: Ignacio de Jáuregui

Construyendo Porvenir: Javier Anchava

Frente Patriota Federal: Ernesto Arienzo

Tiempo de Todos: Guillermo Vidal

Segunda Sección (Diputados)

La Libertad Avanza: Natalia Blanco

Fuerza Patria: Diego Nanni

FITU: Jorge Núñez

Potencia: Ariel Bianchi

Unión Liberal: Luciano Busso

Unión y Libertad: Constanza Moragues

Espacio Abierto: Manuel Passaglia

Construyendo Porvenir: Gabriel Gavier

Frente Patriota Federal: Verónica Gutiérrez

Tiempo de Todos: Ramón Quintana

Tercera Sección (Diputados)

La Libertad Avanza: Maximiliano Bondarenko

Fuerza Patria: Verónica Magario

FITU: Nicolás Del Caño

Nuevos Aires: Mauricio D’Alessandro

Potencia: Santiago Mac Goey

Unión Liberal: Alejandro Mansilla

Unión y Libertad: Juan Pedro Del Oso

Construyendo Porvenir: María del Carmen Rodríguez

Frente Patriota Federal: Carlos Thomas

Tiempo de Todos: Sebastián Franco

Cuarta Sección (Senadores)

La Libertad Avanza: Gonzalo Cabezas

Fuerza Patria: Diego Videla

FITU: Luciano Roggero

Nuevos Aires: Analía Esperon

Potencia: Andrea Passerini

Unión Liberal: Sebastián D’Alfonso

Unión y Libertad: Lorena Sgur

Construyendo Porvenir: Horacio Ghinaudo

Frente Patriota Federal: Sandra García

Tiempo de Todos: Patricia Urquiza

Quinta Sección (Senadores)

Fuerza Patria: Fernanda Raverta

FITU: Alejandro Martínez

Potencia: Fabio Molinero

Unión Liberal: Horacio Rivara

Unión y Libertad: Juan Francisco Obiol

Construyendo Porvenir: Mariano Garberoglio

Frente Patriota Federal: Marcelo Freitas

Tiempo de Todos: Jorge Pintos

Sexta Sección (Diputados)

La Libertad Avanza: Oscar Liberman

Fuerza Patria: Alejandro Dichiara

FITU: Héctor Zaris

Potencia: Miguel Donadío

Unión Liberal: José Luis Giannasi

Unión y Libertad: Carlos Alonso

Construyendo Porvenir: Ana María Sosa

Frente Patriota Federal: Miguel Ángel Rodari

Tiempo de Todos: Eber Irusta

Séptima Sección (Senadores)

La Libertad Avanza: Alejandro Speroni

Fuerza Patria: María Inés Laurini

FITU: Daniel Marín

Potencia: Pedro Vigneau

Unión Liberal: Eduardo Rocha

Unión y Libertad: Dalton Jáuregui

Construyendo Porvenir: Paula Herrera

Frente Patriota Federal: José María López

Tiempo de Todos: Silvio Herrera

Octava Sección (Diputados)

La Libertad Avanza: Francisco Adorni

Fuerza Patria: Ariel Archanco

Nuevos Aires: Marcelo Peña

Potencia: Jorge Metz

Unión Liberal: Diana Zonaro

Unión y Libertad: Facundo Zaldúa

Construyendo Porvenir: Leopoldo Miglioranza

Frente Patriota Federal: Oscar Loyola

Tiempo de Todos: Oscar Alvarenga