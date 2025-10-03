La jornada de reclamos comenzará el sábado a las 11 de la mañana en distintos puntos del interior.

El campo bonaerense volverá a ser protagonista este sábado con una serie de tractorazos y protestas a la vera de las rutas, en rechazo al abrupto fin de las retenciones cero a los granos decidido por el Gobierno nacional. Bajo consignas como “Somos productores, no esclavos del saqueo”, los autoconvocados denunciaron una “estafa” y advirtieron que la medida solo benefició a las grandes cerealeras.

La jornada de reclamos comenzará a las 11 de la mañana en distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires, como la Rotonda de Pigüé (Saavedra), el acceso a San Andrés de Giles, y Chacabuco y Olavarría (cruce de rutas 226 y 51).

La modalidad será con tractores y camiones estacionados al costado de las rutas, banderas argentinas y mensajes contra las políticas económicas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Echarren se plegó a la movida

La protesta sumó un condimento político luego de que el intendente peronista de Castelli, Francisco Echarren, compartiera la convocatoria en sus redes sociales. “Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”, escribió, en un gesto que encendió la discusión entre oficialismo y oposición.

El malestar de los productores se explica por la decisión del Gobierno de terminar de forma anticipada con el beneficio de retenciones cero. Desde la Federación Agraria, el dirigente Pedro Peretti sostuvo que la medida fue “un negocio feudal para unos pocos exportadores”.

En la misma línea, desde CARBAP señalaron que el tope de 7 mil millones de dólares fue una medida “coyuntural” que no generó beneficios para los verdaderos dueños de los granos.

A la bronca económica se suman otros factores que agravan la situación en la provincia: inundaciones que afectaron campos productivos, caminos rurales intransitables y la ausencia de obra pública para mejorar la infraestructura.

Las movilizaciones de este sábado surgen de productores autoconvocados y no cuentan con el respaldo formal de la Mesa de Enlace, que hasta ahora solo expresó su malestar por vías institucionales. Sin embargo, la protesta rural avanza con un discurso de unidad: “La bandera en alto, el campo unido”, dice uno de los afiches que circula en redes sociales.

